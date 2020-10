von Laura Li Tung (Dienstag, 13.10.2020 - 14:52 Uhr)

Das Glasglöckchen ist vor allem ein Verbesserungsmaterial für eure Charaktere in Genshin Impact und damit essentiell für den Erfolg des Teams. Wo ihr sie findet, erfahrt ihr in unserem Guide.

So sieht das Glasglöckchen in freier Wildbahn aus.

Dass beim Spielen des Free2Play-Erfolgs Genshin Impact die Zeit verfliegt, haben gerade die tüchtigen Spieler unter euch schon festgestellt. Neben der Suche von jedem einzelnen Anemoculus oder dem Hochleveln des Abenteuerrangs gibt es jede Menge zu tun. Vor allem die Jagd nach seltenen Materialien, um eure Charaktere aufsteigen zu lassen, sollte oberste Priorität haben. Daher möchten wir euch eine Stütze sein und Antworten darauf geben, wo ihr welches Material am schnellsten findet.

Neben dem Glasglöckchen sucht ihr Löwenzahn?

Glasglöckchen-Fundort in Genshin Impact

Das Glasglöckchen ist regional in Liyue zu finden. Es wird beschrieben als kleine Blume mit großer Lebenskraft, die seine Blüte nach unten neigt. Es wird vor allem an den Klippen in Liyue gefunden. An den Klippen bedeutet in diesem Fall, dass ihr an ihnen hochklettern müsst, um das Glasglöckchen zu finden. In folgenden Gebieten habt ihr gute Chancen auf eine erfolgreiche Suche: Dunyu-Mausoleum, Mingyun-Dorf, Huaguang-Steinwald und westlich von Wuwang-Hang.

Nicht nur, dass es zum Aufstieg von Qiqi unerlässlich ist, es ist ebenfalls Zutat einiger Gerichte, die ihr kochen könnt. Des Weiteren gehört das Glasglöckchen zu den regionalen Besonderheiten von Liyue – bedeutet ihr könnt sie nutzen, um die wöchentliche Aufgabe des Erlebnispasses zu absolvieren, in der ihr 100 Besonderheiten sammeln müsst. Wer den Erlebnispass noch nicht besitzt: Keine Sorge, er schaltet sich auf Abenteuerrang 20 frei.

