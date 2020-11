von Laura Li Tung (Mittwoch, 18.11.2020 - 09:03 Uhr)

So, ihr möchtet also alle Türen in Tonnasstadir in Assassin's Creed Valhalla öffnen? Kein Problem. Wir verraten euch im Folgenden, wie ihr den Schlüssel findet und innere Barrikaden entfernt.

Tonnastadir ist ein sehr feindliches Pflaster.

Die Spielwelt von Assassin's Creed Valhalla ist riesengroß und vollgestopft mit Rätseln, die oft nicht einmal fortgeschrittene Spieler auf Anhieb lösen können. Aus diesem Grund möchten wir uns in diesem Guide mit Tonnasstadir beschäftigen.

Gehört ihr zu den Spielern, die gerne alles erkunden, werdet ihr sicherlich auf das Tonnasstadir gestoßen sein und genauso wie fast alles in AC Valhalla ist auch dieses Areal einen Besuch wert, da es wichtige Beute beinhaltet, die euch auf eurer Reise durch das England des 9. Jahrhunderts gute Dienste leisten wird.

In Tonnasstadir gibt es gleich mehrere wichtige Items, die sich lohnen, geraubt zu werden. Nicht nur der Jägerhelm wartet auf euch, sondern auch ein Buch des Wissens. Habt ihr euch das Gebiet bereits näher angesehen, werden ihr festgestellt haben, dass es nicht nur eine verschlossene Tür gibt, sondern auch welche, die durch Barren von Innen verschlossen sind.

Wie ihr die Rüstungstruhe in Offechirch öffnet, erfahrt ihr in diesem kurzen Video:

Verbarrikadierte Türen in Tonnastadir öffnen

Im Vergleich zu den meisten Türen, die von innen mit einem Holzbarren verschlossen sind, benötigen manche Türen, die ihr in Tonnastadir findet, eine Sonderbehandlung. Einige davon lassen sich auf dem herkömmlichen Wege öffnen: Bedeutet, dass ihr euch Zutritt über das Dach verschafft und den Barren von innen zerschlagt. Andere hingegen benötigen etwas Rafinesse.

Mit geschickten Schüssen könnt ihr die Holzriegel durch die Fenster zerstören.

Befindet ihr euch vor einer dieser Türen, solltet ihr einen starken Bogen ausrüsten. Der Recurvebogen bietet sich hier hervorragend an.

Begebt euch nun an die gegenübergesetzte Seite des Gebäudes. Dort werdet ihr Fenster vorfinden, die von Innen mit einem Holzgitter versehen sind. Aktiviert nun Odins Blick. Mit einem gezielten Schuss auf die roten vertikalen Linien solltet ihr die innere Verbarrikadierung der Tür entfernen können.

Schlüssel in Tonnasstadir finden

Neben der besonderen Barrikade gibt es ein weiteres Rätsel, das sich zu lösen lohnt: Eine verschlossene Tür!

Den Schlüssel für diese Tür zu finden, ist einfach - solang man weiß, wo man suchen muss. Geht dazu in das Langhaus von Tonnasstadir, da sich in der Mitte des Lagers befindet. Es ist das größte Gebäude, das ihr sehen könnt.

Um den Schlüssel zu erreichen, ist keine besondere Arbeit nötig. Zutritt zum Langhaus findet ihr über das Dach. Da dort jedoch Wachen patroullieren, solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr euch dem Haus direkt nähert.

Der Schlüssel wartet direkt auf dem Tisch auf euch.

Sobald ihr den Schlüssel in eure Finger bekommt, solltet ihr euch auf den Weg zum Gebiet mit der großen Statue machen. Dort findet ihr eine abgeschlossene Tür, die euch in eine Höhle führt. Auch dort werdet ihr auf ein paar Wachen treffen. Legt euch entweder mit ihnen an oder seid geduldig. Ihr könnt ebenfalls auf einer hölzernen Plattform in der Nähe warten und ein Attentat auf sie ausüben, sobald sich ein geeigneter Moment ergibt.

Im Inneren der Höhle angekommen, folgt ihr bis zum Ende. Dort findet ihr eine Truhe, die den Jägerhelm beinhaltet. Um das dortige Buch des Wissen zu erhalten, solltet ihr nach einem engen Schlitz in der Wand suchen. Drückt euch hindurch und nehmt das Buch an euch.

War der Guide "Alle Türen in Tonnasstadir öffnen" in Assassin's Creed Valhalla hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.