von Laura Li Tung (Montag, 21.12.2020 - 20:42 Uhr)

Charakter-Upgrades in Cyberpunk 2077 sind komplex. Neben Vorteilen, Attributen und Mods könnt ihr V über Cyberware aufwerten. Welche die besten sind und was sie bringen, erfahrt ihr in diesem Guide.

Cyberware sind teuer, aber unglaublich nützlich.

Cyberware-Upgrades bilden die Grundlage der Ausrüstung eures Charakter in Cyberpunk 2077. So nützlich sie jedoch sein mögen, so verwirrend ist das System hinter ihnen.

Was ist Cyberware in Cyberpunk 2077?

Cyberware in Cyberpunk 2077 erlaubt euch eurem Charakter temporär sowohl Fähigkeiten beizubringen, als eure Statuswerte zu verbessern. Nahezu jedes von Vs Körperteilen lässt sich mit Upgrades ausstatten. Wer sie richtig einsetzt, kann sich kurzerhand in eine kybernetisch verstärkte Kampfmaschine verwandeln.

Cyberware ist im Grunde genommen eine Erweiterung eures Vorteilsystems. Viele Implantate erfordern sogar eine minimale Anzahl an Attributspunkten. Im Vergleich zu euren Attributen ist Cyberware jedoch einfacher auszuwechseln und somit einfacher an eure Bedürfnisse anzupassen.

So bekommt ihr Cyberware

Wie die meiste Ausrüstung könnt ihr Cyberware kaufen, finden oder bei verschiedenen Missionen erhalten. Und da kommen Ripperdocs ins Spiel. Nicht nur, dass diese für die Installation eurer kostbaren Implantate zuständig, sondern verkaufen sie auch.

Da Cyberware nicht nur extrem viel kostet, es sondern auch viele verschiedene Teile gibt, mit denen ihr euch verbessern könnt, haben wir euch im Folgenden die besten Upgrade aufgelistet, die ihr euch bei einem Ripperdoc in Night City kaufen könnt.

Was ist nun die beste Cyberware?

Zieht man in Betracht, dass es unterschiedliche Builds gibt, die unterschiedliche Cyberware benötigen, um ihr volles Potenzial zu entfalten, gibt es keine "beste" Cyberware. Dennoch gibt es einige Teile, die allgemeingültig empfehlenswert sind.

Während die seltenste Version zwar die beste ist, solltet ihr die niedrigeren Versionen auch nicht verachten, bis ihr genug Eddies zusammenkratzen könnt.

Wie ihr viel Geld verdienen könnt, erfahrt ihr in unserem verlinkten Guide.

Biokonduktor:

Zieht man in Betracht, dass alle Cyberware-Implantate einen mehr oder weniger langen Cooldown besitzen, ist der Biokonduktor eine gute Anschaffung, denn er reduziert sämtliche Cyberware Cooldowns um bis zu 30%.

Ihr könnt ihn für 14.000 Eddies beim Ripperdoc in Watson kaufen.

Zweites Herz:

Habt ihr "Zweites Herz" ausgerüstet, erhaltet ihr quasi ein zweites Leben. Fallen eure HP auf Null, werdet ihr sofort wieder auf 100% geheilt. Der Cooldown beträgt zwei Minuten und ihr benötigt 16 Punkte auf Konstitution, um es auszurüsten.

Biomonitor:

Auf der ersten Stufe stellt Biomonitor 30% der Gesundheit wieder her, wenn diese unter 15% fällt bei einem Cooldown von 4 Minuten. Habt ihr Biomonitor auf Legendär, heilt es sogar 100% bei nur 2 Minuten Abklingzeit.

Ihr erhaltet Biomonitor bei allen Ripperdocs in Watson.

Synlunge:

Dieses Cyberware-Upgrade ist vor allem für die Nahkampf-Build-Spieler unter euch wichtig. Mit "Synlunge" erhöht sich eure Stamina-Regeneration auf bis zu 25%. Für die legendäre Version benötigt ihr 16 Punkte auf Konstitution, um es auszurüsten.

Ihr bekommt Synlunge beim Ripperdoc in Haywood.

Verstärkte Sehnen:

Mit diesem Upgrade ist V fähig einen Doppelsprung auszuführen. Definitiv eines der nützlichsten Cyberware-Implantate im Spiel.

Ihr könnt Verstärkte Sehnen bei den meisten Rippercos für 45.000 Eddies erstehen.

Gorilla-Arme:

Gorilla-Arme laden sich bei jedem Angriff auf. Führt ihr einen starken Angriff aus, fügen Gorilla-Arme Bonusschaden zu. Mit dieser Cyberware könnt ihr außerdem verschlossene Türen aufreißen oder euch die Bewaffnung automatischer Geschütztürme aneignen.

Ihr erhaltet die Gorilla-Arme bei Ripperdoc Viktor in Watson. Die legendäre Variante erhaltet ihr bei 45 Steet Cred im westlichen City Center - kosten aber 100.450 Eddies.

Luchspfoten:

Luchspfoten sind perfekt für die Spieler unter euch, die sich gern Stealth bewegen. Sie erlauben euch 50% weniger Lärm zu erzeugen. Gerade bei einem so verbuggten Spiel wie Cyberpunk können sie wahre Wunder vollbringen.

Ihr erhaltet die Luchspfoten bei einem Ripperdoc in Watson für ganze 85.000 Eddies.

Schmerzeditor:

Auch wenn es grundlegend nicht so spannend klingt, ist dieses Upgrade gerade im Spielverlauf besonders nützlich. Mit ihm verringert ihr den erlittenen Schaden um 10%. Ihn zu tragen erfordert 16 Coolness-Punkte und kostet 28.000 Eddies.

Kerenzikov:

Dieses Upgrade verlangsamt die Zeit, wenn ihr Ausweichen oder Rutschen angreift, blockt oder zielt. Mit dieser Cyberware könnt ihr mühelos tödliche Schüsse vollziehen, was vor allem auf der Konsole etwas schwierig ist. Gerade das legendäre Upgrade verlangsamt die Zeit um 90% - kostet aber auch 35.000 Eddies und ist bei einem Ripperdoc im westlichen Teil von Santo Domingo zu erstehen.

Auch die Mantisklingen und Monodraht gehören zu den wichtigsten Cyberware-Upgrades. Wie ihr sie erhaltet, erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Auch die Mantisklingen und Monodraht gehören zu den wichtigsten Cyberware-Upgrades. Wie ihr sie erhaltet, erfahrt ihr im verlinkten Guide.