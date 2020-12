von Laura Li Tung (Freitag, 18.12.2020 - 14:53 Uhr)

Die wohl coolste Waffe in Cyberpunk 2077? Eindeutig ein Katana. Wie ihr den besten Build zusammenstellt, der euch zum ultimativen Samurai macht, mit dem euch im Nahkampf keiner das Wasser reichen kann, erfahrt ihr in diesem Guide.

Das ikonische Katana "Satori" erhaltet ihr im Verlauf der 10. Hauptmission.

So. Ihr wollt euch in Cyberpunk 2077 also mit einem Katana durch Gruppen von Gegnern metzeln und auch noch verdammt cool dabei aussehen? Dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Im Folgenden erfahrt ihr alles, was ihr zum Katana-Build wissen müsst.

So wird aus euch ein Samurai in Cyberpunk 2077

Wollt ihr das Katana mit all seinen Vorzügen spielen, benötigt ihr nicht nur Schnelligkeit, solltet fähig sein Schaden auszuhalten und auszuweichen, sondern auch die Fähigkeit möglichst viele kritische Treffer zu erzielen, um dem Gegner so schnell wie möglich den Garaus zu machen. Nicht nur, dass dieser Build einfach Spaß macht zu spielen, ihr werdet euch fühlen wie ein futuristischer Samurai.

Mit Fokus auf eine Nahkampfwaffe solltet ihr euch auf eure Reflexe als primäres Attribut konzentrieren. Dieses Attribut wird eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen und es euch möglich machen, feindlichen Attacken besser auszuweichen. Nichts ist wichtiger, als die Lücke zwischen euch und eurem Ziel so schnell und mit so wenig Schaden wie möglich zu schließen.

Außerdem schaltet ein hohes Attributslevel Vorteile frei, die ihr für euer Build benötigt.

Die besten Attribute für das Katana-Build

Neben Reflexe ist eure Konstitution wichtig, denn im Nahkampf müsst ihr einiges an Schaden aushalten können.

Die besten Starter-Attribute:

Konstitution: 6

Intelligenz: 3

Reflexe: 6

Technische Fähigkeit: 3

Coolness: 4

Im Levelprogress solltet ihr eure Punkte auf Konstitution und Reflexe verteilen. Reflexe hat erste Priorität, Konstitution sollte aber auch nicht zu stark zurückfallen.

Als drittes Attribut solltet ihr Punkte auf Coolness vergeben, da vor allem die Vorteile von Kampfmaschine nützlich sein können, da sie eure Schnelligkeit erhöhen.

Cyberpunk 2077 | Schnellstes Auto bekommen

Beste Vorteile für den Katana-Build

Wollt ihr eure Effizienz optimieren, empfiehlt es sich, euch auf Klingen-Attribute zu fokussieren. Mit diesen Vorteilen werdet ihr euren Schaden, eure Schnelligkeit und eure Überlebensfähigkeit maximieren. Welche Attribute sonst noch wichtig sind, erfahrt ihr im Folgenden.

Die besten Klingen-Vorteile:

Klingenwirbel: Erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit mit Klingen um bis zu drei Stufen.

Erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit mit Klingen um bis zu drei Stufen. Blutdurst: Stellt 7%/10% Gesundheit wieder her, wenn ihr eine Klinge tragt und bei einem Gegner Bluten auslöst oder einne bereits blutenden Gegner trefft.

Stellt 7%/10% Gesundheit wieder her, wenn ihr eine Klinge tragt und bei einem Gegner Bluten auslöst oder einne bereits blutenden Gegner trefft. Blutiger Tanz: : Angriffskombos mit Klingenwaffen haben eine 15/30%ige Chance, eine Blutung auszulösen.

