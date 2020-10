von Laura Li Tung (Mittwoch, 21.10.2020 - 09:28 Uhr)

Was bitte ist Elementarkunde in Genshin Impact und was bringt es, diese zu verbessern? Da wir uns diese Fragen ebenfalls gestellt haben, sind wir der Sache näher auf den Grund gegangen und haben für euch in diesem Guide all das aufgelistet, was ihr herausfinden konnte.

Elementarkunde bezieht sich auf die elementaren Effekte.

Elementarkun...? Was bitte? So ging es uns auch. Wie jedes Rollenspiel bietet auch Genshin Impact einige Statuswerte, die die ein oder andere Frage aufwerfen. Doch vor allem Elementarkunde ist nicht gerade selbsterklärend.

Was ist Elementarkunde in Genshin Impact?

Im Grunde genommen bezeichnet Elementarkunde die Wirksamkeit von elementaren Kombinationen im Kampf. Sie ist essentiell, um im Kampf mit elementaren Kombos extra Schaden zu verbuchen. Gelingt es euch, Elemente geschickt zu verknüpfen, beschleunigt dies das Kampfgeschehen ungemein.

Elemente im eigentlichen Sinne funktionieren auch in Genshin Impact zunächst äußerst logisch: Feuer ist schwach gegen Wasser, Blitz ist wirkungslos gegen Stein usw. und wer Pokémon gespielt hat, weiß, dass es auch um einiges komplizierter geht. Anders ist in Genshin Impact jedoch, dass ihr Elemente kombinieren könnt, indem ihr sie zum Beispiel nacheinander auf einzelne Gegner auslöst. Auf diese Weise könnt ihr eure Gegner nicht nur stark einschränken, sondern auch sehr viel zusätzlichen Schaden verursachen.

Das bedeutet nicht nur das Auslösen von zwei unterschiedlichen elementaren Attacken auf ein Ziel - hat ein Gegner bereits ein Element angenommen, könnt ihr natürlich die gewünschte Aktion (elementare Attacke) auf ihn abfeuern, um eine elementare Reaktion zu erhalten. Das gilt zum Beispiel, wenn es regnet oder der Gegner im Wasser steht und dadurch nass wird oder von vornherein einem Element angehört. Wie zum Beispiel der Okeanide.

Alle grundsätzlichen Elemente

Um zu klären, welche Elemente in Kombination funktionieren, möchten wir zunächst noch einmal einen Überblick über alle sieben Elemente geben.

Anemo : Wind

: Wind Cryo : Frost

: Frost Dendro : Natur

: Natur Electro : Blitz

: Blitz Geo : Erde

: Erde Hydro : Wasser

: Wasser Pyro: Feuer

So könnt ihr das Element eures Hauptcharakters ändern:

Alle elementaren Kombos

Wenn ihr im Kampf also zwei Elemente hintereinder einsetzt, werden sie unterschiedlich miteinander reagieren. "Überladen" zum Beispiel löst einen Treffer aus, der aber auch Gegner um diesen herum betrifft und "Geladen" lässt den Gegner konstant Schaden nehmen, solange der Effekt anhält.

Nicht nur Schaden kann über Elementareffekte entstehen, sondern auch Debuffs und Schilde durch Kristallisieren. Probiert es am besten selbst aus, je nachdem welche Elemente eure Charaktere innehaben.

Blizzard: Cryo und Anemo

Cryo und Anemo Brennen: Dendro und Pyro

Dendro und Pyro Kristallisieren: Geo und Cryo/Electro/Hydro/Pyro

Geo und Cryo/Electro/Hydro/Pyro Staub: Geo und Anemo

Geo und Anemo Feuersturm: Pyro und Anemo

Pyro und Anemo Geladen: Electro und Hydro

Electro und Hydro Einfrieren: Cryo und Hydro

Cryo und Hydro Magma: Geo und Pyro

Geo und Pyro Schmelzen: Cryo und Pyro

Cryo und Pyro Schlamm: Geo und Hydro

Geo und Hydro Überladen: Electro und Pyro

Electro und Pyro Vergiftet: Dendro und Hydro

Dendro und Hydro Dornen: Geo und Dendro

Geo und Dendro Vaporisieren: Hydro und Pyro

Hydro und Pyro Strudel: Anemo und Cryo/Electro/Hydro/Pyro

Anemo und Cryo/Electro/Hydro/Pyro Zerschmettern: Geo und Cryo

Elementarkunde verbessern

Um die Elementarkunde und somit den Schadensoutput zu erhöhen, lohnt es sich entsprechende Artefakte anzulegen. Gut geeignet sind hierfür das Ausbilder- oder Wanderorchester-Set. Des Weiteren gibt es einige Charaktere wie zum Beispiel Lisa, bei denen die Elementarkunde durch einen Levelaufstieg verbessert wird.

