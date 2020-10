von Laura Li Tung (Donnerstag, 15.10.2020 - 14:09 Uhr)

Auch Zerbrechliche Knochenstücke benötigt ihr in Genshin Impact vor allem als Material, um eure Charaktere zu verbessern. Habt ihr bereits eines erhalten und ihre Itembeschreibung durchgelesen, wisst ihr, dass junge Geo-Echsen diesen Gegenstand hinterlassen. Wie und wo ihr ein paar der Echsen antreffen könnt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Mit jungen Geo-Echsen ist in Genshin Impact nicht wirklich gut Tee trinken.

Willkommen zu einem weiteren Artikel von "Wo findet ihr was in den unendlichen Weiten von Teyvat". Nachdem wir euch zum Beispiel verraten haben, wo ihr nicht nur Abzeichen für neuen Rekruten, Philanemo-Pilze sondern auch Cor Lapis finden könnt, befassen wir uns in diesem Guide mit dem Item Zerbrechliches Knochenstück, das ihr als Beute von einem bestimmten Gegnertyp erhaltet.

Auch das Zerbrechliche Knochenstück ist eines von den Materialien, die ihr dazu benötigt eure Waffen aufzustufen. Denn auch wenn das Leveln in Genshin Impact anfangs angenehm beginnt, wird ab Level 20 zu einem langwierigen Grinden von seltenen Items. Das wiederum bedeutet, dass ihr für das Aufstufen alle zehn Level neue noch seltenere Aufstiegsmaterialien braucht, um den Level-Cap zu brechen. Diese könnt ihr auf unterschiedlichsten Wegen erbeuten: In der Wildnis, als Belohnung in Sphären oder als Loot von ganz bestimmten Gegnern.

Fundort von Zerbrechliches Knochenstück in Genshin Impact

Das Zerbrechliche Knochenstück erhaltet ihr wie bereits erwähnt als Beute von jungen Geo-Echsen. Dieser Typ Gegner ist in der Region Liyue heimisch. Da es eine Vielzahl an Fundorten gibt, haben wir eine kleine Auswahl für euch vorbereitet.

Auf dieser Karte haben wir ein paar Fundorte für euch markiert.

Am einfachsten könnt ihr sie jedoch selbst lokalisieren, indem ihr in eurer Abenteuerlizenz auf "Kopfgeldjagd" geht und oben im Reiter "Liyue" als Region auswählt. Scrollt ihr ein wenig herunter, findet ihr die junge Geo-Echse, wählt sie aus und los geht die wilde Jagd. Sie sind braun, groß, sehen bisschen aus wie ein zweibeiniger Triceratops - sie sind also nicht zu übersehen.

Bei der Kopfgeldjagd handelt es sich nicht um besondere Aufträge. Sie gibt aber eine Hilfestellung, wo Gegner in der Welt von Teyvat anzutreffen sind. Habt ihr alle jungen Geo-Echsen besiegt, müsst ihr bis zum nächsten Tag warten, bis sie erneut spawnen.

Ihr braucht Eisnebenblumen? In diesem Video erfahrt ihr den Fundort:

In Textform fassen wir für euch noch mal die oberen Fundorte zusammen:

Im Tianqiu-Tal finden sich ein paar Geo-Echsen

Direkt nördlich vom Tianqiu-Tal bei dem Teleportationspunkt ist eine anzutreffen

Westlich vom Teleportationspunkt, der nördlich vom Tianheng-Berg ist

Nördlich der Statue der Sieben, Bishui-Ebene beim Wuwang-Hang

Zerbrechliches Knochenstück mit Sternenstaub kaufen

Ihr wollt euch das ganze Gefarme sparen und Zerbrechliche Knochenstücke ganz einfach kaufen? Geht auch, denn die schnellste Methode, um ein paar Zerbrechliche Knochenstücke zu erhalten, ist der Kauf im Händlermenü. Im Menü "Rares für Staub und Glanz" könnt ihr unter "Mit Sternenstaub kaufen" diverse Materialien erwerben. Zu diesen gehört ebenfalls das Zerbrechliches Knochenstück. Ihr erhaltet es 1x und müsst dafür 5x Sternenstaub ausgeben.

War der Guide zu den jungen Geo-Echsen hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.