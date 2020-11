von Laura Li Tung (Mittwoch, 18.11.2020 - 08:41 Uhr)

Reichtum in Kloster Sudwelle finden | Assassin's Creed Valhalla

Auf euren Raubzügen in Assassin's Creed Valhalla werdet ihr schon einige Reichtümer eingesackt haben. Während einige leicht zu holen sind, sind andere etwas versteckt. Wie ihr an den Schatz im Kloster Sudwelle gelangen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Grau, grauer, Kloster Sudwelle.

Der Alltag eines Wikingers besteht neben dem gelegentlichen Würfelspiel, aus Spottstreitduellen und Beutezügen durch das Umland. Vor allem letzteres ist nicht nur Spaß, sondern ein Weg, um reich zu werden und wertvolle Gegenstände in seinen Besitz zu nehmen.

Einige der Raubzüge bestehen allerdings nicht nur aus dem um die Ecke bringen feindlich gesinnter Engländer, sondern auch aus Rätseln, die manchmal gar nicht so einfach zu lösen sind. In diesem Guide beschäftigen wir uns mit dem Kloster Sudwelle und wie ihr den hiesigen Reichtum an euch reißen könnt.

Sobald ihr euch in England niedergelassen habt, könnt das Kloster Sudwelle in Legracaesterscir unter Beschuss nehmen. Ingesamt gibt es hier vier Orte, an denen sich Reichtümer verstecken.

Am Kloster angekommen, weist eure Mannschaft vom Wasser aus an, einen Beutezug zu starten, denn die meisten Truhen lassen sich nur in Kooperation mit einem Crewmitglied öffnen.

Hier findet ihr das Kloster in Legracaesterscir.

Schätze in Kloster Südwelle bekommen

Fangt am besten damit an die Wohnhäuser der Ansässigen zu plündern. Diese lassen sich relativ einfach ausfindig machen, indem ihr den goldenen Punkten folgt.

Der Gegenstand, der euch wahrscheinlich am meisten Probleme machen wird, ist der, der sich am östlichsten befindet. Dort angekommen, findet ihr eine Truhe mit Rohstoffen. Diese befindet sich in einer Krypta unter einem Baum. Der Zugang zu dieser ist allerdings von Steinen blockiert.

Um die Steine zu entfernen, solltet ihr neben dem Eingang ein explosives Objekt nutzen. Jagt euch nicht selbst in die Luft, sondern schießt mit etwas Abstand auf das Objekt, um eine Explosion auszulösen.

Betretet nun die Krypta und haltet euch links. Im Hauptraum findet ihr eine Schatzkiste, die ihr mit einem Mitglied eurer Crew öffnen könnt.

