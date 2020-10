von Laura Li Tung (Dienstag, 13.10.2020 - 15:53 Uhr)

Wolfshaken ist ein Verbesserungsmaterial für Figuren in Genshin Impact und damit essentiell den Erfolg eurer Truppe. Er ist nicht wirklich selten, wächst selbst aber nur in einem ganz bestimmten Gebiet. Wo ihr ihn findet, erfahrt ihr in unserem Guide.

Wenn man erstmal weiß, wo Wolfshaken zu finden ist, gibt es dort unzählige Exemplare.

In Genshin Impact gibt es eine Vielzahl an Mechaniken und Features, die euch ganz schön auf Trab halten. Nicht nur, dass die Welt schier unendlich groß ist und die Entwickler hinter dem Free2Play-Erfolg schon an neuen Updates sitzen, es gibt auch eine Menge Charaktere, die allesamt aufgestuft werden möchten.

Für den Stufenaufstieg jedoch benötigt es wiederum Materialien, die alle einen ganz bestimmten Fundort haben und häufig oder eben weniger häufiger in Teyvat erscheinen. In diesem Guide kümmern wir uns um den Fundort von Wolfshaken, einer blauen, ziemlich stachligen Pflanze.

Neben Wolfhaken sucht ihr Löwenzahn?

Wo ihr Wolfshaken in Genshin Impact finden könnt

Wolfshaken kann in der Region rund um Wolfenlauf gefunden werden. Am besten haltet ihr euch an den Pfad, der durch das Gebiet führt. Am Wegesrand werdet ihr immer Ansammlungen von Wolfshaken finden. Außerdem schaltet ihr in dem Gebiet eine Reihe an Nebenquests frei, die sich um den Wolfsjungen Razor drehen.

Seid ihr in Wolfenlauf, werdet ihr Razor automatisch begegnen.

Da es sich bei Wolfshaken um eine regionale Besonderheit von Mondstadt handelt, spielt das Sammeln dieser Pflanzen ebenfalls mit in die wöchentliche Erlebnispass-Herausforderung, 100 regionale Besonderheiten zu ergattern, ein. Außerdem benötigt ihr diese Pflanze als Aufstiegsmaterial von Sucrose und natürlich Razor.

Ihr habt den Erlebnispass noch nicht freigeschaltet? Kein Problem. Das geschieht automatisch auf Abenteuerrang 20. Wie ihr euren Abenteuerrang schnell levelt, erfahrt ihr in unserem verlinkten Guide.

