von Laura Li Tung (Mittwoch, 14.10.2020 - 09:49 Uhr)

Eine wichtige Ressource im weiteren Spielverlauf von Genshin Impact sind seltene Erze. Vor allem Cor Lapis ist notwendig, um eure Charaktere aufsteigen zu lassen. Wo ihr es findet und es am besten farmen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Cor Lapis ist in Liyue zu finden.

Es gibt nicht nur allerhand Features und Mechaniken in Genshin Impact, sondern auch massig Materialien und Items. Gerade weil die Welt um eure Figuren herum so unglaublich groß ist, sind manche von Gegenständen ebenso schwer zu finden.

Bevor ihr jetzt Stunden investiert, um ein bestimmtes Item zu finden, haben wir ein paar Guides für euch vorbereitet, die euch helfen seltene Gegenstände aufzuspüren. Dieser Guide beschäftigt sich mit dem Fundort eines orange leuchtenden Erzes: Dem Cor Lapis.

Wo ihr Cor Lapis in Genshin Impact findet

Cor Lapis ist ein Erz, das in der Liyue-Region heimisch ist. Ihr findet es in Höhlen, Minen und vor allem in bergigem Areal unter Klippen. Vor allem rund um den Quingyun-Gipfel und auf dem Weg vom Jueyun-Karst zum Tianqiu-Tal findet ihr einige Cor Lapis.

Oben rechts seht ihr die Ansammlung von Cor Lapis am Quingyun-Gipfel und unten rechts rund um das Tianqiu-Tal.

Habt ihr Chongyun oder Keqing im Team werdet ihr es früher oder später benötigen, um diese Charaktere zu verbessern. Außerdem ist es ein Bestandteil unterschiedlicher Öle, die ihr mit Alchimie herstellen könnt.

Außerdem gehört Cor Lapis zu den regionalen Besonderheiten von Liyue. Das bedeutet, dass ihr es nutzen könnt, um den wöchentlichen Erfolg des Erlebnispasses zu erhalten. Mehr zu den regionalen Besonderheiten haben wir in einem Guide für euch verlinkt.

Ihr habt den Erlebnispass noch nicht freigeschaltet? Keine Sorge. Er schaltet sich automatisch auf Abenteuerrang 20 frei.

