von Laura Li Tung (Freitag, 09.10.2020 - 12:35 Uhr)

Mit dem Item Brocken weißes Eisen könnt ihr in Genshin Impact beim Schmied Waffen herstellen. Ihr braucht nur jede Menge davon. Wo ihr es farmen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Brocken weiße Eisen sind am besten mit einem Zweihänder zu bearbeiten.

Auch wenn der Schmied in Genshin Impact vor allem zu Anfang nicht besonders wichtig erscheint, da ihr euch in der Wildnis vor lauter Waffen kaum mehr retten könnt, spielt er eine wichtige Rolle und zwar könnt ihr bei ihm die begehrten 4-Sterne-Waffen schmieden, die ihr nur über das Gacha-System, aber nicht in der Open-World erhalten könnt.

Das Leveln von Waffen ist einer der wichtigsten Aspekte in Genshin Impact. Denn auch wenn ihr 5-Sterne-Charaktere zur Hand habt, bringt es nichts, wenn ihre Ausrüstung schlecht ist.

Beim Schmied könnt ihr sowohl Waffen als auch Verstärkungserze herstellen.

Viele Materialien zur Waffen- und Artefaktverbesserung können einfach durch die Erkundung der Welt gefunden werden, aber es hilft, eine zuverlässige Quelle zu haben, um mehr zu bekommen – und da kommt der Schmied ins Spiel. Er stellt nicht nur 4-Sterne-Waffen her, sondern verarbeitet Eisenerz, Brocken weißes Eisen und Kristalle zu minderwertigen, hochwertigen und mystischen Verstärkungserzen, die sich perfekt dazu nutzen lassen, eure Waffen aufzuwerten, da sie viele Waffen-EP bringen.

Brocken weißes Eisen können überall in der Wildnis gefunden werden. Doch gibt es einige Orte, an denen sie zu einer großen Menge anzutreffen sind. Zu Allererst solltet ihr unweit von Wegen in Wolfenlauf schauen. Farmt ihr diese Erzvorkommen, werden sie am nächsten Tag wieder erscheinen. Es lohnt sich diese auf der Karte mit einem Marker zu verzeichnen.

Stattet als nächstes den Windblickbergen einen Besuch ab. Auch dort können große Mengen Brocken weißes Eisen gefunden werden. Achtung ist geboten, denn diese Gebiete sind möglicherweise etwas schwieriger zu bereisen.

Auch wenn das Spiel die bereits erwähnten Areale empfiehlt, berichten andere Spieler von großen Ansammlungen des weißen Eisen im Dihua-Moor, der einige felsige Gebiete birgt und auch im Musk-Riff werdet ihr fündig. Da es 50 Brocken benötigt, um eine Waffe zu schmieden, solltet ihr diese Gebiete täglich abgrasen.

Denkt daran, einen Charakter mit einem Zweihänder im Team zu haben, um das Erz abzubauen. Alternativ eignen sich auch Bernstein-Bomben, um es zu zerstören.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

War der Guide zum Brocken weißes Eisen farmen hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.