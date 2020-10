von Laura Li Tung (Freitag, 30.10.2020 - 13:51 Uhr)

Groß gezogen von den Wölfen in Wolfenlauf, hat Razor in Genshin Impact seinen ganz eigenen Charme. Was Razors bester Build ist, wie ihr ihn am besten nutzt und ausrüstet, verraten wir euch in diesem Guide.

Mit seinen starken Angriffen ergänzt Razor euer Team im Nahkampf.

Genau wie Xiangling gehört Razor zum A-Tier in Genshin Impact. Er ist nicht nur unglaublich schnell, sondern kann auch gut austeilen. Warum er einen Platz am oberen Ende verdient hat, wie ihr ihn am besten ausrüstet und wie ihr ihn ganz einfach freischalten könnt, erfahrt ihr im Folgenden.

Wie ihr Razor in Genshin Impact nutzt

Als Charakter ist Razor vor allem perfekt für den Nahkampf. Nicht nur, dass er sich mit seinem Großschwert durch die Gegner prügelt, auch sein elementarer Burst und seine aufgeladene Attacke heizen dem Gegner auf kurze Distanz ein. Ist sein elementarer Burst aktiv, erhalten alle seine eigentlich elementlosen Angriffe das Element Electro. Außerdem steigt seine Angriffsgeschwindigkeit immens.

Bevorzugt ihr jedoch einen schnellen Spielstil, der darauf basiert elementare Reaktionen auszunutzen, solltet ihr euch zwei Mal überlegen Razor einzusetzen. Da seine Angriffe nur im Nahkampf stattfinden und elementare Effekte nicht den Wechsel der Charaktere überdauern, entfaltet der Wolfjunge sein volles Potenzial lediglich als starker Solo-Kämpfer.

Gut zu wissen, ist außerdem, dass Razor auch die Erkundung der Welt soviel angenehmer bereitet. Habt ihr sein Talent "Laufender Wolf" freigeschaltet, verringert dieses den Ausdauerverbrauch aller Truppenmitglieder um 20%.

So erhaltet ihr 200.000 Mora auf einen Schlag:

Razors beste Builds

Wollt ihr ein eigenes Build basteln, empfiehlt es sich Razors Werte wie Angriff, Angriff %, Kritische Treffer und Krit% durch Waffen und Artefakte zu unterstützen. Denn genau wie bei den meisten Damage Dealern in Genshin Impact, lohnt es sich mehr auf normalen Schaden als auf Elementarschaden zu setzen. Da viele seiner Talente eben genau in diese Richtung gehen, werdet ihr einen deutlichen Anstieg seines Schadens sehen, wenn ihr das richtige Set (Waffe und Artefakt) ausgerüstet habt.

Insgesamt gibt es zwei Waffen, die sich in Razors Händen besonders lohnen. Einerseits der Steinschneider-Prototyp und der Grabstein des Wolfes. Den Prototyp könnt ihr ganz einfach beim Schmied herstellen. Ihr benötigt nur den Unbearbeiteten Einhänder des Nordens, den ihr im Andenkenladen erhaltet, 50x Brocken Kristall und 50x Brocken weißes Eisen.

Beim Grabstein des Wolfes könnt ihr nur auf euer Glück hoffen. Dieser droppt nur bei Gebeten. Bei diesem Großschwert handelt es sich um die bessere Wahl, da seine passiven Fähigkeiten extrem überzeugen. Er erhöht Razors Angriff nicht nur um 25%, sondern auch den aller Teammitglieder um 50% für 12s, wenn die Gegner weniger als 30% LP haben.

Als einzig wahres Artefakt-Set lohnt sich für Razer "Verbeugung des Gladiators", das seinen normalen Schaden auf ein neues Level hebt. Rüstet ihr ein Set mit zwei Teilen aus, erhaltet ihr 18% mehr Angriff. Bei vier Teilen erhält Razor als Großschwert-Nutzer noch einmal einen +35% auf seinen Angriff.

Beste Artefakt-Sets für Razor

Neben Verbeugung des Gladiators lohnen sich folgende Artefaktkombinationen, die ihr Razor ausrüsten könnt. Diese fokussieren sich jedoch vor allem darauf Razers Electro-Schaden zu optimieren.

