Der Hype scheint kein Ende zu kennen! Bis zur offiziellen Veröffentlichung der PlayStation 5 sind es noch einige Wochen hin und dennoch platzt die Anzahl an Vorbestellungen aus allen Nähten. Die Konsole selbst ist dabei aber an sich fast nur zweitrangig - ebenso sehnlichst erwartet werden die ersten Spiele und vor allem auch jene, die exklusiv für die neueste Konsole aus dem Hause Sony erscheinen werden. In diesem Guide listen wir alle bislang angekündigten PS5-Exclusives für euch auf und geben euch so eine Übersicht, auf was ihr euch freuen dürft.

Inzwischen haben sowohl Sony als auch Microsoft großartige Spielereihen hervorgebracht, welche sie exklusiv unter dem Schirm ihrer eigenen Konsolen veröffentlichen. Während Sony mit Franchises wie The Last of Us oder God of War punkten können, hält Microsoft mit der Gears-Reihe oder Halo dagegen. Sowohl die PlayStation als auch die Xbox konnten in der Vergangenheit mit tollen Exklusiv-Titeln aufwarten, sodass die Entscheidung, welche der beiden Konsolen dann am Ende am heimischen Bildschirm angeschlossen wird, durchaus von der Auswahl der exklusiven Releases abhängen mag.

Diese Exklusiv-Spiele erscheinen für die PS5

Tendiert ihr bereits zur PlayStation 5 als Vertreter der neuen Konsolen-Generation, sei es aus der Tradition heraus, dass ihr auch zuvor schon auf der PlayStation gezockt habt, oder weil euch ihr technisches Angebot eher zusagt, wisst am Ende aber nicht final, ob dies der richtige Schritt für euch sein mag, dann können ja vielleicht die PS5-Exclusives euch von der neuesten Sony-Konsole überzeugen. Um euch diesbezüglich zu helfen, liesten wir hier alle bislang angekündigten PS5-Spiele für euch auf.

Achtung: Bedenkt hierbei aber, dass einige dieser Titel nicht dauerhaft, sondern nur vorrübergehend exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen können. Außerdem werden hier nur Spiele aufgelistet, die nur für die PS5 und nicht auch für die PS4 erscheinen werden. Horizon: Forbidden West, Sackboy: A Big Adventure und Spider-Man: Miles Morales sind in dieser Liste also nicht vertreten. Auf diese Spiele für die PS5 freuen, dürft ihr euch aber trotzdem!

Demon's Souls Remake

Entwickler: From Software

From Software Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: Zum Launch der PS5

Demon's Souls | Das Remake zeigt sich in einem schaurig schönen Gewand:

Wie viele Stunden des Frusts haben uns From Software mit ihrer Souls-Serie beschert? Tatsächlich wurde der Trend der Souls-like Spiele, denen auch andere tolle Vertreter, wie Nioh oder Mortal Shell folgten nicht mit Dark Souls begründet, sondern mit dem 2009 erschienenen Demon's Souls. Auch wenn der Finanzielle Erfolg zwar groß, mit dem seiner geistigen Nachfolger aber nicht zu vergleichen war, so erhielt das Spiel dennoch sehr gute Kritiken.

Erst nach dem Erfolg der "Dark Souls"-Spiele erinnerten sich die hartgesottenen Konsolen-Veteranen an den vergessenen großen Bruder und Demon's Souls erreichte im Nachhinein noch Kult-Status. Als dann das für die PlayStation 5 exklusives Remake angekündigt wurde, kam das für die meisten zunächst zwar überraschend. Doch bald wich das Gefühl der Überraschung und machte ungeheurer Vorfreude Platz. Bald werden wir alle wieder ordentlich aufs Fressbrett bekommen und wir haben Bock drauf!

Final Fantasy 16 - Awakening

Entwickler: Square Enix

Square Enix Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: tba

Die Geschichte der PlayStation ist bereits seit vielen Jahren mit der "Final Fantasy"-Reihe eng verbunden. Inzwischen haben Sony und Square Enix auch einen großen Exklusiv-Deal ausgearbeitet, sodass auch das neue Final Fantasy zumindest vorerst exklusiv für die PS5 erscheinen wird. Im Anschluss werde das Spiel auch auf dem PC erscheinen.

Final Fantasy 16 soll ein neues Kapitel der Reihe einläuten. Zum Inhalt der Handlung von FF16 ist bislang allerdings nur sehr wenig bekannt. So gibt es bisher nur einen Satz, der auf die Geschichte Verweist:

"Das Vermächtnis der Kristalle hat lange genug unsere Geschichte bestimmt..."

Aus dem Trailer lässt sich ableiten, dass ihr in einer vom europäischen Mittelalter inspirierten Fantasy-Welt den Leibwächter eines jungen mit magischen aber auch gefährlichen Talenten ausgestatteten Adeligen spielen werdet, der sich gleichermaßen gegen übermächtige Gegner wie auch gegen Intrigen am Hofe behaupten muss. Angesichts der in dem bisherigen Trailer gezeigten Brutalität wird gemutmaßt, ob das Spiel sogar erst ab 18 Jahren freigegeben sein wird.

Gran Turismo 7

Entwickler: Polyphony Digital

Polyphony Digital Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: tba

Gran Turismo 7 | Auch auf der PS5 glüht wieder der Asphalt:

Bei einer neuen PlayStation darf natürlich auch eine spannende Rennsimulation nicht fehlen. Gran Turismo ist mit der Evolution der PlayStation eng verbunden, hat es doch für (fast) alle der Sony-Konsolen mindestens einen Ableger der Reihe gegeben. Dementsprechend dürfte wohl kaum jemand überrascht gewesen sein, als für die PS5 das kommende Gran Turismo 7 angekündigt wurde. Berüchtigte Rennstrecken, eine tolle Fahrphysik, sowie eine lebensecht erscheinende Grafik lässt den Controller zum Lenkrad werden und das Herz eines jeden (Sofa-)Motorsport-Fans höher schlagen.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games Genre: Jump 'n' Run / Third Person Shooter

Jump 'n' Run / Third Person Shooter Release: 2021

Das chaotische Duo Ratchet & Clank sind zurück! Nachdem sie sich in der Vergangenheit mit Alien-Invasionen, hundsgemeinen Fieslingen und raffgierigen Firmen auseinandersetzen mussten gilt es diesmal einen schurkenhaften Kaiser in seinem Bestreben, alles orgsanische Leben auszulöschen und den katastrophalen Zusammenbruch der Dimensionen aufzuhalten. Abwechslungsreicher Platformer-Spaß, in dem es Geschick und Köpfchen zu beweisen gilt, gemischt mit dem typischen "Ratchet & Clank"-Humor. Das sieht doch vielversprechend aus!

Solange die PlayStation 5, sowie die bislang angekündigten Exklusiv-Titel noch nicht erschienen sind, könnt ihr euch noch in aller Seelenruhe um die PS4 kümmern, denn auch sie hat einige noch immer grandiose Spiele exklusiv unter ihrem Schirm, die ihr zumindest einmal gespielt haben solltet. Selbst wenn ihr eine PS5 kauft, so könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auf ihr auch PS4-Spiele zocken. In dieser Bilderstrecke haben wir 10 unserer Favoriten für euch aufgelistet:

