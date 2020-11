von Laura Li Tung (Freitag, 20.11.2020 - 16:56 Uhr)

In Assassin's Creed Valhalla gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten Silber zu erhalten. Wie ihr Geld verdienen und euch sogar einen Glitch zu Nutze machen könnt, um Geld zu farmen. Erfahrt ihr in diesem Guide.

Nutzt Odin's Blick um herauszufinden, wo sich Fischschwärme aufhalten.

Auch in Assassin's Creed Valhalla regiert Geld die Welt: Nicht nur der Einkauf will bezahlt werden, sondern auch das Training eures Pferdes, das Rekrutieren neuer Jomswikinger und so weiter. Außerdem könnt ihr euch neue Tattoos stechen lassen, eurem Raben ein neues Aussehen verpassen oder euer Schiff verändern.

Wollt ihr vor allem schnell Silber farmen, müssen wir euch etwas den Wind aus den Langboot-Segeln nehmen. Wir haben im Folgenden aber eine Methode für euch, die weder das Töten von Gegnern, noch die ewige Suche nach Schätzen vorraussetzt. Zeit wird sie jedoch ein wenig in Anspruch nehmen.

Wie ihr in AC Valhalla Geld verdient

In der weiten Welt von Assassin's Creed Valhalla gibt es, wie bereits erwähnt, unterschiedliche Möglichkeiten Geld zu verdienen. Ob ihr nun Items farmt, jagd und das Leder verkauft oder hiesige Kloster leerräumt - all das kann euch viel Geld beschaffen. Eine Methode jedoch stellt alles andere in den Schatten.

Das erste, was ihr dafür tun müsst, ist die [Siedlung in England und den Händler dort freizuschalten]("Siedlung ausbauen in Assassins's Creed Valhalla"). Als zweites ist es wichtig, zwei Skills in eurem Fähigkeitenbaum aufzudecken. Bei ihnen handelt es sich "Beidhändig schwer" aus dem Bärenbaum und "Automatisch plündern" aus dem Rabenbaum. Insgesamt wird es euch etwa 40 Skillpunkte kosten, solltet ihr noch nicht in diese Richtung gelevelt haben.

Wollt ihr lieber auf Schatzsuche gehen und Geld verdienen, haben wir hier ein geeignetes Video für euch:

Dieser Trick ist so gut, er könnt ein Cheat sein

Habt ihr beide Skills freigeschaltet, solltet ihr euch einen Speer oder eine andere zweihändrige Waffe schnappen und euch auf den Weg nach East-Engla machen. Geht dort nach Nordwic, das sich im östlichen Teil der Region befindet. Sucht euch dort ein Gewässer, in dem ihr stehen könnt.

Jetzt kommt der wichtige Teil: Attackiert die Fische. Mit Hilfe des Speers könnt ihr mehrere Fische auf einmal töten. Nachdem ihr alle erledigt habt, geht in eure Siedlung, verkauft sie und reist dann wieder an euren "Angelplatz". Die Fische werden wieder gespawnt sein. Wiederholt den Prozess solange, bis ihr genug (Geld) habt.

