11.11.2020

Was machen Wikinger in Assassin's Creed Valhalla in ihrer Freizeit neben brandschatzen, plündern und trinken? Genau! Rätsel lösen. In diesem Guide beschäftigen wir uns mit den Fliegenpilz-Rätseln, die euch auf euren Reisen immer wieder begegnen. Wo genau ihr sie findet und wie ihr sie löst, verraten wir euch im Folgenden.

Das erste Fliegenpilz-Rätsel ist relativ einfach zu lösen.

Einige Rescherchen haben ergeben, dass Wikinger sich zu ihrer Zeit einen besonderen Kräutertee zu Gemüte führten, der sie vor einem Kampf in einen Berserker-Modus versetzte, während andere berichten, dass sie Psychedelika nutzten, um ihren Körper und Geist zu heilen.

Die Wikinger in Assassin's Creed Valhalla hingegen nehmen Pilze, um Rätsel auf einer anderen Ebene zu betrachten und zu lösen. Das macht nicht nur high, sondern scheinbar auch ziemlich erfinderisch. Eines können wir euch schon einmal verraten: Macht es nicht nach. Fliegenpilze sind hochgradig giftig.

Löst ihr die Herausforderung/Mini-Puzzle, erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Die Fliegenpilz-Rätsel gibt es in nahezu jeder Region zu finden. Hinweise auf die Lösung findet ihr in der Umgebung. Da diese aber häufig wage sind, möchten wir euch in diesem Guide behilflich sein.

Fliegenpilz-Rätsel in Rygjafylke lösen

Wo ihr das erste Fliegenpilz-Rätsel findet und wie ihr es löst, zeigt dieses Video:

Fundort: Rygjafylki - Südöstlich auf der Insel des Verlassenen Landhauses

Das erste Fliegenpilz-Rätsel, dem ihr euch entgegenstellt, verlangt von euch, dass ihr durch die richtigen Tore schreitet. Ihr findet dazu eine Notiz vor den drei Statuen. Die Statuen selbst sind der größte Hinweis, dem ihr nachgehen könnt.

Schaut euch nun die einzelnen Tore genauer an und wählt das Tor, neben dem die erste Statue (Thor) steht. Geht dann durch das zweite Tor, neben dem Freya steht und zu guter Letzt durch das Tor, neben dem die letzte Figur (Odin) steht.

Fliegenpilz-Rätsel in Grantabrycgscir

Hier ist das zweite Rätsel zu finden.

Fundort Grantabrycgscir - Südöstlich von dem Kloster auf der Insel Elge

In diesem Rätsel müsst ihr die richtigen Fackeln in Brand setzen. Um sie zu entfachen, müsst ihr nur zur jeweiligen Fackel gehen und mit ihr interagieren. Macht ihr dies, wird sie blau. Insgesamt gibt es fünf Fackeln um euch herum. Ihr müsst drei von ihnen Blau einfärben - besonders die, die sich direkt vor dem Torbogen befindet. Steht ihr mittig vor dem Tor sollte im Uhrzeigersinn die erste, dritte und vierte Fackel angezündet sein. Geht jetzt durch das Tor und beendet die Herausforderung.

Die Lösung sieht folgendermaßen aus.

Fliegenpilz-Rätsel in Legracaesterscir

Wo ihr das dritte Fliegenpilz-Rätsel findet und wie ihr es löst, zeigt dieses Video:

Fundort: Legracaesterscir - Westlich von Kloster Wenlocan auf einer Lichtung mit einem Ring aus Steinen.

Sucht in diesem Rätsel nach dem Seehund, der direkt in Richtung der Tore zeigt. Lauft ihr nun durch das korrekte Tor, wird dieses weiß aufleuchten und euch in die Mitte teleportieren. Folgt nun erneut dem Seehund, der euch zum nächsten Tor bringt. Manchmal wackelt er ein wenig langsam vor sich her - seid also geduldig. Sobald ihr durch alle Tore gelaufen seid, zu denen der Seehund euch führt, löst ihr das Rätsel.

Fliegenpilz-Rätsel in East-Engla

Wo ihr das vierte Fliegenpilz-Rätsel findet und wie ihr es löst, zeigt dieses Video:

Fundort: East-Engla - Etwa 250m westlich von Elmenham. Neben einem kleinen Teich

Geht hier durch das Tor auf der rechten Seite, das sich inmitten von zwei Statuen befindet. Klettert nun die Felsen hoch und geht erneut durch das Tor auf der rechten Seite, das von Schilden umgeben ist. Als letztes müsst ihr das Tor in der Mitte nehmen, vor dem hellblaue Blumen wachsen.

