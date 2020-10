von Laura Li Tung (Donnerstag, 22.10.2020 - 14:59 Uhr)

Stets Appetit und zuckersüß? Wir sprechen von Xiangling, die in Genshin Impact nicht nur den Kochlöffel schwingt, sondern auch ordentlich austeilt. Was Xianglings bester Build ist, wie ihr sie am besten nutzt und ausrüstet, verraten wir euch in diesem Guide.

Xiangling ist nicht nur super niedlich, sondern kann euren Gegner ordentlich einheizen.

Xiangling gehört zu einem der stärkeren Charaktere des Pyro-Elements in Genshin Impact und kann euren Gegnern im wahrsten Sinne des Wortes ordenllich einheizen. Als Teil des A-Tiers ist sie ein guter Ersatz für Amber und kann zudem auch noch einfach selbst erworben werden, ohne Schicksalsitems in Gebeten ausgeben zu müssen. Ihr erhaltet sie, wenn ihr den Gewundenden Abgrund (Etage 3, Raum 3) überwindet. Aus diesen Gründen möchten wir uns im Verlauf des Guides näher mit ihr beschäftigen.

Wie ihr Xiangling in Genshin Impact nutzt

Auch Xiangling hat einen kleinen Begleiter im Gepäck: Den feurigen Guoba. Der kleine Tanuki spuckt Feuer und verursacht damit Pyro-Flächenschaden. Ruft ihn immer dann, wenn der Cooldown abgeklungen ist. Gerade dann, wenn ihr mit Xiangling im Nahkampf seid, ist Guoba eine gute Hilfe zusätzlich Schaden zu verursachen. Er bleibt selbst dann aktiv, wenn ihr zwischendurch zu einem anderen Charakter wechselt.

Auch Xianglings Feuerrad, ihr Elemental Burst, ist mächtig. Aktiviert ihr ihn, sobald er verfügbar ist, wird ein Rad aus Feuer in hoher Geschwindigkeit um euch herum kreisen. Das ist vor allem dann nützlich, wenn euch größere Mengen an Gegnern umgeben. Das Feuerrad hat eine Wirkungsdauer von zehn Sekunden.

Xianglings beste Builds

Insgesamt können wir euch zwei Builds empfehlen, die unterschiedliche Ausrichtungen haben. Ein Build ist auf puren Schaden ausgelegt, der andere auf Support.

Wenn wir hier von Builds sprechen, meinen wir natürlich Waffen und Artefakte – aber je nachdem, welche ihrer Fähigkeiten ihr in der Vordergrund stellen möchtet, desto unterschiedlicher fällt vor allem die Wahl der Waffe aus.

Der beste Build, um sie zu supporten

Dieser Build fokussiert sich vor allem darauf, ihre elementaren Fähigkeiten so gut es geht zu supporten.

Waffe Artefakt-Set Himmelslanze Brennende Pyro-Hexe:

Set mit zwei Teilen: +15% Pyro-Schaden +20%

Brennende Pyro-Hexe: Set mit vier Teilen: +40% auf Überladen, Brennen. +15% auf Verdampfen, Schmelzen. Nutzung von Elementarfähigkeiten +50% Pyro-Damage

Xianglings bester DPS-Build:

Dieser Build ist vor allem darauf ausgelegt Xianglings normalen, nicht elementaren Schaden zu verstärken. "Kampfkünstler" und "Verbeugung des Gladiators" als Artefakte als Set mit zwei Teilen eignen sich perfekt dafür.

Waffe Artefakt-Set Hellebarde

Normale Attacken +160/200/240/280/320% Schaden

Kampfkünstler

Set mit zwei Teilen: Normale und aufgeladene Angriffe + 15%

Verbeugung des Gladiators

Set mit zwei Teilen: ATK +18%

Egal, welche Waffe ihr spielt - hauptsache ihr habt Spaß.

Beste Artefakt-Sets für Xiangling

Set-Rang Build 1 Verbeugung des Gladiators

Set mit vier Teilen: +18% ATK, +35% Normaler Schaden 2 Brennende Pyro-Hexe

Set mit vier Teilen: +15% Pyro-Schaden, +40% auf "Überladen", "Brennen". +15% auf "Verdampfen", "Schmelzen". Nutzung von Elementarfähigkeiten +50% Pyro-Damage 3 Kampfkünstler:

Set mit zwei Teilen: +15% ATK

Verbannter:

Set mit vier Teilen: +25% Normalen Schaden nach der Benutzung von Elementarkräften für 8s

Eine Liste mit Artefakten und ihren Setboni findet ihr unter dem verlinkten Guide.

Guoba ist immer an eurer Seite.

Xianglings Talente in der Übersicht

Talent Beschreibung Normaler Angriff

Gebäckgefecht: Standardangriff: Führt bis zu fünf Lanzenstiche aus.

Heftiger Schlag: Sticht geschwind und fügt den Gegnern hohen Schaden zu

Angriff aus dem Fall: Schlägt beim Fallen aus der Lust auf den Boden und verursacht Flächenschaden. Guoba, erscheine!: Ruft den Feuer spuckenden Guoba herbei, der Pyro-Flächenschaden verursacht. Elementarer Burst:

Feuerrad Xiangling erschafft ein Feuerrad, das mit hoher Geschwindigkeit um sie herum kreist und den Gegnern großen Schaden verursacht. Kreuzfeuer: Erhöht die Reichweite von Guoba um 20%. Scharfes Teil: Guoba hinterlässt nach dem Erscheinen eine Peperoni, die euren Angriff um 10% erhöht, wenn ihr sie aufsammelt. Chefköchin des Restaurant Wanmin: Stellt bei perfekter Zubereitung von einem Gericht mit offensiver Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 12% den 2-fachen Ertrag her.

Das Feuerrad kann vor allem gegen Massen von Gegnern setz nützlich sein.

Xianglings Sternbilder

Sternbild Beschreibung Außen knusprig, innen zart Verringert den Pyro-Widerstand der von Guoba getroffenen Gegner um 15% für 6s. Öl auf Feuer Gegner erhalten den Statuseffekt "Implosion". Am Ende des Effekts verursacht Implosion 75% Pyro-Flächenschaden. Scharf angebraten Erhöht die Fähigkeit Schutz Feuerrad um 3. Langsam gegart Verlängert die Dauer von Feuerrad um 40%. Guoba sauer Erhöht die Stufe der Fähigkeit "Guoba, erscheine!" um 3. Feuertornado Erhöht den Pyro-Schaden aller Truppenmitglieder während der Wirkungsdauer von Feuerrad um 15%

Wie ihr Sternbilder auflevelt, haben wir euch in einem Guide verlinkt.

Ihr Sternbild ist natürlich eine große Kelle.

Items, die ihr für den Aufstieg von Xiangling benötigt

Stufenaufstiege nach Level Benötigte Items Bis Level 40 3x Jueyun-Peperoni

1x Agnidus-Achat-Splitter

3x Schleimabsonderung Bis Level 50 10x Jueyun-Peperoni

3x Agnidus-Achat-Bruchstück

15x Schleimabsonderung

2x Fluxfeuersamen Bis Level 60 20x Jueyun-Peperoni

6x Agnidus-Achat-Bruckstück

12x Schleimkondensat

4x Fluxfeuersamen Bis Level 70 30x Jueyun-Peperoni

3x Agnidus-Achat-Klumpen

18x Schleimkondensat, 8x Blitzprisma Bis Level 80 45x Jueyun-Peperoni

Agnidus-Achat-Klumpen

12x Schleimkondensat, 12x Fluxfeuersamen

