Sternenstaub und Sternenglanz sind nur zwei der Währungen, mit denen das Free2Play-Spiel Genshin Impact uns tagtäglich quält. Wie ihr sie erhaltet und was ihr mit ihnen anstellen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Sternenstaub und Sternenglanz erhaltet ihr bei Gebeten.

In Genshin Impact gibt es so viele Währungen, dass wir hin und wieder den Überblick verlieren. Neben Mora und Urgestein, die schnell verständlich sind, gibt es jedoch andere Währungen, wie Herrenloser Sternenstaub und Sternenglanz, die passiv verdient werden und somit nicht sofort erschließbar sind. Wie ihr es genau erhaltet und was ihr damit anstellen könnt, erfahrt ihr im Folgenden.

Herrenloser Sternenstaub und Sternenglanz

Sternenstaub und Sternenglanz sind vor allem dafür da, wichtige Items im Ingame-Shop zu erstehen. Das können Gegenstände wie Verbesserungserz sein, aber auch Items, um eure Charaktere aufsteigen zu lassen. Außerdem könnt ihr Staub und Glanz gegen Schicksalitems wie Verwobenes und Vorbestimmtes Schicksal eintauschen. Derlei Items sind allerdings begrenzt und füllen sich erst nach 14 Tagen wieder auf.

Den Händler bzw. Ingame-Shop findet ihr unter euren Optionen an erster Stelle. Unter dem Menüpunkt „Rares für Staub und Glanz“ wechselt ihr nun in den Reiter „Mit Sternenstaub/Sternenglanz kaufen“. Dort wird euch eine Liste von verschiedenen Items angezeigt, die ihr mit der jeweiligen Währung einfach kaufen könnt. Mit Sternenglanz könnt ihr sogar Charaktere wie (Stand: 30.10.2020) Razor bekommen.

Beim Händler könnt ihr Sternenstaub und Sternenglanz gegen viele Items eintauschen.

Items, die ihr mit Sternenstaub kaufen könnt:

Item Preis Eines Abenteurers Worte 3x 8 Mystisches Verstärkungserz 5 10.000 Mora 10 Kupferhorn 15 Verdorrte Blätter des Flusses der Elemente 15 Chaos-Schaltkreis 15 Nebelgrassäckchen 15 Zeremonielles Agentenschwert 15 Stabiles Knochenstück 15 Schleimkondensat 5 Verdreckte Maske 5 Zaubersiegel-Schriftrolle 5 Scharfe Bolzenspitze 5 Abzeichen für Unteroffiziere 5 Krähenwappen der Silberschätze 5 Leuchtender Nektar 5 Schweres Horn 5 Alte Rute des Flusses der Elemente 5 Chaos-Apparat 5 Nebelgraspollen 5 Zeremonielles Jagdschwert 5 Zerbrechliches Knochenstück 5 Zerbrochene Maske 3x 5 Leitende Schriftrolle 3x 5 Stabile Bolzenspitze 3x 5 Abzeichen für neue Rekruten 3x 5 Vaniloqua-Nektar 3x 5 Verwobenes Schicksal 75 Vorbestimmtes Schicksal 75

Items, die ihr mit Sternenglanz kaufen könnt:

Item Preis Verwobenes Schicksal 5 Vorbestimmtes Schicksal 5 Razor 34 Amber 34 Königliches Langschwert 24 Königliches Großschwert 24 Schwarzsteinlanze 24 Königliches Zauberbuch 24 Königlicher Langbogen 24 Schwarzes Kristallhorn 2 Frische Triebe des Flusses der Elemente 2 Chaos-Getriebe 2 Nebelgrasdocht 2 Zeremonielles Kundschafterlangschwert 2 Versteinertes Knochenstück 2 Schleimkonzentrat 3x 2 Unheilvolle Maske 3x 2 Fluchschriftrolle 3x 2 Abgenutze Bolzenspitze 2 Abzeichen für Offiziere 3x 2 Krähenwappen der Goldschätze 2 Elementarnektar 2

Sternenstaub farmen

Anders als viele andere Währungen in Genshin Impact liegt Sternenstaub und Sternenglanz nicht einfach in der Welt herum. Ihr erhaltet beide Währungen als Nebenprodukt beim Auslösen von Gebeten. Gebete schalten sich auf Abenteuerstufe 5 frei. Um diese auszulösen, benötigt ihr die Schicksalsitems „Vorbestimmte Schicksal“ und „Verwobene Schicksal“. Für jede Waffe mit drei Sternen bekommt ihr zusätzlich jeweils Sternenstaub.

Um Sternenglanz jedoch zu bekommen, braucht ihr etwas mehr Glück. Diesen erhaltet ihr beim Zug von einer Waffe mit vier Sternen und immer dann, wenn ihr ein Charakter-Duplikat (also einen Charakter doppelt) zieht, je nachdem wie häufig ihr ihn zieht und wie selten er ist.

4 Sterne Charakter (2 bis 7 mal bekommen): 2 Sternenglanz

4 Sterne Charakter (mehr als 8 mal bekommen): 5 Sternenglanz

5 Sterne Charakter (2 bis 7 mal bekommen): 10 Sternenglanz

5 Sterne Charakter (mehr als 8 mal bekommen): 25 Sternenglanz