Set-Rang Build 1 Glücksspieler

Set mit zwei Teilen: +20% Elementarschaden

Donnernder Zorn

Set mit zwei Teilen: +15% Electro-Schaden

2 Donnernder Zorn:

Set mit vier Teilen: +15% Electro-Schaden, erhöht Schaden von "Überladung", "Unter Strom" und "Superkonduktor" um 40%. Sind diese Effekte aktiv, sinkt der Cooldown von elementaren Skills um eine Sekunde.

Eine Liste mit Artefakten und ihren Setboni findet ihr unter dem verlinkten Guide.

Razors Blitzwolf ist immer für ihn da.

Razors Talente in der Übersicht

Talent Beschreibung Normaler Angriff

Stählernes Kreuz: Standardangriff: Führt bis zu vier Schwünge mit dem Schwert aus.

Heftiger Schlag: Verbraucht fortlaufend Ausdauer, wirbelt das Großschwert und greift den Gegner an.

Angriff aus dem Fall: Verursacht beim Aufkommen Flächenschaden und greift alle Gegner in der Bahn an. Klauen und Donner: Fügt dem Gegner vor ihm mit den Klauen des Blitzwolfes Electro-Schaden zu. Sammelt beim Treffen des Gegnern Electro-Siegel ein, die Razors Aufladerate erhöhen. Insgesamt könnt ihr bis zu drei Stück sammeln. Haltet ihr die Taste gedrückt, verursacht dieses Talent hohen Electro-Schaden mit geringer Reichweite. Elementarer Burst:

Blitzklauen Erweckt den formlosen Blitzwolf, um sich zu schützen. Er kämpft gemeinsam mit Razor solange er aktiv ist. Erhöht Razors Angriffsgeschwindigkeit und seinen Electro-Widerstand. Erwachen: Verkürzt die Abklingzeit von Klauen und Donner um 18%. Hunger: Erhöht seine Aufladerate bei weniger als 50% Elementarenergie um 30%. Laufender Wolf: Verringert die beim Rennen verbrauchte Ausdauer aller Truppenmitglieder um 20%.

Razors könnt ihr aktuell gegen Sternenglanz eintauschen.

Razors Sternbilder

Sternbild Beschreibung Wolfsinstinkte Erhöht den verursachten Schaden beim Erhalten von Elementarkristallen oder Elementarteilchen 8s um 10%. Einschüchtern Erhöht die KT (Kristische Treffer), wenn Razor Gegner mit weniger als 30% LP angreift, um 10%. Tierische Seele Erhöht die Fähigkeit Blitzklauen um 3. Biss Verringert die VTD getroffener Gegener bei Anwendung von Klauen und Donner 7s lang um 15%. Scharfe Klauen Erhöht die Stufe der Fähigkeit Klauen und Donner um 3. Lupus Fulguris Razors Großschwert lädt sich alle 10s auf und elektrisiert den Gegner und verursacht damit 100% ANG.

Wie ihr Sternbilder auflevelt, haben wir euch in einem Guide verlinkt.

Items, die ihr für den Aufstieg von Razor benötigt

Stufenaufstiege nach Level Benötigte Items Bis Level 40 3x Wolfshaken

1x Vajrada-Amethyst-Splitter

3x Zerbrochene Maske Bis Level 50 10x Wolfshaken

3x Vajrada-Amethyst-Bruchstück

15x Zerbrochene Maske

2x Blitzprisma Bis Level 60 20x Wolfshaken

6x Vajrada-Amethyst-Bruchstück

12x Verdreckte Maske

4x Blitzprisma Bis Level 70 30x Wolfshaken

3x Vajrada-Amethyst-Klumpen

18x Verdreckte Maske

8x Blitzprisma Bis Level 80 45x Wolfshaken

6x Vajrada-Amethyst-Klumpen

12x Unheilvolle Maske

12x Blitzprisma

Wie ihr Wolfshaken ganz einfach farmen könnt, haben wir euch in einem Guide verlinkt.

War der Guide zum besten Razor Build hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.