von Laura Li Tung (Montag, 16.11.2020 - 17:32 Uhr)

Wenn ein Wikinger ein Ziel hat, dann wird er es mit allen Mitteln erreichen wollen. Selbst, wenn das Ziel die Frau eures Bruders ist. Eine Affäre mit Randvi in Assassin's Creed Valhalla einzugehen, ist so brisant wie erstrebenswert. Wie ihr es dennoch schafft, erfahrt ihr in unserem Guide.

Wollt ihr etwas mit Randvi anfangen, müsst ihr ein klein wenig Geduld haben.

Wie ihr Randvi verführt

Wollt ihr eine Romanze in Assassin's Creed Valhalla starten, habt ihr vielleicht schon an die talentierte Jägerin Petra gedacht. Wer es hingegen eine komplizierte Spur härter mag, dem ist Randvi sicherlich schon aufgefallen.

Leiert mit eurem Bruder Sigurd, wird sich der geeignete Moment lange nicht ergeben. Doch ist dieser, wie wir schon seit längerer Zeit wissen, oft mehrere Winter unterwegs. Außerdem verraten Notizen, die ihr im Dorf verteilt vorfindet, wie sehr Randvi Eivor heimlich bereits verfallen ist.

Um den ersten Schritt zu gehen, müsst ihr warten, bis ihr drei Hauptmissionen auf der Allianz-Karte abschließt. Erst nachdem ihr den Verräter von Grantabrycgsir gefunden habt, könnt ihr euer Glück versuchen und einen Tagesausflug mit Randvi machen. Folgt dort der Questreihe und macht Randvi den Hof. Achtet in Dialogen auf ein kleines Herz neben der Antwort - diese triggern romantische Absichten.

Seid ihr einfühlsam, habt ihr gute Chancen bei Randvi.

Bevor ihr euch an Randvi heranschmeißt, solltet ihr euch über Konsequenzen im Klaren sein. Bei der Dame handelt es sich immernoch um die Frau eures Bruders und selbst wenn die Zeiten, in der Assassin's Creed Valhalla spielt, hart waren und ihre Ehe arragiert wurde, sollt ihr nicht begehren eures nächsten ... Ihr wisst schon.

Ohne viel zu spoilern, möchten wir euch noch mit auf den Weg geben, dass diese Entscheidung daS Ende des Spiels beeinflusst, aber seht selbst, wenn es soweit ist.

