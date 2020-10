von Laura Li Tung (Freitag, 23.10.2020 - 16:31 Uhr)

Beim Andenkenhändler in Genshin Impact könnt ihr eure gefundenen Anemo- und Geosiegel gegen wertvolle Gegenstände und Mora tauschen. Wo ihr ihn in Mondstadt und Liyue, erfahrt ihr in unserem Guide.

Marjorie vom Andenkenladen hat ein paar gute Items im Sortiment.

Das Free2Play-Spiel Genshin Impact kommt nicht nur mit einer Vielzahl an Charakteren, die ihr freischalten könnt, sondern auch mit einer schier unendlichen Anzahl an Währungen und Items, die ihr mit ihnen kaufen könnt.

Während Items wie das Krähenwappen der Schatzsuche nur von Gegnern erbeutet oder gegen Sternenstaub getauscht werden kann, findet ihr andere wichtige Verbesserungsmaterialien in einem ganz bestimmten Laden in Mondstadt und Liyue: Dem Andenkenhändler.

Der Andenkenhändler in Genshin Impact

Seid ihr auf der Suche nach ganz bestimmten Items, werdet ihr sicher schon öfter über den Fundort "Andenkenhändler" gestolpert sein. Zugegebenermaßen ist es einfacher, diesen Händler aufsuchen, als in der Gegend herum zu grinden. Insgesamt gibt es zwei Andenkenhändler in Teyvat. Einer von ihnen befindet sich in Mondstadt, der andere in Liyue. Beim Andenkenhändler könnt ihr eure gesammelten Anemo-Siegel bzw. Geo-Siegel gegen spezielle Items tauschen. Wo ihr sie findet und was ihr bei ihnen bekommt, findet ihr im folgenden Abschnitt.

Andenkenhändler in Mondstadt

Hier findet ihr den Andenkenhändler in Mondstadt.

Der Andenkenhändler in Mondstadt ist einfach zu finden. Er befindet sich auf der anderen Straßenseite von der Abenteuergilde auf der Hauptstraße. Bei Marjorie im Andenkenladen "Mit Wind kommt Ruhm" erhaltet ihr folgende Items:

Item Preis Shivade-Jade-Splitter 10 Varunada-Lasurit-Splitter 10 Vajrada-Amethyst-Splitter 10 Vayuda-Türkis-Splitter 10 Prithia-Topas-Splitter 10 Agnidus-Achat-Splitter 10 Decabarians zerbrochener Ziegel 4 Milchzahn des borealischen Wolfs 4 Fesseln des Löwenzahnkämpfers 4 Erinnerung der sausenden Sturms 225 Unbearbeiteter Einhänder des Nordens 225 1600 Mora 1 1600 Mora 2

Andenkenhändler in Liyue

Hier findet ihr den Andenkenhändler in Liyue.

Da Liyue groß ist und viele Geschäfte weit auseinander liegen, ist auch der Andenkenhändler nicht so leicht zu finden. Haltet euch am besten an die Karte und sucht nach dem Juwel-Symbol. Angekommen in der Stadt biegt ihr links ab und folgt der Straße bis zum Warenhaus Mingxing. Die Andenkenhändlerin Xingxi wird euch erwarten und folgende Sachen im Tausch gegen Geo-Siegel verkaufen.

Item Preis Shivade-Jade-Splitter 10 Varunada-Lasurit-Splitter 10 Vajrada-Amethyst-Splitter 10 Vayuda-Türkis-Splitter 10 Prithia-Topas-Splitter 10 Agnidus-Achat-Splitter 10 Körnchen pechschwarzer Aerosiderit 4 Leuchtender Sand von Guyun 4 Bleikugeln des Nebelschleiers 4 Erinnerung der unbeweglichen Kristalle 225 Unbearbeiteter Bogen des Nordens 225 Unbearbeiteter Zweihänder des Nordens 225 Unbearbeiteter Katalysator des Nordens 225 Unbearbeiteter Stangenwaffe des Nordens 225 1600 Mora 1 1600 Mora 2

Wo ihr beide Andenkenhändler findet, erfahrt ihr noch einmal genau in unserem vorbereiteten Video:

Genshin Impact | Andenkenhändler in Liyue und Mondstadt finden

Items ausverkauft, was nun?

Jedes der Items, die ihr im Andenkenladen kaufen könnt, gibt es nur eine limitierte Anzahl. Daher solltet ihr euch genau überlegen, wann ihr dem Laden einen Besuch abstattet. Während Spiltter zum Beispiel sechsmal verfügbar sind, könnt ihr andere Verbesserungsitems nur dreimal kaufen. Bisher konnten wir noch nicht herausfinden, ob die Gegenstände wieder verfügbar werden. Da das Spiel keinerlei Timer anzeigt, wie zum Beispiel, wenn ihr beim Händler Sternenstaub eintauscht.

