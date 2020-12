von Laura Li Tung (Freitag, 11.12.2020 - 18:02 Uhr)

Ihr möchtet Vs Aussehen in Cyberpunk 2077 ändern? Ob und wie es möglich ist, erfahrt ihr in diesem Guide.

Gerade am Anfang sieht Vs Outfit noch sehr basic aus.

Wenn ihr, so wie wir, gerne ewig damit verbringt, euren Charakter bis ins Detail euren Wünschen nach anzupassen, werdet ihr euch schnell die Frage gestellt haben, ob das Aussehen im Spielverlauf veränderbar ist. Der Charakter Editor selbst lässt ja keine Wünsche offen. Dieser bietet nicht nur eine Vielzahl von Frisuren, Zähnen und Piercings - sogar Geschlechtsmerkmale lassen sich frei bestimmen.

Bei einer solch kreativen Freiheit könnte man meinen, dass ihr Vs Aussehen in Night City im Spielverlauf verändern könnt, doch wir haben bisher keine Option gefunden. Natürlich werdet ihr die meiste Zeit in Ego-Perspektive verbringen und Vs Gesicht sowieso nicht sehen, dennoch wäre es wünschenswert zumindest einen Frisör oder sogar einen Tattoo-Shop aufsuchen zu können, um ihr Erscheinungsbild zu verändern. Überlegt euch am besten schon im Charakter Editor genau, wie ihr V gestaltet, ihr könntet eure Wahl später bereuen.

Es erscheint seltsam, nicht einmal den Haarschnitt verändern zu können, während ihr euch über Cyberware den ganzen Körper umbauen lasst.

Die einzige Möglichkeit das Aussehen eures Charakter in Cyberpunk 2077 zu verändern, ist durch Kleidung und Accessoires, die ihr entweder kaufen, bei Aufträgen erhalten oder looten könnt. Achtet hierbei aber nicht nur auf den Look eurer Kleidung, sondern auch auf die Werte.

Wir hoffen, dass es mit neuen Updates Möglichkeiten geben wird, das Aussehen von V zu ändern. Sobald es möglich ist, werden wir diesen Guide selbstverständlich updaten.

Cyberpunk 2077: Offizieller Launch-Trailer

War der Guide zum Aussehen ändern in Cyberpunk 2077 hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.