von Laura Li Tung (Donnerstag, 19.11.2020 - 16:57 Uhr)

Da Beutezüge auch in Assassin's Creed: Valhalla kein Zuckerschlecken sind, könnt ihr in eurem Kriegerlager Jomswikinger anheuern, die euch auf diesen unterstützen. Wie das geht, verraten wir euch in unserem Guide.

Ihr könnt euren Jomswikinger zwar nicht selbst anpassen, euch aber für weiblich oder männlich entscheiden.

So ein Wikingerleben ist hart: Denn neben Schatzsuche und Spottstreitduellen, stehen vor allem Raubzüge ganz oben auf der Liste der täglichen Arbeiten. Doch zum Glück kann sich auch Eivor in Assassin's Creed Valhalla immer auf ihre/seine Kameraden verlassen. Während die Auswahl ihrer Mitwikinger anfangs noch statisch verläuft, könnt ihr eure Mannschaft im weiteren Spielverlauf verändern und weitere Jomswikinger hinzufügen. Wie das geht und wir ihr sogar Freunde anheuern könnt, verraten wir euch im Folgenden.

Wie ihr Jomswikinger erstellt und anheuert

Das Wichtigste auf dem Weg zu einer verbesserten Mannschaft ist es, ein Kriegerlager auf eurer Siedlung zu errichten. Dieses koster 400x Vorräte und 30x Rohmaterial. Ihr findet das Kriegerlager als ein rotes Zelt, das sich direkt am Wasser befindet.

Ist das Kriegerlager erstellt, könnt ihr hier nicht nur einen eigenen Jomswikinger ausbilden, sondern seine Mannschaft verwalten und neuzusammenstellen.

Jomswikinger von Freunden rekrutieren

Klickt ihr auf „Ich will meine Mannschaft verwalten“, gibt euch das Spiel die Option Jomswikinger von Freunden oder aus der Community anzuheuern. Um Wikinger von Freunden anzuheuern, müsst ihr diese jedoch erst in der Spielwelt getroffen haben. Meist halten sich diese in größeren Siedlungen auf. Ihr erkennt ihren Aufenthaltsort an einem Wikingerhelm auf der Karte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr euren Freund auch zu eurer Ubisoft Connect Freundesliste hinzugefügt habt.

Warum eigentlich "Jomswikinger"?

Kurzum gesagt: Jomswikinger waren ein legendärer wikingischer Söldnerbund im Bereich der südlichen Ostseeküste. Man nimmt an, dass die Jomsvikinger-Saga größtenteils Fiktion ist. Dass der beschriebene Söldnerbund tatsächlich existiert hat, ist allerdings anzunehmen, da viele Dokumente der Zeit darauf Bezug nehmen.

