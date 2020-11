von Laura Li Tung (Donnerstag, 19.11.2020 - 17:16 Uhr)

Auf euren Raubzügen in Assassin's Creed: Valhalla werdet ihr früher oder später auf Schätze stoßen, die gar nicht so einfach zu erreichen sind. Während ihr manchmal mit besonderer Rafinesse vorgehen müsst, benötigen andere einen Schlüssel. Wie ihr den Schlüssel für die Abtei des heiligen Albans bekommt, erfahrt ihr in diesem Guide.

In der Abtei des heiligen Albans gibt es viel zu holen.

Beutezüge durch die Kloster Englands sind ein essentieller Teil von Assassin's Creed Valhalla. Denn nur mit Rohstoffen und Vorräten lassen sich neue Gebäude errichten, die auf eurer Siedlung Platz finden. Einige dieser Schätze sind einfach zu finden: Ein paar Türen zerschlagen hier, ein paar Männer umlegen da. Die Abtei des heiligen Albans hingegen benötigt nicht nur Rafinesse, sondern auch eine vorangeschrittene Story, damit ihr sämtliche Bereichen betreten und alle Schätze einsacken könnt.

Die Abtei des heiligen Albans beherbergt einige Reichtümer, deren Aufenthaltsorte allerdings nicht immer offensichtlich sind. Die meisten der Türen auf dem Gelände müssen von euch und einer zusätzlichen Person aufgebrochen werden. Außerdem gibt es eine Wand aus Gestrüpp, die ihr erst einreißen müsst, um in das Gebäude zu kommen.

Auf diesem Screenshot könnt ihr die Wand aus Gestrüpp gut erkennen.

Der Schlüssel zum Gefängnis?

Um die verschlossene Tür zu öffnen, benötigt ihr einen Schlüssel, den ihr erst in der Storyline "Pilgerreise nach Sankt Albans" in Oxenafordscir erhaltet. Es nützt also nichts das ganze Gebiet der Abtei abzusuchen, da ihr den Schlüssel dort leider nicht finden werdet.

Kommst hier nich' rein.

Um allerdings in das Hauptgebäude der Abtei zu gelangen, müsst ihr das Dach hinauf klettern und mit einem Pfeil durch eines der Fenster auf der oberen Etage schießen. Jetzt könnt ihr euch durch das Fenster Zutritt verschaffen und euch um die Wachen kümmern.

Drinnen angekommen, werdet ihr eine zerstörbare Wand vorfinden. Diese könnt ihr entweder durch explosive Vasen zerstören oder ihnen mit der Fernkampffähigkeit Brandpulver-Falle den Kampf ansagen. Hinter der Wand wartet ein weiterer Schatz auf euch.

