von Laura Li Tung (Freitag, 18.12.2020 - 19:50 Uhr)

In Cyberpunk 2077 gibt es einige Fahrzeuge, die nicht nur schick aussehen und schnell fahren, sondern auch wundervoll hupen können. Da diese Funktion nicht offensichtlich erklärt wird, verraten wir euch in diesem Guide, wie ihr hupt.

Autos können nicht nur fahren, sondern auch hupen.

Night City ist nicht groß und bietet euch viele Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen. Mit ihnen könnt ihr fahren, zahlreiche Radiosender hören, sondern auch hupen. Klar, ist diese Information grundsätzlich nicht wichtig, aber essentiell für einige Missionen im Spiel. Leider wird dieses Feature in Cyberpunk 2077 nicht grundsätzlich erklärt, weshalb wir es euch hier näher erklären.

Hupe nutzen - so gehts

Wie in vielen anderen Spielen könnt ihr eure Hupe aktivieren, indem ihr den linken Joystick (also L3) drückt. Spielt ihr allerdings auf dem PC, müsst ihr STRG drücken, um zu hupen. Habt ihr die Taste anders belegt, solltet ihr noch einmal in eure Einstellungen schauen.

In "Send in the Clowns", einer Nebenmission, müsst ihr einen Fahrer spielen. Nachdem ihr parkt, sollt ihr die Hupe betätigen. Wisst ihr nicht, wie das geht, kann es ganz schön frustrierend sein, jede Taste auf eurem Controller oder Tastatur auszuprobieren, um die Hupe zu finden. Zum Glück ist dies nicht sehr kompliziert, aber trotzdem anstrengend, wenn man nicht weiß, um welche Taste es sich handelt.

Solltet noch einmal in die Situation kommen, könnt ihr die Tastenbelegung immer in eurem Pausemenü überprüfen.

