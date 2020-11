von Laura Li Tung (Freitag, 20.11.2020 - 17:03 Uhr)

Odins Speer Gungnir gehört zu einer der stärksten Waffen in Assassin's Creed Valhalla. Wie ihr ihn erhaltet, verraten wir euch in unserem Guide.

Hier müsst ihr Odins Speer aus der Wand ziehen.

Die Open World von Assassin's Creed Valhalla bietet neben unzähligen Rätsel auch eine Menge fieser Gegner, die nur so darauf warten, von euch in die Schranken gewiesen zu werden. Aus diesem Grund solltet ihr euch schon früh ein Waffenarsenal anlegen, auf das ihr euch im Ernstfall verlassen könnt. Odins Speer Gungnir ist eine von den Waffen, die auf eurer Liste ganz oben stehen sollten. Wo ihr ihn findet, verraten wir euch im Folgenden.

So erhaltet ihr Gungnir in AC Valhalla

Von den Söhnen des Zwerges Ivaldi geschmiedet, von Loki überbracht und von Odin getragen. Der Sage nach verfehle der Speer Gungnir nie sein Ziel. Außerdem kehre er, wie Thors Hammer Mjölnir, immer zu seinem Besitzer zurück.

Auch in AC Valhalla ist die Götterwaffe Gungnir mächtig und aus diesem Grund auch erst im späteren Spielverlauf zu ergattern. Um den Speer zu erhalten, müsst ihr zunächst die Hauptstory durchspielen, da die Höhle, in der sich Gungnir verbirgt, sonst einfach nur leer ist.

Sobald ihr mit der Story durch seid, solltet ihr den Geschichtsstrang "Dem Bruder zum Schutze" starten, der euch zurück nach Norwegen führt, um dort euren Bruder Sigurd zu konfrontieren. Der letzte Auftrag der Reihe führt euch zu Odin selbst. In einem Kampf gegen ihn, demonstriert er euch das Potenzial von Gungnir.

Im darauffolgenden Bosskampf stellt ihr euch Basim, einem der Verborgenen. Ist auch dies geschafft, liegt es jetzt an euch, den Speer Gungnir zu finden.

Odins Speer Gungnir in AC Valhalla finden

Um die Höhle des Speers ausfindig zu machen, solltet ihr im Nordosten von Hördafylki in Norwegen suchen. Schnappt euch euer Langboot und fahrt zu der Position, die wir euch auf dem Screenshot zeigen.

Hier findet ihr die Höhle in Norwegen.

An dieser Stelle müsst ihr einen Fjord erklimmen und euch durch Schnee und Eis kämpfen, um zu der Höhle Goinshellir zu kommen. Bahnt euch den Weg durch die Höhle bis zum Ende. Dort findet ihr Odins Speer, der in einer Wand steckt. Alles, was ihr nun tun müsst, ist ihn an euch zu nehmen.

Angekommen an der Höhle ist der Speer schon nah.

Nicht nur, dass der Speer hohe Werte besitzt, er hat auch eine große Reichweite, da er ein Energiefeld um sich herum erzeugt.

