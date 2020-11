von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 11.11.2020 - 18:24 Uhr)

Warum ist es so wichtig zu wissen, welche Maße die PS5 hat? Es geht dabei nicht nur darum einschätzen zu können, ob die Konsole mit ihrer Größe in unserem Schrank schick aussehen würde. Nein, die Abmessungen sind auch wichtig, um für die PlayStation 5 genug Freiraum im Schrank einzuplanen. Wir geben euch alle wichtigen Informationen zu Maßen, Größe und Gewicht der PS5.

Gesund für jede Konsole: Nicht nur die PS5 von Sony sollte am besten frei auf einem Regal stehen.

Darum solltet ihr auf die Maße und Größe der PS5 achten

Damit die PS5 vor allem im Sommer nicht überhitzt, solltet ihr es vermeiden, die Konsole in einem Schrank in Betrieb zu haben. Es sieht für den einen oder anderen sicherlich um einiges hübscher aus, wenn die PlayStation 5 sich passgenau in das teure Regalsystem einfügt, das ihr extra für eure Gaming-Station gekauft habt.

Der Nachteil: Oft sind die Lücken in solchen Regalen zu eng und die PS5 erhitzt sich schnell, da sich die warme Luft im Regal staut. Das bedeutet also, dass ihr euch bereits im Vorfeld genau Gedanken machen solltet, wo ihr eine Spielkonsole aufstellt. In Folgendem verraten wir euch die genauen Maße und die Größe der PS5.

Genaue Abmessungen der PlayStation 5

In der folgenden Tabelle seht ihr die Maße und die Größe der PlayStation 5, je nach ihrer Variante:

Maße PS5 mit Laufwerk (Vertikal) PS5 mit Laufwerk (Horizontal) PS5 Digital Edition (Vertikal) PS5 Digital Edition (Horizontal) Breite 39 cm ohne Standfuß; 40,3 cm mit Standfuß 39 cm unabhängig vom Standfuß 39 cm ohne Standfuß; 40,3 cm mit Standfuß 39 cm unabhängig vom Standfuß Höhe 10,4 cm ohne Standfuß; 15,5 cm mit Standfuß 10,4 cm ohne Standfuß; 11,2 cm mit Standfuß 9,2 cm ohne Standfuß; 14,3 cm mit Standfuß 9,2 cm ohne Standfuß; 10 cm mit Standfuß Tiefe 26 cm unabhängig vom Standfuß 26 cm mit Standfuß; 26,2 cm mit Standfuß 26 cm unabhängig vom Standfuß 26 cm mit Standfuß; 26,2 cm mit Standfuß

Wie ihr seht, hängt die Entscheidung nicht nur davon ab, ob ihr die PS5 vertikal oder horizontal aufstellen wollt. Wichtig ist auch noch die Variante der Konsole, für die ihr euch entscheidet. Habt ihr die Maße und die Größe genau überprüft und eine Entscheidung getroffen, könnt ihr unter anderem in den folgenden Shops eure PlayStation 5 bestellen:

PS5 Digital Edition für 399 Euro:

PS5 mit Laufwerk für 499 Euro:

Gewicht der PS5

Das Gewicht der PlayStation 5 mag vielleicht unbedeutender als die oben genannten Abmessungen erscheinen, dennoch wollten wir unbedingt wissen, wie viel dieser Brocken im Vergleich zu anderen Konsolen wiegt.

Die PlayStation 5 mit Laufwerk wiegt ganze 4,5 kg, während die Digitale Edition "nur" 3,9 kg auf die Waage bringt. Das Konkurrenzprodukt von Microsoft liegt zum Teil deutlich darunter. Die Xbox Series X wiegt fast so viel wie die PS5-Variante mit Laufwerk, nämlich 4,45 kg. Die kleine Schwester der Microsoft-Konsole, die Xbox Series S, wiegt gerade mal 1,93 kg. Das Gewicht, welches die PlayStation 5 auf die Waage bringt, brachte bisher kein Vorgänger, weder von Microsoft, noch von Sony, zustande.

