von Laura Li Tung (Donnerstag, 12.11.2020 - 15:18 Uhr)

Das Angeln ist eine der vielen Nebenbeschäfigungen, die Assassin's Creed Valhalla uns bietet. Wie ihr die Fischerhütte freischaltet, wo ihr alle Fische findet und was ihr über diese feuchtfröhliche Nebentätigkeit wissen solltet, erfahrt ihr in unserem Guide.

Eine Angelrute gab es zu der Zeit nicht, in der Assassin's Creed Valhalla spielt.

Da so ein Wikingervolk schließlich ernährt werden möchte und es rund um die Siedlung in England eine Vielzahl von Gewässern verlaufen, bietet sich Angeln nicht nur als Zeitvertreib an, sondern auch als Nahrungsquelle.

Wollt ihr die Angelschnur werfen, müsst ihr euch aber zunächst um den Bau einer Fischerhütte kümmern. Diese ist zum Glück schon früh im Spiel errichtbar. Upgradet eure Siedlung dafür auf Stufe 2. Wir ihr eure Siedlung upgradet, haben wir in einem Guide für euch verlinkt.

Die Kosten des Baus betragen 600x Vorräte und 45x Rohmaterialien. Diese lassen sich einfach durch das Plündern von Klostern beschaffen. Das Investment lohnt sich, denn das Angeln ist nicht das einzige, was ihr freischaltet.

Habt ihr schon den Blutgipfel-Hirsch in Rygjafylki besiegt? Das Video zeigt euch, wo er sich in AC Valhalla befindet!

Angeln in Assassin's Creed Valhalla

Steht eure Fischerhütte, solltet ihr dem kleinen Jungen dort einen Besuch abstatten. Er gibt euch die Angelrute und einen Überblick über die Fische, die ihr ihm liefern könnt. So simpel es auch klingt, die Fischlieferungen haben es in sich. Denn ihr müsst ihm natürlich nicht nur einen sondern bis zu sechs Fische besorgen. Außerdem gibt es Fische in drei unterschiedlichen Größen, die explizit geangelt werden müssen.

Die Belohnung für eine erfüllte Lieferung wird euch rechts im Bildschirm angezeigt. Wichtig anzumerken, ist ebenfalls, dass ihr Fische jederzeit liefern könnt, ohne darauf warten zu müssen, dass ihr das komplette Set geangelt habt.

Beim kleinen Jungen habt ihr stets einen Überblick über die Fischlieferungen und welche Belohnungen ihr erhaltet.

Das Angeln selbst ist relativ simpel. Stellt euch dazu an den Rand eines Gewässers (am besten eines, in dem ihr bereits Fische seht - nutzt dazu am besten Odins Blick) und klickt nach unten auf dem D-Pad, um in euer Radial-Menü zu gelangen. Dort wählt ihr die Angelschnur aus, um sie auszurüsten. Mit dem L2 könnt ihr nun zielen und sie mit R2 auswerfen. Hört ihr nun einen lauten Platscher, zieht die Angel mit einem erneuten Betätigen von R2 ein.

In eurem Radialmenü könnt ihr Angeln einfach auswählen.

Damit ist der Fisch allerdings noch nicht gefangen: Um dem glibschigen Wesen Kontra zu gebieten, müsst ihr nun den A-Knopf wiederholt drücken, während ihr den rechten Stick zu euch zieht. Färbt sich die Schnur rot, solltet ihr eine kurze Pause einlegen, da sie sonst reißt. Sobald der Fisch in eurer Nähe ist, könnt ihr ihn einsacken. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Fische mit einem Pfeil zu erlegen. Das erfordert allerdings ein wenig Übung.

Nun ist es an euch eure Beute zu verkaufen oder sie in die Fischerhütte zu bringen. Wollt ihr genau wissen, welcher Fisch wo zu fangen ist, solltet ihr bei Händlern nach "Fantastische Fische und wo sie zu finden sind" Ausschau halten. Sie markieren die Stellen zwar nicht auf eurer Karte, verraten euch aber trotzdem die etwaigen Aufenthaltsorte der kleinen oder auch größeren Biester. Außerdem könnt ihr die jeweiligen Fundorte unter der jeweiligen Bestellung nachsehen.

Für den Fall, dass ihr nicht lange suchen möchtet, haben wir eine kleine Liste für euch vorbereitet. Das sind zwar noch nicht alle Fische, die ihr in Assassin's Creed Valhalla finden könnt, aber die, die wir bereits gefunden haben. Wir updaten selbstverständlich, sobald wir der letzte mehr Fische hinzufügen können.

