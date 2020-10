von Laura Li Tung (Mittwoch, 14.10.2020 - 13:57 Uhr)

Das Krähenwappen der Schatzsuche ist ein Item in Genshin Impact, das ihr vor allem benötigt um Waffen und Charaktere aufsteigen zu lassen. Erfahrt in diesem Guide, wie ihr den Gegenstand bekommt und wozu ihr sie sonst noch so braucht.

Krähenwappen der Schatzsuche erhaltet ihr von einem ganz speziellen Gegnertyp.

In Genshin Impact benötigt ihr eine Handvoll Materialien, um einen Charakter aufsteigen zu lassen. Erst wenn ihr alle Aufstiegsmaterialien sammelt, könnt ihr einen Helden weiter leveln. Alle 20 Level braucht ihr neue Materialien, mit denen ihr den Level Cap brechen könnt. Dass einige von diesen Items nicht einfach zu finden sind, ist klar wie Kloßbrühe. Die Krähenwappen der Schatzräuber sind nur eines von ihnen.

Genau wie das Abzeichen für neue Rekruten ist das Krähenwappen der Schatzräuber ein Item, das ihr exklusiv bei einer bestimmten Art Gegner als Beute erhaltet. Im Vergleich zu den Abzeichen könnt ihr die Wappen jedoch nicht über die Kopfgeldjagd anpeilen, sondern müsst den Gegner selbst lokalisieren. Krähenwappen der Schatzsuche bekommt ihr von Schatzräubern, die unterschiedliche Lager in Teyvat aufgeschlagen haben.

Wenn ihr Löwenzahn benötigt, haben wir hier im Video den Fundort für euch:

Schatzräuber in Genshin Impact finden

Die Schatzräuber haben sich in Liyue breit gemacht. Es gibt eine Vielzahl von Camps, die ihr allein auf Erkundung durch die Region finden werdet.

Sie erscheinen in Gruppen von 3-5 Individuen, von denen manche auf Zauber, andere auf Fern- oder Nahkampf spezialisiert sind. In einer Gruppe ergänzen sich ihre Angriffe sehr gut und sie sind, auch wenn kein Elite-Gegner unter ihnen ist, nicht immer eine leichte Partie.

Ihr erkennt sie daran, dass es sich bei ihnen um deutlich humanoide Gegnern handelt. Im Folgenden haben wir eine kleine Liste an Fundorten, an denen Schatzräuber anzutreffen sind. Wenn ihr noch weitere Fundorte der Schatzräuber in Genshin Impact kennt, lasst es uns gern wissen.

Alle Fundorte von Krähenwappen in Genshin Impact

Direkt unterhalb vom "Wolkenmeer"-Teleportationspunkt, nordöstlich von der Statue der Sieben, Liyue

Links neben dem "Lisha"-Teleportationspunkt (der sich rechts neben "Auf dunklen Pfaden" befindet), Liyue

Mittig im Tal zwischen dem vorigen Teleportationspunkt und "Wolkenmeer" bei der Hauptstadt Liyue

Nordwesten von Qingce-Dorf auf dem Berg

Südlich von Qingce-Dorf

Östlich vom Aozang-Berg bei dem Teleportationspunkt "Minlin", Liyue

Westlich vom Tiangqui-Tal in der Nähe von dem Teleportationspunkt

Westlich vom Tiangheng-Berg, zwischen den beiden Teleportationspunkten

Westlich vom Wuang-Hang

Südlich von der Sphäre "Von Menschen verlassen" auf der Guili-Ebene

Im Qingyu-Tümpel

Im Tiangqiu-Tal

Gerade in diesem Teil von Liyue sind viele Schatzräuber-Camps zu finden.

Krähenwappen der Schatzsuche benötigt ihr vor allem für den Levelaufstieg von Kaeya, Beidou und Bennet. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Waffen, die ihr damit verbessern könnt. Mit Alchimie ist ebenfalls möglich Krähenwappen der Schatzsuche in Krähenwappen der Silberschätze umzuwandeln.

War der Guide zu den Fundorten von Krähenwappen hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns gerne eine Mail unter redaktion@spieletipps.de.