von Marco Tito Aronica (Montag, 11.01.2021 - 15:48 Uhr)

Absolviert ihr fleißig die wöchentlichen Herausforderungen im Ultimate Team von FIFA 21, werdet ihr vermutlich schon auf den sogenannten Richtungs-Doppelpass gestoßen sein. EA stellt euch hier ein kleines Rätsel, denn was genau ein solcher Pass ist, weiß nicht jeder. So werdet ihr per Richtungs-Doppelpass zum Vorbereiter.

Rätsel von EA: Der sogenannte Richtungs-Doppelpass in FIFA 21 ist ein üblicher Doppelpass.

So macht ihr einen Richtungs-Doppelpass in FIFA 21

Nicht das erste Mal stellt euch EA vor ein ungewolltes Rätsel, immerhin ist auch in der Steuerung nicht die Rede von einem Richtungs-Doppelpass. Für etwas XP sollt ihr in einem „Squad Battles“-Match (mindestens Schwierigkeitsgrad „Profi“) eine Vorlage per Richtungs-Doppelpass geben. Es reicht also nicht, den besonderen Pass zu spielen, ihr müsst danach auch noch ein Tor erzielen.

Für einen Richtungs-Doppelpass spielt die Richtung überhaupt keine Rolle. Ihr müsst nur einen Doppelpass spielen, indem ihr L1 + X bzw. LB + A drückt. Noch besser: Es reicht, wenn ihr den Pass zum Stürmer spielt und dieser den Ball direkt verwandelt. Ihr müsst also keinen Doppelpass spielen bzw. den Ball ein zweites Mal weiterleiten, wie die wöchentliche Aufgabe vermuten lässt.

Gegen die KI auf „Profi“ dürftet ihr einen solchen Richtungs-Doppelpass einfach schaffen, indem ihr euch mit mehreren Akteuren am Strafraum platziert und den Pass wiederholt in die Mitte spielt – eine offensiv eingestellte Mannschaft ist hier natürlich vorteilhaft. Es reicht auch, wenn ihr den Ball bei einem Konter einfach an einen freien Mitspieler bringt und „rüberlegt“. Denkt nur daran, L1 bzw. LB gedrückt zu halten, während ihr X bzw. A drückt.

Als Belonung winken ein paar XP und mögliche Stufenaufstiege. Solltet ihr Probleme dabei haben, Tore zu erzielen, können wir euch den verlinkten Guide empfehlen, in dem wir euch hilfreiche Tipps dazu geben.

