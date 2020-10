von Laura Li Tung (Mittwoch, 21.10.2020 - 09:47 Uhr)

Kristall Brocken gehört zu einer der seltensten Ressourcen, die ihr in Genshin Impact abbauen könnt. Ihre leuchtend blaue Erscheinung ist schon von Weitem zu erkennen und doch gibt es nur wenige Stellen im Spiel, wo sie in Gruppen vorzufinden sind. In diesem Guide möchten wir euch diese Stellen zeigen und verraten, wo ihr Kristall gut farmen könnt.

Kristall Brocken sieht man doch gern als Spieler.

Habt ihr einen Blick in das Repertoire geworfen, das ihr beim Schmied herstellen könnt, wird euch neben Brocken weißen Eisens vor allem eine Ressource ins Auge gesprungen sein: Kristall. Um eine 4-Sterne-Waffe schmieden zu lassen, benötigt es nicht nur den Prototypen (wie heißt das), sondern auch Kristall in rauen Mengen.

Wie ihr Kristall am besten farmt

Neben dem klassischen Abbauen, gibt euch das Spiel ab Abenteuerstufe 14 eine weitere Möglichkeit an die Hand. Über "Zur Erkundung entsenden" könnt ihr Charaktere, die ihr nicht in eurem aktiven Team habt, in unterschiedliche Gebiete entsenden, um Ressourcen zu farmen.

Schickt ihr sie beispielsweise auf eine zwanzigstündige Erkundung in die Dadaupa-Schlucht, Flüsterwald oder Yaoguang-Untiefe, können sie mit 7-8 Kristallen und 3-4 Brocken weißes Eisens zurückkehren. Auch wenn dies weniger abenteuerlich ist, als selbst die Gegend abzusuchen, ist es eine Möglichkeit Charaktere sinnvoll zu nutzen, die ihr sonst eh nicht dabei habt.

In diesem Video verraten wir euch, wie ihr das Bezwingersiegel findet:

Wichtige Kristall-Fundorte

Neben den Erkundungen könnt ihr den Abbau von Kristallen natürlich auch selbst in die Hand nehmen, indem ihr wichtige Spawnpunkte abgrast. Es lohnt sich eine Route zu etablieren und die Kristallaufkommen auf eurer Karte zu markieren. Im Folgenden findet ihr eine Liste der uns bekannten Fundorte in der Region Mondstadt und Liyue.

Südlich von Quincqe-Dorf: Auch wenn ihr hier nur 5x Kristall erbeuten könnt, lohnt sich der Weg. Nachdem ihr südlich den Fluss überquert habt, findet ihr das kleine Depot angrenzend an die südwestliche Grenze des Dorfes. Das Kristall-Brocken-Depot befindet sich hinter einem Zelt, in dem ihr Schatzräuber vorfindet.

Da der Fundort nicht ganz so einfach zu finden ist, haben wir ihn auf der Karte für euch markiert.

Rundherum um die Ruinen von Dvalin : Bevor euch euer Abenteuer nach Liyue führt, könnt ihr das Versteck von Dvalin nach Kristallen abgrasen. Hier findet ihr sage und schreibe mindestens 20 Kristalle . Eine Ausbeute, die sich definitiv lohnt. Die Kristalle sind über das Gebiet verteilt, geht am besten an den Wänden entlang, um sie zu finden.

Quingyun-Gipfel: Während Aozang-Berg das Königreich der Brocken weißen Eisens ist, könnt ihr euch auf Quingyun-Gipfel kaum an Kristallen satt sehen. Mit 34 Brocken Kristall findet ihr in Genshin Impact nirgendswo mehr. Auch hier lohnt es sich die Felswände unter die Lupe zu nehmen.

Ein Tipp zuletzt

Besucht andere Welten! Habt ihr bereits die Kristall-Depots eurer Welt ausgeschöpft, bietet es sich mehr als an, euren Freunden einen Besuch abzustatten. Um den Multiplayer jedoch freizuschalten, müsst ihr Abenteuerstufe 16 erreichen. Klärt das jedoch am besten mit Hosts dieser Welt ab, denn wenn ihr euch ihre Kristalle schnappt, werden auch sie erst am nächsten Tag wieder erscheinen.

War der Guide zum Kristall Brocken farmen hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.