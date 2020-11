von Laura Li Tung (Mittwoch, 11.11.2020 - 14:22 Uhr)

Auf zu neuen Abenteuern! Angekommen im nebligen England, fasst ihr in der Rolle von Eivor Fuß auf neuem Boden. Eine Siedlung bauend, errichtet ihr in Assassin's Creed Valhalla mehr und mehr Gebäude und sammelt Streitkräfte, um gegen eure zahlreichen Widersacher ins Boxhorn zu jagen. Mit welchen Gebäuden ihr eure Siedlung ausbauen könnt und was sie im Einzelnen bringen, derfahrt ihr in unserem Guide.

Am Anfang sieht eure Siedlung noch sehr leer aus.

Schon zu Beginn der Story reisen Eivor und ihr Clan von Norwegen nach England, um neue Gebiete zu erforschen und eine selbstkontrollierte Siedlung zu errichten. Gesagt getan, findet ihr ein von Banditen kontrolliertes Gebiet, das ihr nach Wikingermanier an euch reißt. Dieses Camp tauft ihr Hraefnathorp und wird von nun an die Basis all eurer Missionen. Investiert ihr in den Bau von neuen Einrichtungen, erhaltet ihr nicht nur neue Features, sondern auch eine Vielzahl an Buffs.

Je mehr Einrichtungen und Gebäude ihr baut, desto höher wird das Level bzw. der Bekanntheitsgrad eurer Siedlung. Je höher dieser ist, desto mehr Leute werden nach Hraefnathorp ziehen. Im späteren Verlauf macht dies möglich, dass ihr neue Einrichtungen bauen oder alte verbessern könnt.

Welche Einrichtungen ihr errichten könnt, was sie bringen und welche Priorität diese haben sollten, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Langhaus in Assassin's Creed Valhalla

Das Langhaus ist das zentrale Element eurer Kolonie. nicht nur, dass ihr hier ausschweifende Feste feiert - ihr formt auch Allianzen mit anderen Clans. Schmeißt ihr eine Party, erhaltet ihr sogar temporäre Buffs, die euch und weuer Team im Kampf stärken.

Das Langhaus beinhaltet einen Thronraum, einen Speisesaal und persönliche Quartiere. Auch Eivor hat ihr eigenes Zimmer hier. In diesem befindet sich ein Bett, um sich auszuruhen und einen Briefkasten, in dem ihr Post von anderen Spielfiguren erhaltet. Checkt am besten regelmäßig, ob ihr eine Nachricht erhalten habt.

Hinter dem Thronraum befindet sich ein weiterer kleiner Raum, in dem Ranvi Informationen zu sämtlichen Regionen von England sammelt. Diese könnt ihr auf einer Karte betrachten. Sie zeigt euch zum Beispiel mit welchen Fraktionen ihr Allianzen bilden oder welche rivalisierenden Jarle ihr aus ihren Territorien prügeln könnt.

Das Kriegerlager der Siedlung

Im Kriegerlager könnt ihr einen Begleiter erstellen.

Kosten für den Bau des Kriegerlagers: 400x Vorräte, 30x Rohmaterial

Im Kriegerlager hilft euch Eydis dabei, eure eigenen Jomswikinger auszubilden. Außerdem werbt ihr hier Jomswikinger von anderen Spielern an und verwaltet eure Besatzung. Es ist sogar möglich einen Wikinger als Begleiter zu wählen.

Die Schmiede

In der Schmiede steht euch Gunnar immer zur Seite.

Kosten für den Bau der Schmiede: 400x Vorräte, 30x Rohmaterial

Gunnar der Schmied heißt euch auch in der neuen Siedlung willkommen. Bei ihm verbessert ihr eure Waffen und Ausrüstung, die ihr auf euren Streifzügen durch England findet. Verbessert ihr euer Equipment, erhaltet ihr die Möglichkeit es in eurem Inventar auf hohere Stufen zu bringen. Außerdem schaltet ihr mit der Verbesserung durch den Schmied wichtige Runen-Slots frei, die euch weitere Buffs verschaffen.

