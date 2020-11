von Laura Li Tung (Montag, 02.11.2020 - 17:42 Uhr)

Liebreizend, hilfsbereit und verträumt: Die Magd Noelle hat sich in Genshin Impact große Ziele gesetzt. Um dem Ritterorden beitreten zu können würde sie einiges tun. Was Noelles bester Build ist, wie ihr sie am besten nutzt und ausrüstet, verraten wir euch in diesem Guide.

Die schüchterne Noelle lässt lieber ihr Großschwert sprechen.

Da ihr Noelle als ersten Charakter im Anfängergebet erhaltet, gehört sie in fast jedes Repertoire. Im Vergleich zu Xiangling und Fischl ist sie jedoch nur Teil des B-Tiers. Wie ihr Noelles volles Potenzial durch das richtige Build entfaltet, möchten wir euch im Folgenden erläutern.

Wie ihr Noelle in Genshin Impact nutzt

Genau wie ein richtiger Ritter führt Noelle ein Großschwert, mit dem sie zwar langsam ist, aber einen großen Radius um sich herum gleichzeitig angreifen kann. Sowohl kleine als auch größere Gegner fürchten sich vor der Wucht ihrer Schläge und werden gut und gerne von ihnen zurückgeworfen.

Ihre elementare Fähigkeit "Brustpanzer" erschafft einen Geo-Panzer, der nicht nur ihrer Umgebung elementaren Schaden zufügt, sondern auch euer ganzes Team heilt, während Noelle angreift. Die Effektivität der Heilung ist abhängig von der Höhe ihres Verteidigungswertes. Diese Fähigkeit eignet sich vor allem in Bosskämpfen dazu, euer Team konstant zu heilen.

Nützlich, um Essen zuzubereiten

Habt ihr ihre Fähigkeit "Hingabe einer Magd" aktiviert, stellt Noelle bei der perfekten Zubereitung eines Gerichts mit defensiver Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 12% den 2-fachen Ertrag her und das kann ja nie schaden.

Noelles bester Build

Dieser Build ist vor allem darauf ausgelegt Noelles Fähigkeiten im defensiven und offensiven Bereich zu stärken. Er wird aus ihr ein nahezu unzerstörbares Ziel machen.

Die Waffe, Weißer Schatten, ist eine Vier-Sterne-Waffe, die ihr beim Schmied herstellen könnt.

Waffe Artefakt-Set Weißer Schatten

+ 9% LP

Normale und aufgeladene Attacken erhöhen Angriff und Verteidigung um 6%. Kann bis zu vier Mal aufeinanderfolgend ausgelöst werden. Der Cooldown beträgt 0.5s Umgekehrter Meteor

Set mit zwei Teilen: +35% Schild-Stärken

Umgekehrter Meteor

Set mit vier Teilen: +40% normaler und aufgeladener Schaden, während der Charakter von einem Schild umgeben ist

Beste Artefakt-Sets für Noelle

Set-Rang Build 1 Verbeugung des Gladiators

Set mit zwei Teilen: +20% Anrgiff

Verbeugung des Gladiators

Set mit vier Teilen: +35% Angriff, da Noelle ein Großschwert trägt. 2 Beschützerinstinkt:

Set mit zwei Teilen: +30% Verteidigung

Beschützerinstinkt:

Set mit vier Teilen: +30% Elementare Resistenz auf die Elemente, die im Team aktiv sind.



Eine Liste mit Artefakten und ihren Setboni findet ihr unter dem verlinkten Guide.

Noelles Talent Brustpanzer ist goldwert.

Noelles Talente in der Übersicht

Talent Beschreibung Normaler Angriff

Favonius-Schwertkunst: Standardangriff: Führt bis zu vier Schwünge mit dem Schwert aus.

Heftiger Schlag: Schwingt das Schwert am Ende der Kombo mit voller Wucht.

Angriff aus dem Fall: Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht Schaden beim Aufkommen. Brustpanzer: Erschafft einen Geo-Panzer, der Gegnern in der Umgebung Geo-Schaden zufügt. Heilt Teammitglieder auf der Basis von Noelles Verteidigungswert. Heilungseffekt wird standardmäßig nicht immer ausgelöst. Elementarer Burst:

Großreinigung Konzentriert den Kraft der Felsen auf ihre Waffe und greift Gegner in der Umgebung mit hoher Reichweite an. Ernsthaftigkeit: Erstellt einen Schutzschild, der Schaden in Höhe von 400% von Noelles Verteidigung abhält, wenn Noelle nicht aktiv ist und die aktuelle Figur unter 30% LP hat. Sauber und geschwind: Verringert die Abklingzeit von Brustpanzer alle vier Treffer mit Standardangriffen oder heftigen Schlägen um 1s. Hingabe einer Magd: Stellt bei der perfekten Zubereitung eines Gerichts mit defensiver Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 12% den zweifachen Ertrag her.

Noelles Sternbild ist natürlich ein Schild.

Noelles Sternbilder

Sternbild Beschreibung Fürsorgliche Unterstützung Löst den Heileffekt von Brustpanzer zu 100% aus, wenn sowohl Brustpanzer als auch Großreiningung aktiv ist. Wirbelnde Magd Verringert Noelles Ausdauerverbrauch für heftige Schläge um 20% und erhöht den Schaden um 15%. Unverletzliche Magd Erhöht die Fähigkeit Brustpanzer um 3. Zur Säuberung vorgesehen Fügt allen Gegnern in der Umgebung bei Brustpanzer oder nach Zerstörung des Schildes Geo-Schaden in Höhe von 400% Angriff zu. Säuberungsexpertin des Ordens Erhöht die Stufe der Fähigkeit Großreiniung um 3. Putzfimmel Großreinigung erhöht den Angriff zusätzlich um 50% der Verteidigung von Noelle und verlängert die Wirkungsdauer für jeden während der Dauer besiegten Gegner um 1s und insgesamt um bis zu 10s.

Wie ihr Sternbilder auflevelt, haben wir euch in einem Guide verlinkt.

Items, die ihr für den Aufstieg von Noelle benötigt

Stufenaufstiege nach Level Benötigte Items Bis Level 40 3x Valbeere

1x Prithiva-Topas-Splitter

3x Zerbrochene Maske Bis Level 50 10x Valbeere

3x Prithiva-Topas-Bruchstück

15x Zerbrochene Maske

2x Steinturm Bis Level 60 20x Valbeere

6x Prithiva-Topas-Bruchstück

12x Verdreckte Maske

4x Steinturm Bis Level 70 30x Valbeere

3x Prithiva-Topas-Klumpen

18x Verdreckte Maske

8x Steinturm Bis Level 80 45x Valbeere

6x Prithiva-Topas-Klumpen

12x Unheilvolle Maske

12x Steinturm

War der Guide zum besten Noelle Build hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.