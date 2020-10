von Laura Li Tung (Donnerstag, 15.10.2020 - 12:29 Uhr)

Mysteriös, ein wenig verrückt und ihr Gefährte? Der Nachtrabe Oz. Fischl, die "Prinzessin der Verurteilung" ist in Genshin Impact auf viele Arten besonders. Was Fischls bester Build ist, wie ihr sie am besten nutzt und ausrüstet, verraten wir euch in diesem Guide.

Fischl ist eine Prinzession durch und durch, kann aber ordentlich Schaden austeilen.

Wie Venti, Diluc und Qiqi gehört Fischl zum S-Tier, auch wenn sie im Vergleich zu den anderen in der Seltenheitsskala deutlich einfacher zu erhalten ist. Warum sie ihren Platz an der Spitze der Charaktere verdient hat, was Fischls bester Build ist und wie ihr sie optimal nutzt und ausrüstet, möchten wir euch im Folgenden erklären.

Wie ihr Fischl in Genshin Impact nutzt

Mit Oz im Gepäck ist Fischl optimal ausgerüstet, um einen Kampf vorzubereiten. Ruft ihr ihn, wird Oz den Gegner unabhängig von euch angreifen und Electro-Schaden verursachen. Ruft ihr ihn so viel es geht, gibt euch das einen Vorteil, auch wenn ihr von Gegnern umzingelt seid. Vor allem, weil Fischl als Bogen-Nutzerin eher auf den Fernkampf vorbereitet ist.

Ihr solltet ihn also stets rufen, wenn sein Cooldown abgeklungen ist. Er bleibt nämlich selbst dann aktiv, wenn ihr zu einem anderen Charakter wechselt.

Während nichts einfacher ist, als Oz zu rufen, ist ihr Elementarer Burst "Midnight Phantasmagoria/Mitternachtstraum" weniger leicht zu kontrollieren. Habt ihr jedoch einmal den Bogen raus, könnt ihr diesen geschickt einsetzen.

Ist ihr Burst aktiviert, verwandelt sie sich in Oz und kann mit erhöhter Geschwindigkeit über das Feld fliegen, um zum Beispiel Distanz zu einem Gegner zu nehmen. Nicht nur, dass sie über das Feld fliegt, auch ihre Gegner werden bei Berührung vom Blitz getroffen. Jeder Feind kann allerdings nur einmal Schaden nehmen. Ist der Effekt vorbei, bleibt Oz auf dem Feld und attackiert eure Gegner.

Mit diesem Build seid ihr sicher stark genug für den Ceciliagarten. So schaltet ihr ihn frei:

Fischls beste Builds

Insgesamt können wir euch zwei Builds empfehlen, die unterschiedliche Ausrichtungen haben.

Wenn wir hier von Builds sprechen, meinen wir natürlich Waffen und Artefakte – aber je nachdem, welche ihrer Fähigkeiten ihr in der Vordergrund stellen möchtet, desto unterschiedlicher fällt vor allem die Wahl der Waffe aus.

Der beste Build, um Oz zu supporten:

Dieser Build fokussiert sich vor allem darauf, dass Oz konstant Schaden austeilt, selbst wenn sie aktiv gerade nicht eingewechselt ist.

Waffe Artefakt-Set Der Sehnenlose

Elementarkunde+ Wanderorchester:

Set mit zwei Teilen: Erhöht Elementarkunde um 80 Punkte

Donnernder Zorn: Set mit zwei Teilen: +15% Electro-Schaden

Fischls bester DPS-Build:

Dieser Build ist vor allem darauf ausgelegt Fischls normalen, nicht elementaren Schaden zu verstärken. "Wagemut" und "Verbeugung des Gladiators" als Artefakte als Set mit zwei Teilen eignen sich perfekt dafür.

Waffe Artefakt-Set Rostiger Bogen

Standardangriffen +50%

Gezielte Schüsse -10% Wagemut

Set mit zwei Teilen: ATK +18%

Verbeugung des Gladiators

Set mit zwei Teilen: ATK +18%

Rostiger Bogen klingt zwar nicht gut, ist aber stark in Angriff.

