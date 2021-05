von Ove Frank (Mittwoch, 05.05.2021 - 15:19 Uhr)

Rome - Total War ist eines der beliebtesten Ableger der "Total War"-Reihe und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Damit ihr euch im Spiel zusätzliche Vorteile verschaffen könnt, geben wir euch in diesem Guide eine Übersicht über alle Cheats in Rome - Total War.

Wie die meisten "Total War"-Teile kann auch Rome hier und da ziemlich knifflig und verwirrend sein. Es zu meistern bedarf großer Aufmerksamkeit und Fleiß. Jenen, die selbst zum römischen Feldherren aufsteigen wollen, mit solchen Spielen aber bislang keinerlei Erfahrung hatten müssen wir aber sagen: Wirklich einsteigerfreundlich ist das Spiel leider nicht.

Doch verzagt nicht, denn Rettung ist nahe! Zum Glück gibt es nämlich für Einsteiger, Spielern in aussichtslosen Situationen und Menschen mit einem Gottkomplex allerlei Cheats und Mogeleien, durch welche ihr euch vielfältige Vorteile erschleichen könnt. In unserer Übersicht zeigen wir euch, welche das sind und geben euch auch den entsprechenden Cheat-Code mit an die Hand.

Wie aktiviere ich in Rome - Total War einen Cheat?

Bevor ihr in Rome - Total War einen Cheat eingeben könnt, müsst ihr natürlich zunächst einmal wissen, wie das überhaupt funktioniert. Nun, dies wollen wir euch hier fix erklären:

Seid ihr im Spiel (nicht im Menü, sondern im Spiel selbst) drückt ihr auf der Tastatur die [^]-Taste, um so die Konsole zu öffnen. Nun gebt ihr den entsprechenden unten aufgelisteten Cheat ein und bestätigt dann die Eingabe mit der Enter-Taste.

Wichtig: Die hier aufgelisteten Cheats funktionieren nicht nur im Grundspiel von Rome - Total War, sondern auch in der 2021 erschienenen Remastered-Version.

Total War: Rome Remastered - Ankündigungstrailer zur Neuauflage

Liste mit allen Cheats

Cheat Wirkung toggle_war Schaltet den Nebel des Krieges an oder aus toggle_fow Ganze Karte ein/aus add_population X Y Erhöht die Einwohnerzahl der Stadt X um den Wert Y capture_settlement X Erobert die Stadt X process_cq X Stellt alle Gebäude in der Stadt X fertig process_rc X Stellt alle militärischen Einheiten in der Stadt X fertig auto_win attacker Der Angreifer gewinnt den Kampf auto_win defender Der Verteidiger gewinnt den Kampf invulnerable_general X Der General X wird unverwundbar bestbuy Eure Einheiten werden um 10 % günstiger add_money X Ihr bekommt X Geld process_cq settlement Erhöht die Geschwindigkeit beim Bauen kill_character X Tötet die Person X season summer/winter Wechselt die Jahreszeit auf Sommer/Winter oliphaunt Vergrößert eure Elefanten enorm list_traits Zeigt euch alle Charaktereigenschaften jericho Lässt die Mauern einstürzen (Schlachtkarte) move_character X X,Y Charakter X zu den Koordinaten X,Y versetzen date X Jahr auf X setzen force_diplomacy X Gegner-Antwort erzwingen (Gegner anwählen!) invulnerable_general X General wird unverwundbar (General anwählen!)

Bei der Eingabe eurer Cheats solltet ihr wissen, dass sich Cheats in manchen Versionen von Rome - Total War nur einmal pro Spielstart eingeben lassen. Bei den aktualisierten Versionen tritt dieses Problem aber nicht auf. Patcht ihr das Spiel also auf den aktuellen Stand, müsst ihr euch darum nicht mehr sorgen.

War der Guide zu den Cheats in Rome - Total War hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung!