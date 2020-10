von Laura Li Tung (Montag, 12.10.2020 - 12:12 Uhr)

Der Philanemo-Pilz ist vor allem ein Verbesserungsmaterial für Figuren in Genshin Impact und damit essentiell für euren Erfolg. Dieser Pilz ist nicht wirklich selten, hat aber einen ganz besonderen Fundort, der schnell einmal übersehen wird. Wo ihr ihn findet, erfahrt ihr in unserem Guide.

Der Philanemo-Pilz ist gar nicht so einfach zu finden.

Schon so spät? In Genshin Impact vergeht die Zeit wie im Fluge. Die Stunden ziehen nur so ins Land, auch wenn man nur noch etwas erledigen wollte. Bei so vielen Mechaniken und unzähligen Aktivitäten ist dies jedoch kein Wunder. Genshin Impact bietet eine riesengroße Welt, in der es unglaublich viel zu erkunden gibt. Zu so einer Spielwelt gehören natürlich auch eine Vielzahl an Items. Der Philanemo-Pilz ist eines von ihnen.

Wo ihr den Philanemo-Pilz in Genshin Impact findet

Normalerweise findet ihr den Philanemo-Pilz unter der Traufe von Häusern in Mondstadt und Quellingen. Die Traufe ist im Grunde genommen die Tropfkante eines Daches. Gleitet ihr von oben über ein paar der Häuser, werdet ihr es aus der Ferne schon glitzern sehen. Wichtig ist natürlich, dass ihr nicht auf dem Boden, sondern an den Wänden sucht.

Außerdem könnt ihr Philanemo-Pilze bei dem wandernden Händler Chloris kaufen. Bei ihm kostet ein Pilz 1000 Mora pr Stück. Allerdings könnt ihr nur fünf Pilze kaufen, bis er nach etwa drei Tagen neue ins Angebot nimmt. Chloris findet ihr rund um die Hauptstraße von Mondstadt zum Tempel der Tausend Winde.

Nutzt ihr Barbara, Klee oder Mona, sind Philanemo-Pilze unerlässlich, da diese als Hauptmaterial für ihren Aufstieg genutzt werden. Auch zählen sie zu den lokalen Mondstädter Spezialitäten, die ihr braucht, um eure Weekly Quest des Battlepasses abzuliefern, der sich freischaltet, sobald ihr Abenteuerrang 20 erreicht habt.

