von Ove Frank (Montag, 26.10.2020 - 13:14 Uhr)

So viel Speicherplatz bietet die neue Konsole | PlayStation 5

Die PlayStation 5 wird bereits heiß erwartet. Die Vorverkaufszahlen sind so hoch, dass bereits seit Wochen aktuell keine weiteren Vorbestellungen möglich sind. Mit dem näher kommenden Launch der neuen Konsolen-Generation, werden auch mehrere Fragen der Nutzer immer lauter. Eine dieser Fragen bezieht sich hierbei auf den Speicherplatz: Wie viele Spiele werden auf die Festplatte der PS5 passen? Dies wollen wir in diesem Guide beantworten.

Als Sonys Vertreter der neuen Konsolen-Generation erwarten die Nutzer, dass die PlayStation 5 mit einer Vielzahl an neuen Funktionen und Verbesserungen um die Ecke kommt. Auch wenn die bereits bekannten Informationen zu den Anschlüssen der Konsole und ihrer Abwärtskompatibilität wichtig und nützlich sind, ist es doch nicht zuletzt auch die Frage nach dem Speicherplatz, die Fans beschäftigt. Wie viele Spiele werden wir gleichzeitig auf der PS5-Festplatte nutzen können? Befürchtet ihr, dass es vergleichbar mit dem Speicher der PS4 sein wird, dann können wir euch beruhigen.

Wie groß wird der PlayStation 5 Speicher ausfallen?

Glücklicherweise wissen wir bereits vor dem Launch der PlayStation 5 einiges über ihre Funktionen und Spezifikationen. Dazu gehören auch Infos bezüglich des Speicherplatzes. So wird die PS5 mit einer benutzerdefinierten 825-GB-SSD-Festplatte an den Start gehen. Gegenüber der PS4 ist dies ein ziemlich großer Schritt nach vorne. SSDs lesen im Vergleich zu HDDs Daten wesentlich schneller, was kürzere Ladezeiten und eine bessere Gesamtleistung bedeutet.

Zunächst wird die PlayStation 5 also mit einem Speicherplatz von 825 GB aufwarten können. Dies entspricht zwar nicht dem erhofften Speicherplatz von 1 Terabyte, aber ist im Vergleich zum "500 GB"-Speicher der Basis-PS4 ein spürbares Upgrade. Wollt ihr den Speicherplatz eurer PS5 erweitern, dann könnt ihr hierfür eine zusätzliche als NVMe-Laufwerk bezeichnete SSD erwerben. Hier gilt es darauf zu achten, dass die gekaufte SSD mit der PS5 auch kompatibel ist. Zusätzlich wird die PlayStation 5 mit externen Speicher über USB unterstützt.

Die 825 GB Speicherplatz sind im Vergleich zur PS4 zwar ein spürbarer Fortschritt, aber weniger als es die Fans gehofft hatten.

Wie viele Spiele passen auf die PS5-Festplatte?

Auch wenn wir nun also wissen, wie groß der Speicher der PlayStation 5 ist, sieht es mit den jeweiligen Spielen der kommenden Konsole ein wenig anders aus. Bislang ist noch keine Installationsgröße der kommenden PS5-Spiele bestätigt worden, weshalb wir hier von der PS4 als Richtwert ausgehen müssen. AAA-Titel auf der PlayStation 4 weisen eine durchschnittliche Installationsgröße etwa 40 GB auf, wobei einige Spiele, wie Assassin's Creed: Odyssey (inkl. DLCs über 100 GB), Red Dead Redemption 2 (über 80 GB) oder Call of Duty: Modern Wafare (inkl. Warzone ca. 175 GB) deutlich mehr Speicherplatz einnehmen.

Sollten PS5-Spiele diesen Wert überschreiten, dann wird euch schnell der Speicherplatz ausgehen. Allerdings dürften auch solche Zahlen selbst auf der PS5 eher die Ausnahme sein. Lag auf der PS4 noch die durchschnittliche Installationsgröße eines AAA-Spiels bei etwa 40 GB, sollten wir bei den PS5-Spielen mit einem Durchschnittswert von 50 GB ausgehen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr zwischen 10 und 15 Spiele gleichzeitig auf eurer PlayStation 5 werdet nutzen können.

Spiele wie Final Fantasy 16 könnten große Speicherfresser werden, sodass es am Ende doch nicht so viele Spiele auf die Festplatte schaffen.

