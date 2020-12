von Laura Li Tung (Dienstag, 22.12.2020 - 18:21 Uhr)

Gehört ihr auch zu den Spielern, die in Cyberpunk 2077 Ausrüstung und Waffen sammeln, aber sich nicht von ihnen trennen können? Aus diesem Grund möchten wir euch in diesem Guide verraten, welche Gegenstände ihr verkaufen, zerlegen oder behalten könnt.

In Cyberpunk 2077 könnt ihr eure Waffen nicht nur verkaufen, sondern auch zerlegen, um neue Materialien zu erhalten.

Die unter euch, die noch nicht aufgegeben haben, Cyberpunk 2077 trotz der vielen Bugs und Glitches zu spielen, werden sich mit dem selben Problem auseinandersetzen, das jedes Open-World-Spiel mit sich bringt: Welche Waffen verkaufen und welche zerlegen? Das Ende vom Lied ist meistens, wir anfangen zu hamstern bis das Inventar so voll ist, dass wir keinen Überblick mehr haben.

Statt zu Waffen zu horten, lassen sich diese doch viel besser verkaufen. Durch den Verkauf erhaltet ihr Eddies, die ihr wiederum nutzen könnt, um bessere Waffen und Cyberware zu kaufen. Doch welche Waffen solltet ihr verkaufen und welche zerlegen? Diese Frage möchten wir im Folgenden klären.

Waffen in Cyberpunk 2077 zerlegen

Habt ihr Waffen, die ihr absolut nicht mehr braucht, könnt ihr diese zerlegen. Mit den daraus entstehenden Materialien könnt ihr neue Waffen und Munition craften. Ihr könnt sie aber auch dazu verwenden eure Waffen upzugraden. Um sie zu zerlegen, müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Öffnet euer Inventar und euren Rucksack. Wählt eine Waffe aus. Haltet die Dreiecktaste (PS), Y-Taste (Xbox One) oder die Z-Taste (PC) gedrückt, um die jeweilige Waffe zu zerlegen. Die Waffe ist zerlegt. Welche Komponenten ihr erhaltet, seht ihr auf der linken Seite.

Da das Zerlegen der Waffe nicht mehr rückgängig zu machen ist, solltet ihr euch genau überlegen, welche ihr zerlegt.

Waffen bei einem Händler verkaufen

Konntet ihr bereits genug Materialien fürs Crafting sammeln, könnt ihr euch darauf konzentrieren, Waffen beim Händler zu verkaufen, um ein paar Eddies dazu zu verdienen. Ihr müsst ürbrigens nicht zum dedizierten Waffenhändler gehen, um sie zu verkaufen. Ihr könnt sie auch bei anderen Händlern wie dem Junk-Geschäft loswerden.

Waffen nun lieber zerlegen oder verkaufen?

Habt ihr das Spiel gerade erst begonnen, ist es sinnvoller eure Waffen in Einzelteile zu zerlegen, da der Verkauf von Waffen zu Beginn eh nicht soviel Geld abwirft. Statt also euer verdientes Geld in Komponenten vom Händler zu investieren, könnt ihr diese erhalten, indem ihr eure Waffen zerlegt. Solltet ihr einen guten Vorrat an Crafting-Materialien aufgebaut haben, könnt ihr diese immernoch verkaufen. Allerdings gibt es bessere Möglichkeiten in Cyberpunk 2077 Geld zu verdienen. Welche das sind, haben wir euch in einem Guide verlinkt.