: Angriffskombos mit Klingenwaffen haben eine 15/30%ige Chance, eine Blutung auszulösen. Unermüdlich: Verringert die Ausdauerkosten aller Angriffe mit Klingenwaffen um 30/50%

Verringert die Ausdauerkosten aller Angriffe mit Klingenwaffen um 30/50% Magische Klingen: : Erhöht die kritische Trefferchance von Klingenwaffen um 20%

: Erhöht die kritische Trefferchance von Klingenwaffen um 20% Langsam, aber sicher: Die Panzerung erhöht sich um 15/30%, wenn ihr euch bewegt.

Die Panzerung erhöht sich um 15/30%, wenn ihr euch bewegt. Todespfeil: Tragt ihr eine Klingenwaffe, stellt das Besiegen des Gegners 20% eurer Gesundheit wieder her und erhöht das Bewegungstempo um 30% für 5 Sekunden.

Tragt ihr eine Klingenwaffe, stellt das Besiegen des Gegners 20% eurer Gesundheit wieder her und erhöht das Bewegungstempo um 30% für 5 Sekunden. Feuriger Konter: Erhöht den Schaden mit Klingenwaffen um 1/2/3% für je 1% fehlender Gesundheit des Gegners.

Erhöht den Schaden mit Klingenwaffen um 1/2/3% für je 1% fehlender Gesundheit des Gegners. Richten und Hinrichten: Schaden mit Klingenwaffen gegen Ziele mit voller Gesundheit erhöht sich um 50/75/100%. Schwache Feinde haben bei diesem Vorteil selten eine Chance.

Alle wichtigen Athletik-Vorteile:

Regeneration: Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf.

Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf. Epimorphose: Gesundheit regeneriert sich außerhalb des Kampfes auf bis zu 70/80/100% des Maximums.

Gesundheit regeneriert sich außerhalb des Kampfes auf bis zu 70/80/100% des Maximums. Stahl und Chrome: Erhöht den Nahkampfschaden um 10/20%.

Erhöht den Nahkampfschaden um 10/20%. Lauf's dir vom Hals: Deine Gesundheit regeneriert sich beim Bewegen 25% schneller.

Deine Gesundheit regeneriert sich beim Bewegen 25% schneller. Kriegshund: Die Gesundheitsregeneration im Kampf erhöht sich um 15/30%.

Die Gesundheitsregeneration im Kampf erhöht sich um 15/30%. Marathonlauf: Sprinten verbraucht keine Ausdauer.

Sprinten verbraucht keine Ausdauer. Wolverine:

Alle wichtigen Vernichtungs-Vorteile:

Oben angekommen: Erhöht den Schaden an Oberkörpern um 10/20%.

Erhöht den Schaden an Oberkörpern um 10/20%. Speed Demon: Je schneller ihr euch bewegt, desto mehr Schaden verursacht ihr.

Beste Items für den Katana-Nahkampf-Build

Waffe? Ist klar. Katana. Es gibt viele Katanas in Night City. Ihr solltet regelmäßig bei den Waffenhändlern vorbeischauen, um bessere Katanas zu finden. Es gibt einige Katanas, die wirklich außergewöhnlich sind, welche es gibt, werden wir hier jedoch nicht vorwegnehmen.

Was eure Rüstung angeht, gibt es keine bestimmte, die wir euch empfehlen können. Idealerweise sollte sie euren kritischen Schaden oder die Chance kritische Treffer zu vollziehen, erhöhen. Außerdem sollte ihr Verteidigungswert hoch genug sein, um euch zu schützen.

Beste Cyberware für den Katana-Build

Um euren DPS zu maximieren, ist auch bei der Cyberware wichtig eure kritische Trefferrate und Schaden zu erhöhen. Je mehr Schaden ihr verursacht, desto schneller bringt ihr euer Ziel um die Ecke.

Dieser Build ist nicht nur einfach zu spielen, sondern auch ein riesiger Spaß. Probiert es am besten selbst aus.

Wollt ihr doch lieber einen Netrunner spielen, haben wir einen Guide für euch verlinkt.

War der Guide zum besten Katana-Build in Cyberpunk 2077 hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.