von Laura Li Tung (Mittwoch, 14.10.2020 - 09:03 Uhr)

Jueyun-Peperoni benötigt ihr in Genshin Impact vor allem für Figurenaufstiege. Erfahrt in diesem Guide, wo ihr die Pflanze findet und wozu ihr sie sonst noch so braucht.

Jueyun-Peperoni findet ihr an Sträuchern in Liyue.

Erinnert ihr euch noch an den Beginn eures Abenteuers in Genshin Impact?

Alles schien so einfach bis ihr auf einmal von einer Vielzahl von Items überschwemmt wurdet, die ihr zum Aufstieg euer Charaktere und Waffen braucht. Da ihr ohne diese Items im Verlauf des Spiels keine Chance auf einen siegreichen Kampf haben werdet. Jueyun-Peperoni ist nur eines von diesen Items. Wo ihr das scharfe Gewächs erhaltet, soll dieser Guide erklären.

Wo ihr Jueyun-Peperoni in Genshin Impact findet

Scharf, schärfer, Jueyun-Peperoni! Dieses heiße Gewächs ist heimisch in Liyue. Vor allem in zwei Regionen habt ihr gute Chancen eure Hände an diese Frucht zu legen: Quinqce-Dorf und Quingyun-Gipfel.

Nicht nur, dass ihr sie dafür benötigt zahlreiche klassische Gerichte aus der Liyue-Region zu kochen, ihr braucht sie ebenfalls für die Verbesserung von Xiangling.

Außerdem gehören Jueyun-Peperoni zur regionalen Besonderheit von Liyue. Das bedeutet, dass ihr sie pflücken könnt, um die wöchentliche Herausforderung des Erlebnispasses, 100 regionale Besonderheiten von Liyue zu sammeln, freizuschalten. Mehr zu den regionalen Besonderheiten haben wir in einem Guide für euch verlinkt.

Ihr habt den Erlebnispass noch nicht freigeschaltet? Keine Sorge. Dieser wird mit Abenteuerrang 20 verfügbar.

