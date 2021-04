von Marco Tito Aronica (Mittwoch, 31.03.2021 - 15:59 Uhr)

Umfangreicher Loot-Shooter schön und gut, aber wie lang fällt die Spielzeit von Outriders nun aus? Rechtfertigt der Umfang einen Kauf? Was bekommt ihr für euer Geld? Wir liefern euch die Antworten auf all diese Fragen und schlüsseln die Spieldauer im Detail auf.

Wer die Perfektion sucht, wird mit der Spielzeit von Outriders glücklich sein.

Spielzeit von Outriders

Wie Entwickler People Can Fly und Publisher Square Enix bereits im Vorfeld bestätigten, ist Outriders kein Live-Service-Spiel wie etwa Destiny 2 oder The Division 2. Das bedeutet, dass die Spieldauer vermutlich geringer als bei der Konkurrenz ausfallen wird, weil alle Inhalte direkt nach der Veröffentlichung verfügbar sein sollen und erst einmal keine weiteren Updates geplant sind. Trotzdem gibt es einen Online-Zwang, was einigen Spielern sauer aufstößt.

Für die Hauptkampagne wird von den Entwicklern höchstpersönlich eine Spielzeit von etwa 20 Stunden geschätzt. Schließt ihr alle Nebenmissionen ab, wie es zum Beispiel für einige Trophäen und Erfolge vorausgesetzt wird, erhöht sich die Spieldauer auf 40 Stunden. Letztlich summieren die Inhalte im Endgame den Umfang auf etwa 60 Stunden. Also grob zusammengefasst:

Kampagne: 20 Stunden

Kampagne + Nebenmissionen: 40 Stunden

Kampagne + Nebenmissionen + Endgame-Inhalte: 60 Stunden

Grind sorgt für Umfang von über 100 Spielstunden

Wollt ihr die Komplettierung in allen Bereichen auf 100 % bringen und eure Builds perfektionieren, dann dürft ihr mit einen Umfang von über 100 Spielstunden rechnen. Vor allem die Jagd auf legendäre Waffen und Rüstungen wird euch einiges an Geduld und Zeit kosten, auch die Tagebucheinträge oder die höchste Auszeichnungsstufe erhöhen die Spielzeit im Endgame.

Auch wenn Outriders nicht als Live-Service-Spiel geplant ist, dürften bei entsprechendem Erfolg dennoch weitere Inhalte folgen. Seien das neue Klassen, Missionen, Waffen sowie Rüstungen, für die es sich zu Grinden lohnt. Das sind allerdings nur Vermutungen, die eure Spieldauer eventuell in einen hohen dreistelligen Bereich anheben könnten.

Einen Vorgeschmack auf Klassen und Skills in Outriders gibt es hier:

Fällt die Spielzeit von Outriders hoch genug aus? Dann bewertet diesen Guide doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.