Fundorte aller Fische

Schellfisch : Findet ihr in Flüssen in of Caent, Eastseaxe, Sudseaxe, Hamtunscir

: Findet ihr in Flüssen in of Caent, Eastseaxe, Sudseaxe, Hamtunscir Brasse : Findet ihr an der Küste von Caent, Eastseaxe, Sudseaxe, Hamtunscir

: Findet ihr an der Küste von Caent, Eastseaxe, Sudseaxe, Hamtunscir Bachforelle : Findet ihr in Flüssen in Legracaesterscir, Scrobbescir, Lincolnescir, Eoforwicscir, Glowecaesterscir, Snotingahamscir

: Findet ihr in Flüssen in Legracaesterscir, Scrobbescir, Lincolnescir, Eoforwicscir, Glowecaesterscir, Snotingahamscir Flusswels : Findet ihr in Flüssen in Legracaesterscir, Grantabrycgscir, East-Engla, Oxenafordscir, Scrobbescir, Eastseaxe, Lincolnescir, Eoforwicscir, Glowecaesterscir, Snotingahamscir

: Findet ihr in Flüssen in Legracaesterscir, Grantabrycgscir, East-Engla, Oxenafordscir, Scrobbescir, Eastseaxe, Lincolnescir, Eoforwicscir, Glowecaesterscir, Snotingahamscir Quappe : Findet ihr in Flüssen in Oxenafordscir, Caent, Scrobbescir, Sudseaxe, Glowecaesterscir, Hamtunscir

: Findet ihr in Flüssen in Oxenafordscir, Caent, Scrobbescir, Sudseaxe, Glowecaesterscir, Hamtunscir Kabeljau : Findet ihr an der Küste von East-Engla, Caent and Eastseaxe

: Findet ihr an der Küste von East-Engla, Caent and Eastseaxe Aal : Findet ihr in Flüssen in Legracaesterscir, Grantabrycgscir, East-Engla, Oxenafordscir, Scrobbescir

: Findet ihr in Flüssen in Legracaesterscir, Grantabrycgscir, East-Engla, Oxenafordscir, Scrobbescir Plattfisch : Findet ihr an der Küste von Caent, Eastseaxe, Sudseaxe, Hamtunscir

: Findet ihr an der Küste von Caent, Eastseaxe, Sudseaxe, Hamtunscir Graue Forelle : Findet ihr in Flüssen in Caent, Eastseaxe, Sudseaxe, Hamtunscir

: Findet ihr in Flüssen in Caent, Eastseaxe, Sudseaxe, Hamtunscir Heilbutt : Findet ihr an der Küste von Grantabrycgscir, East-Engla, Lincolnescir and Eoforwicscir

: Findet ihr an der Küste von Grantabrycgscir, East-Engla, Lincolnescir and Eoforwicscir Flussbarsch : Findet ihr in Flüssen in Legracaesterscir, Grantabrycgscir, East-Engla, Oxenafordscir, Scrobbescir, Lincolnescir, Eoforwicscir, Snotingahamscir

: Findet ihr in Flüssen in Legracaesterscir, Grantabrycgscir, East-Engla, Oxenafordscir, Scrobbescir, Lincolnescir, Eoforwicscir, Snotingahamscir Lachs : Findet ihr in Flüssen in Lincolnescir, Eoforwicscir, Snotingahamscir

: Findet ihr in Flüssen in Lincolnescir, Eoforwicscir, Snotingahamscir Maifisch : East-Engla, Lincolnescir und Eoforwicscir

: East-Engla, Lincolnescir und Eoforwicscir Stör : Findet ihr in Flüssen und Seen in Caent, Sudseaxe, Hamtunscir

: Findet ihr in Flüssen und Seen in Caent, Sudseaxe, Hamtunscir Rotfisch : Findet ihr in Seen in Rygjafylki und Hördafylki (Norwegen)

: Findet ihr in Seen in Rygjafylki und Hördafylki (Norwegen) Makrele : Findet ihr in Seen in Rygjafylki und Hördafylki (Norwegen)

: Findet ihr in Seen in Rygjafylki und Hördafylki (Norwegen) Seehecht : Findet ihr in Seen in Rygjafylki und Hördafylki (Norwegen)

: Findet ihr in Seen in Rygjafylki und Hördafylki (Norwegen) Saibling: Findet ihr in Seen in Rygjafylki und Hördafylki (Norwegen)