Beste Artefakt-Sets für Fischl

Set-Rang Build 1 Glücksspieler

Set mit zwei Teilen: +20% Elementarschaden

Donnernder Zorn

Set mit zwei Teilen: +15% Electro-Schaden

2 Donnernder Zorn:

Set mit vier Teilen: +15% Electro-Schaden, erhöht Schaden von "Überladung", "Unter Strom" und "Superkonduktor" um 40%. Sind diese Effekte aktiv, sinkt der Cooldown von elementaren Skills um eine Sekunde. 3 Donnernder Zorn:

Set mit zwei Teilen: +15% Electro-Schaden

Verbannter:

Set mit zwei Teilen: +20% Aufladerate

Ist Donnernder Zorn noch nicht verfügbar, könnt ihr alternativ jeweils zwei Teile Verbannter und Glücksspieler ausrüsten.

Eine Liste mit Artefakten und ihren Setboni findet ihr unter dem verlinkten Guide.

Der Rabe Oz unterstützt euch, wo er kann.

Fischls Talente in der Übersicht

Talent Beschreibung Normaler Angriff

Pfeil der Vergebung: Standardangriff: Führt bis zu fünf Pfeilschüsse aus.

Heftiger Schlag: Führt einen gezielten Schuss mit höherer Genauigkeit aus. Verursacht hohen Electro-Schaden.

Angriff aus dem Fall: Schießt einen Pfeilregen aus der Luft ab. Schutz der Dunkelheit: Beschwört Oz, der aus geringer Reichweite Electro-Schaden abfeuert. Haltet die Taste gedrückt, um das Ziel zu bestimmen. Drückt erneut, um Oz zurückzuholen. Elementarer Burst:

Mitternachtstraum Fischl bewegt sich in Form von Oz mit hoher Geschwindigkeit. Trifft sie einen Gegner erleidet dieser Electro-Schaden. Jeder Gegner kann nur einmal getroffen werden. Oz verbleibt nach Abklingzeit und attackiert Gegner wie in ihrem Talent Schutz der Dunkelheit Sterneverschlinger: Nutzt Fischl einen gezielten Angriff, unterstützt Oz sie mit einem Flächenschaden in Höhe von 152,7% ihres gezielten Schusses. Schatten der Verurteilung: Ist Oz anwesend, trifft einen Gegner mit Electro-Reaktion ein Schaden von 80% von Fischls Angriff. Mein Hausgarten: Verkürzt die verbrauchte Zeit der Erkundungen in der Region Mondstadt um 25%.

Bei Mitternachtstraum verwandelt sich Fischl kurzerhand selbst in ihren Raben.

Fischls Sternbilder

Sternbild Beschreibung Blick aus der Finsternis Oz erwacht über Fischl. Wenn Fischl Gegner mit ihrem Standardangriff attackiert, macht er zusätzlichen Schaden von 22% ihres Angriffs. Federn der Vollstreckung Bei Anwendung von Schutz der Dunkelheit wird er Schaden um 200% Angriff erhöht und der Wirkungsbereich um 50% gesteigert. Tiefschwarze Flügel Erhöht die Fähigkeit Schutz der Dunkelheit um 3. Fantastereien der Prinzessin Fügt allen Gegnern in der Umgebung bei Mitternachtstraum Electro-Schaden in Höhe von 222% Angriff zu. Nach Ablauf erhält Fischl 20% LP. Offenbarung der Nacht Erhöht die Stufe der Fähigkeit Mitternachtstraum um 3. Vogel der ewigen Nacht Verlängert Oz' Erscheinung um drei Sekunden. Außerdem verursacht Oz Electro-Schaden in Höhe von 30% von Fischls Angriff.

Wie ihr Sternbilder auflevelt, haben wir euch in einem Guide verlinkt.

Ihr benötigt viel Glück, um ein Sternbild komplett zu machen.

Items, die ihr für den Aufstieg von Fischl benötigt

Stufenaufstiege nach Level Benötigte Items Bis Level 40 3x Lampenkraut

1x Vajrada-Amethyst-Splitter

3x Stabile Bolzenspitze Bis Level 50 10x Lampenkraut

3x Vajrada-Amethyst-Bruchstück

15x Stabile Bolzenspitze

2x Blitzprisma Bis Level 60 20x Lampenkraut

6x Vajrada-Amethyst-Bruchstück

12x Scharfe Bolzenspitze

4x Blitzprisma Bis Level 70 30x Lampenkraut

3x Vajrada-Amethyst-Klumpen

18x Scharfe Bolzenspitze, 8x Blitzprisma Bis Level 80 45x Lampenkraut

Vajrada-6x Amethyst-Klumpen

12x Abgenutzte Bolzenspitze, 12x Blitzprisma

