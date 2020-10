von Laura Li Tung (Montag, 19.10.2020 - 10:33 Uhr)

Jeder Charakter in Genshin Impact kommt mit einem Set aus unterschiedlichen Talenten, die ihr verbessern könnt. Steigen sie im Level, verbessern sich auch die Attribute ihrer Fähigkeiten. Zum Aufstieg dieser Talente benötigt ihr spezielle Items. Wo ihr diese erhaltet und was ihr sonst noch über Talente wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Talente könnt ihr erst ab Abenteuerstufe 25 verbessern.

In Genshin Impact können Talente nicht mit urtümlichen Erfahrungspunkten aufgelevelt werden, sondern steigen, ähnlich wie beim Aufstufen von Charakteren und Waffen, nur dann auf, wenn ihr bestimmte Materialien gefarmt habt. Außerdem muss sich der Charakter auf Stufe 2 befinden. Die wichtigste Vorraussetzung für die Verbesserung von Talenten ist jedoch eure Abenteuerstufe. Vor Stufe 25 wird nämlich nichts daraus und wenn ihr kein Geld für den Gnostiker-Erlebnispass aufgeben möchtet, werdet ihr erst ab Abenteuerstufe 27 in der Lage sein, die Sphären zu betreten, in denen ihr die seltenen Materialien erbeuten könnt.

Euer Rang ist noch zu niedrig? Kein Problem, wir verraten euch in dem verlinkten Guide, wie ihr eure Abenteuerstufe ganz schnell hochlevelt.

Während eure passiven Fähigkeiten und Stärken mit einem höheren Charakterlevel wachsen, können Talente, d.h. Techniken nur durch Materialien verbessert werden.

Ihr wollt die Villa Taishan freischalten? Alles dazu erfahrt ihr in diesem Video:

Was ihr zur Verbesserung von Talenten benötigt

Ingesamt gibt es sechs unterschiedliche Verbesserungsitems. Jeder Charakter benötigt eines von diesen. Bedeutet, dass ihr die "Anleitung zur Freiheit" zum Beispiel nur dazu verwenden könnt, um die Talente des/der Reisenden zu verbessern.

Diese sechs Anleitungen erhaltet ihr entweder über den Gnostiker-Erlebnispass, aus besonderen Truhen/Beute von Bossen in der Wildnis oder als Belohnung für den Abschluss unterschiedlicher Sphären, die ihr ab Abenteuerstufe 27 betreten könnt. Außerdem rotiert die Beute täglich, sodass ihr für die richtige Anleitung auch an unterschiedlichen Tagen der Woche aktiv werden müsst. Denkt ebenfalls daran, dass es 20x Ursprüngliches Harz benötigt, um die Belohnung an euch zu nehmen. Schätzt daher ab, was ihr benötigt und wie ihr eure Ressourcen gut einteilt.

Anleitungen farmen leicht gemacht

Item Nutzbar für Zeit Sphäre Anleitung zur "Freiheit" Protagonist, Amber, Barbara, Sucrose Montag/Donnerstag Sphäre der Verständnisses: Zugefrorener Altar Anleitung zum "Widerstand" Bennet, Diluc, Jean, Mona, Noelle, Razor Dienstag/Freitag Sphäre der Verständnisses: Abgrund voller Eis Anleitung zur "Poesie" Fischl, Kaeya, Lisa, Venti Mittwoch/Samstag Sphäre der Verständnisses: Reich des Schlafs

Diese Anleitungen sind ebenfalls am Sonntag in der Sphäre der Verständnisses: Beißende Kälte erhältlich.

Item Nutzbar für Zeit Sphäre Anleitung zum "Wohlstand" Keqing, Ningguang, Qiqi Montag/Donnerstag Sphäre der Verständnisses: Altar der Flammen Anleitung zum "Fleiß" Xiangling, Chongyun Dienstag/Freitag Sphäre der Verständnisses: Grund der Flammen Anleitung zum "Gold" Beidou, Xingqui Mittwoch/Samstag Sphäre der Verständnisses: Ring aus glimmender Asche

Diese Anleitungen sind ebenfalls am Sonntag in der Sphäre der Verständnisses: Abgrund voller Asche erhältlich.

Manche Talente können auch durch Sternbilder verbessert werden.

Wie ihr Talente verbessert

Habt ihr alle Materialien zusammen, könnt ihr in eurem Charakter-Menü in den Talente-Reiter gehen. Wählt dort jeweils das Talent, das ihr verbessern möchtet. Neben Anleitungen/Büchern werdet ihr teilweise auch andere Verbesserungsitems benötigen.

Sollten noch Items fehlen, zeigt euch das Spiel, wo ihr diese im besten Fall erhaltet. Braucht ihr weitere Materialien könnt ihr diese gegebenenfalls auch über Alchimie herstellen oder sie im Shop in euren Optionen gegen Sternenstaub eintauschen.

War der Guide zum Talente verbessern hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.