Die Schiffswerkstatt

Kosten für den Bau der Schiffswerkstatt: 400x Vorräte, 30x Rohmaterial

In der Schiffswerkstatt helfen euch Gudrun und Gudmund dabei, euer Schiff upzugraden und das Aussehen anpassen. Vorlagen findet ihr in ganz England verstreut.

Stall und Vogelhaus

Habt ihr den Stall gebaut, solltet ihr eurem Pferd als erstes das Schwimmen beibringen.

Kosten für den Bau des Stalls und Vogelhauses: 400x Vorräte, 30x Rohmaterial

Bei Ruadan könnt ihr nicht nur Pferde erstehen, sondern euren Raben verwalten. Er hilft euch auch dabei euer Pferd zu trainieren: Bedeutet seine Ausdauer und Stärke zu verbessern und ihm das Schwimmen beizubringen.

Bruderschaftshaus der Verborgenen

Das Bruderschaftshaus schaltet ein weiteres Menü frei.

Kosten für den Bau des Bruderschaftshauses der Verborgenen: 400x Vorräte, 30x Rohmaterial

Im Bruderschaftshaus der Verborgenen arbeitet Hayram daran, die Schritte des Ordens der Ältesten zu überwachen. Hier könnt ihr Quests annehmen, um Mitgliedern des Ordens den Garaus zu machen. Das Bruderschaftshaus steht in der Priotität sehr weit oben und sollte also schnellstmöglich errichtet werden.

Die Hütte der Seherin

Auch die Hütte der Seherin sollte auf eurer Prioritätenliste weit oben stehen.

Kosten für den Bau der Hütte der Seherin: Vorräte, Rohmaterial

Mit Velka der Seherin ist es Eivor möglich Visionen zu haben. So kann Eivor wichtige Orte der nordischen Mythologie besuchen - u. a. Asgard und Jotunheim.

Der Handelsposten

So ein Händler in der Stadt ist praktisch.

Kosten für den Bau des Handelspostens: 400x Vorräte, 30x Rohmaterial

Während ihr Händler zwar in ganz England verstreut findet, ist es doch äußerst vorteilhaft einen solchen in euer Siedlung zu haben. Hier könnt ihr zahlreiche Güter kaufen. Von Ausrüstung, über Pfeile, bis hin zu Runen und kosmetischen Änderungen eurer Siedlung, ist alles dabei.

Die Fischerhütte

Geht ihr fleißig angeln, erhaltet ihr in der Jagdhütte Belohnungen.

Kosten für den Bau der Fischerhütte: 600x Vorräte, 45 Rohmaterial

Liefert ihr Merton und seinem Enjel Arth Fische, erhaltet ihr Belohnungen. Außerdem schaltet ihr mit dem Bau der Fischerhütte die Angel frei.

Die Jagdhütte

In der Jagdhütte erhaltet ihr Belohnungen für eine erfolgreiche Jagd.

Kosten für den Bau der Jagdhütte: 600x Vorräte, 45 Rohmaterial

Ähnlich wie bei der Fischerhütte, erhaltet ihr hier besondere Belohnungen für eine erfolgreiche Jagd. Außerdem ist die Jagdhütte der Startpunkt für die Jagd auf Legendäre Tiere. Für diese fallen die Belohnungen selbstverständlich noch besser aus.

Tätowierwerkstatt und Barbier

In der Tätowierwerkstatt könnt ihr Eivors Aussehen verändern.

Kosten für den Bau der Tätowierwerkstatt: 600x Vorräte, 45 Rohmaterial

In der Tätowierwerkstatt könnt ihr das Aussehen von Eivor anpassen. Wollt ihr zum Beispiel eine andere Frisur oder ein neues Tattoo, ist dies hier einfach möglich. Vorlagen erhaltet ihr von Händlern, als Belohnungen oder durch Papiere, die in der Gegen herumflattern.

