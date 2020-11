von Laura Li Tung (Montag, 16.11.2020 - 16:15 Uhr)

Grims Graben ist ein Höhlensystem, das in Assassin's Creed Valhalla in East-Engla zu finden ist. Am Ende erwartet euch nicht nur Loot, sondern auch eine abgeschlossene Tür. Wir ihr diese Tür öffnet, verraten wir euch in diesem Guide.

Im Grims Graben ist es vor allem eines: Düster.

Assassin's Creed Valhalla zeichnet sich durch riesige Open World aus, die neben einer Vielzahl von Rätseln wie den Fliegenpilz- oder Steinmännchen-Rätseln auch unzählige Geheimnisse bietet. Grims Graben ist eines von diesen. Nicht nur, dass er ein Geheimnis birgt - er beinhaltet auch eine Menge Loot. Das einzige, was euch von eurem Glück abhält, ist eine verschlossene Tür. Wir ihr diese öffnet, erfahrt ihr im Folgenden.

Hier befindet sich Grims Graben in East-Engla.

Erste Hürde? Springt in das Loch. Kopfüber ins Ungewisse. Unten in einem Heuhaufen angekommen, lauft geradeaus, quasi immer der Nase nach. Erreicht ihr einen Abgrund, biegt links ab. Habt ihr den Teil überwunden, in dem ihr an einer Kante entlang balancieren müsst, gleitet nach unten. Dort findet ihr eine Leiter, die euch auf die obere Ebene bringt. Folgt weiterhin dem Weg geradeaus. Kurz nachdem ihr eine Schlange beseitigt habt, könnt ihr noch einmal nach unten schlittern.

Angekommen in einem verfluchten Raum, nehmt die Leiter und folgt dem Weg. Nutzt am Ende Odins Blick. Dieser offenbart, dass sich etwas in einer der Vasen auf dem Tisch befindet. Jedoch könnt ihr nicht damit interagieren. Um dies zu ermöglichen, solltet ihr die Vasen zerstören. Hier findet ihr einen der Schätze von Britannien.

In diesem Video zeigen wir euch den Fundort einer Schatzhortkarte:

Geht zurück in den verfluchten Bereich, denn dieser beherbergt eine abgeschlossene Tür. Um diese zu öffnen, müsst ihr euch in der Beowulf-Questreihe befinden. Erst, wenn ihr diese aktiviert habt, findet ihr den Schlüssel auf dem Altar in der Nähe der Leiter, aber eben nur dann, wenn euch das Quest in den Grims Graben schickt.

Bei dieser Kampagne handelt es sich um die Mission, die ihr im DLC "Die Legende von Beowulf" aus dem Season Pass spielen könnt. Seid ihr Besitzer des Season Passes und könnt das Quest nicht sehen, stellt sicher, dass das Spiel den DLC auch heruntergeladen hat. Nennt ihr die physische Version euer Eigen, solltet ihr euch vergewissern, dass ihr den Code eingelöst habt. (Das passiert den Besten!)

