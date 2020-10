von Laura Li Tung (Montag, 26.10.2020 - 15:12 Uhr)

Der Gewundene Abgrund in Genshin Impact ist besonders. Denn im Vergleich zu anderen Sphären hat dieser Ebenen und Räume, die je weiter ihr kommt, immer schwerer werden. Wir verraten euch in diesem Guide, wie ihr das Musk-Riff erreicht und den Gewundenen Abgrund freischaltet.

Das Tor zum Gewundenen Abgrund ist eindrucksvoll.

Vorraussetzungen, um Gewundener Abgrund freizuschalten

Die Sphäre Gewundener Abgrund ist leider nicht von Anfang an verfügbar. Ihr könnt das Musk Riff zwar erreichen und den Gewundenen Abgrund entdecken, aber erst mit Abenteuerrang 20 auch betreten. Wie ihr eure Abenteuerstufe schnell levelt, haben wir in einem Guide für euch verlinkt.

Wie ihr 200.000 Mora auf einen Schlag erhaltet, erfahrt ihr in diesem Video:

Musk-Riff erreichen und Gewundenen Abgrund finden

Die Sphäre Gewundener Abgrund befindet sich auf dem Musk-Riff, das ihr mitten im Meer, östlich der Falkenküste findetad. Platziert ihr euch selbst an der Spitze des Gelöbniskaps, seht ihr das Musk-Riff in der Ferne. Die Distanz trübt allerdings, denn auch mit verbesserter Ausdauer werdet ihr bei einem Versuch hinüber zu fliegen, scheitern.

Beim Gelöbniskap befindet sich das Portal zu Musk-Riff.

In der Nähe des Teleportationspunkts „Pfeifender Abhang, Mondstadt“ findet ihr ein kleines Rätsel, das ihr lösen solltet, um zum Musk-Riff zu gelangen. Es befindet sich ganz in der Nähe der Electro-Hypostase.

Um einen Aufwind zu aktivieren, der euch in das Portal über euch geleitet, müsst ihr drei Seelien aufspüren. Diese lassen sich relativ einfach finden, da das Gelöbniskap sehr klein ist. Stellt euch am besten auf die Steinruinen, so habt ihr einen guten Überblick und könnt sicherlich die ein oder andere bereits erspähen. Verfolgt die kleinen Irrlichter nun zu ihren Statuen. Entsteht der Aufwind, ist es nun an euch euren Gleiter zu öffnen und in das Portal zu gleiten. Dieses bringt euch direkt zum Musk-Riff

Tipps für den Gewundenen Abgrund

Der Gewundene Abgrund wird in Genshin Impact als uralte Stadt beschrieben. Sie ist unterteilt in „Wandelgang des Abgrunds“ und „Mondspindel“. In diesen Abschnitten werden euch unterschiedliche Herausforderungen erwarten, die - je weiter ihr vorrangeschritten seid - immer schwerer werden.

So sieht die Ebenenverteilung im Gewundenen Abgrund aus.

Ihr solltet taktisch vorgehen, um nicht ins Gras zu beißen. Neben den altbekannten Elementkombinationen, erhaltet ihr pro Raum die Möglichkeit einen von drei Buffs, zu wählen.

Auch praktisch ist, dass ihr euch vorher ansehen könnt, welche Gegner auf welchem Level euch erwarten. So könnt ihr euch Strategien überlegen, wie ihr diese Gegner am besten angeht. Checkt nicht nur vorher euer Level, sondern auch eure Waffen und Artefakte. Außerdem lohnt es sich die Elementareffekte gut zu studieren, um das Maximum aus eurem Schaden herauszuholen.

Fokussiert euch bei jedem Gegner darauf, seine Schwächen anzugreifen.

Der Gewundene Abgrund lohnt sich vor allem dann, wenn ihr Urgestein farmen wollt. Außerdem schaltet ihr Xiangling frei, wenn ihr Etage-3 Raum-3 besteht.