Der Kartenmacher

Der Kartenmacher ist praktisch, wenn ihr zielgerichtet nach Gegenständen suchen wollt.

Kosten für den Bau des Kartenmachers: 800x Vorräte, 60x Rohmaterial

Der Kartenmacher fertigt euch unterschiedliche Karten an, die euch dabei helfen Schätze wie Ausrüstung, Ressourcen und Fertigkeiten in England zu finden.

Das Museum

Im Museum könnt ihr eure gesammelten Römischen Artefakte eintauschen.

Kosten für den Bau des Museums: 600x Vorräte, 45x Rohmaterial

Als großer Fan des römischen Reiches, freut sich der Inhaber des Museums, Octavian, über die römischen Artefakte, die ihr auf euren Streifzügen findet. Je mehr Artefakte ihr ihm liefert, desto bessere Belohnungen erhaltet ihr.

Die Bäckerei

Kosten für den Bau der Bäckerei: 600x Vorräte, 45x Rohmaterial

Baut ihr die Bäckerei erhöht dies nicht nur die Produktion von Weizenprodukten in der Siedlung, sondern verbessert den Buff, den ihr durch ein Festmahl erhaltet.

Die Brauerei

Kosten für den Bau der Brauerei: 600x Vorräte, 45x Rohmaterial

Ähnlich wie bei der Bäckerei, erhaltet ihr durch den Bau der Brauerei zusätzliche Boni, wenn ihr ein Festmahl veranstaltet.

Der Viehhof

Auch der Bau des Viehhofs verbessert die Wirkung des Festmahls.

Kosten für den Bau des Viehhofs: 800x Vorräte, 60x Rohmaterial

Auch durch den Bau des Viehhofs erhaltet ihr weitere Boni bei einem Festmahl. Im Vergleich zur Bäckerei und Brauerei erhaltet ihr durch das Festmahl einen zusätzlichen Bonus auf Schaden, der durch Pfeil und Bogen entstanden ist.

Der Getreidehof

Kosten für den Bau des Handelsposten: 800x Vorräte, 60x Rohmaterial

Durch den Getreidehof erhaltet ihr nach einem Festmahl zusätzlichen Bonus auf eure Verteidigung.

Die Geflügelfarm

Kosten für den Bau des Handelsposten: 800x Vorräte, 60x Rohmaterial

Baut ihr eine Geflügelfarm erhaltet ihr einen weiteren Buff, der euren Nahkampf stärkt.

Es gibt eine Vielzahl an Häusern für Bewohner, die euren Assassinenschaden verbessern.

Häuser der Bewohner

Kosten für den Bau der Häuser: Unterschiedlich

Verbessert ihr die Häuser eurer Anwohner, erhaltet ihr nach einem Festmahl einen Bonus auf den Schaden, den ihr durch Attentate auslöst.

Diese Gebäude und Einrichtungen solltet ihr als erstes bauen

Beim Bau eurer Siedlung solltet ihr verschiedene Gebäude priorisieren. Wichtig ist vor allem die Schmiede, das Bruderschaftshaus, das Kriegerlager und die Hütte der Seherin. Auch die Fischer- und Jagdhütte schalten nicht nur wichtige Features frei, sie bringen euch auch Belohnungen, wenn ihr Aufträge erfüllt. Sehr wichtig ist ebenfalls der Stall, denn vor allem das Schwimmen ist ein wichtiges Upgrade für euer Pferd. Bei der Schatzsuche kann euch der Kartenmacher helfen - ihr werdet jedoch nicht mehr Schätze finden, die nicht ohnehin schon auf der Karte angezeigt werden.

Weniger hoch in die Priorität stehen hingegen Gebäude und Einrichtungen, die euch vor allem kosmetische Veränderungen bescheren wie die Schiffswerkstatt und die Tätowierwerkstatt. Auch Gebäude wie die Bäckerei, die euren Buff durch das Festmahl verbessern, stehen weiter unten auf der Liste.

