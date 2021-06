von Marco Tito Aronica (Freitag, 11.06.2021 - 09:00 Uhr)

Ratchet & Clank: Rift Apart | Alle 25 Gold-Bolts finden und Cheats freischalten

In Ratchet & Clank: Rift Apart entdeckt ihr viele Geheimnisse, wenn ihr abseits des Hauptweges danach sucht. Besonders wertvoll sind die Gold-Bolts, weil ihr damit auch amüsante Cheats freischaltet. Wir zeigen euch die Fundorte aller Gold-Bolts im Video und liefern euch dazu eine kurze Beschreibung.

Schon so einen Gold-Bolt in Ratchet & Clank: Rift Apart gefunden? Wir zeigen euch alle 25 Fundorte.

Fundorte aller Gold-Bolts in Ratchet & Clank: Rift Apart

Schon im ersten Ableger der Serie konntet ihr Gold-Bolts auf so ziemlich jedem Planeten finden. Meist benötigt ihr ein spezielles Werkzeug, um die Fundorte zu erreichen, manchmal lohnt sich der Blick über die Levelgrenze hinaus. In Ratchet & Clank: Rift Apart gibt es insgesamt 25 Gold-Bolts. Die Fundorte dieser glänzenden Schrauben findet ihr alle im folgenden Video:

Im Video zeigen wir euch die Fundorte aller 25 Gold-Bolts:

Jeder einzelne Gold-Bolt schaltet einen Cheat frei. Verändert die Farbe von Ratchets Schraubenschlüssel oder Rivets Hammer, aktiviert unendlich Munition oder legt stylische Filter über das Spiel. Im Hauptmenü könnt ihr Cheats aktivieren, indem ihr den Tab „Sammelobjekte“ ansteuert.

Für euren ersten gefundene Gold-Bolt erhaltet ihr die Bronze-Trophäe „Wie das glänzt“. Findet ihr gleich fünf Stück, gibt es die Silber-Trophäe „In allen Winkeln“.

Kurze Beschreibungen der Goldbolts-Fundorte

Wenn ihr euch durch das Fundorte-Video oben zu den Gold-Bolts nicht spoilern lassen wollt oder klassisch lieber Beschreibungen der Fundorte lest, wird euch die folgende Tabelle weiterhelfen. Wollt ihr doch einen Blick in das Video werfen, könnt ihr die angegebenen Timecodes dafür nutzen, die euch direkt zum gesuchten Gold-Bolt bringen.

Gold-Bolts Planeten Fundorte Timecodes Gold-Bolt #1 Corson V (Nefarious City) In der Fabrik im Westen, wo verschieden große Kisten auf Fließbändern transportiert werden und ihr das optionale Missionsziel verfolgt. Erreicht die obere Etage und springt dann über die Fließbänder links auf die erhöhte Plattform mit dem Gold-Bolt. 00:00 Gold-Bolt #2 Corson V (Nefarious City) Ihr folgt dem Skidd McMarx aus der anderen Dimension, bis ihr eine erhöhte Plattform erreicht, die mit Zahlen an einer orangefarbenen Wand gekennzeichnet ist. Springt hier rechts hinunter und drückt L1, wenn sich der Dimensionsriss gelb färbt. 00:42 Gold-Bolt #3 Corson V (Nefarious City) Direkt am Spawn und im Norden der Karte, müsst ihr die Schlucht links mit einem Wandlauf überqueren, den ihr erst im Verlaufe dieses Planetens erlernt. Kehrt also hierher zurück, wenn ihr die Fähigkeit erlernt. Der Gold-Bolt ist wenige Meter hinter der Ecke versteckt. 01:07 Gold-Bolt #4 Sargasso (Aussenposten L51) Dort, wo ihr die lilafarbene Dimensionsanomalie untersuchen sollt, lauft ihr links an dem großen Gebäude vorbei. Am hinteren Teil des Gebäudes könnt ihr euch an einen Dimensionsriss heranziehen – auf der Plattform liegt dann ein weiterer Gold-Bolt. 01:46 Gold-Bolt #5 Sargasso (Aussenposten L51) Ihr sollt Clank zu Rivets Versteck bringen und befindet euch an der Zielmarkierung etwas südöstlich von Mrs. Zurkon. Seht ihr vor euch die Schalter auf dem Boden, die ihr aktivieren müsst, dreht ihr euch einfach um. Hinter der großen grünen Säule versteckt sich der Gold-Bolt. 02:17 Gold-Bolt #6 Sargasso (Aussenposten L51) Diesen Gold-Bolt auf Sargasso werdet ihr erst später finden können, wenn ihr Trudie als Reittier freigeschaltet habt und den Planeten frei bereisen könnt. Fast ganz zentral auf der Karte schwebt der Gold-Bolt in einem Ring weit oben in der Luft. 02:44 Gold-Bolt #7 Scarstu-Trümmerfeld (Zurkie's) Nur wenige Schritte von eurem Schiff entfernt und etwas norsöstlich davon, könnt ihr einen Gold-Bolt unterhalb der Plattform finden. Ihr müsst hier in den Tod springen, ansonsten kommt ihr nicht an das Sammelobjekt heran. 03:01 Gold-Bolt #8 Herausforderungs-Arena Schließt die Bronze-Herausforderung „Ratzfatz-Käferrennen“ ab, indem ihr die Flitzkäfer-Strecke innerhalb des Zeitlimits schafft. Als Belohnung gibt es einen Gold-Bolt. 03:22 Gold-Bolt #9 Herausforderungs-Arena Schließt die Silber-Herausforderung „Schädlingsbekämpfung“ ab, indem ihr 50 Schädlinge besiegt, ehe euch das Giftgas tötet. Die Silber-Herausforderungen schaltet ihr im Verlauf der Geschichte frei. 03:30 Gold-Bolt #10 Savali (Urfdah-Tafelberg) Ganz im Norden der Karte folgt ihr den Beschleunigungsfeldern in Richtung Osten. Achtet darauf, dass ihr die Düsen eurer Stiefel aktiviert, dem großen leuchtenden Kabel auf dem Boden folgt und dabei alle Schalter aktiviert. Ein Dimensionsriss, der sich am Ende öffnet, führt euch zum Gold-Bolt, der vorher unerreichbar erschien. 03:38 Gold-Bolt #11 Savali (Urfdah-Tafelberg) Ganz im Südosten der Karte findet ihr eine Art UFO, dem ihr folgen müsst. Erst, wenn ihr nah genug am Flugobjekt seid, könnt ihr euch per Enterhaken auf das UFO ziehen und den Schalter aktivieren. Die Kuppel verschwindet und der Gold-Bolt gehört euch. 04:23 Gold-Bolt #12 Savali (Urfdah-Tafelberg) Nachdem ihr automatisch im Spielverlauf den Untergrund von Savali erreicht, könnt ihr mit Glitch ein Terminal hacken. Schafft ihr die Herausforderung, öffnet sich eine Tür und ihr erhaltet einen Gold-Bolt. 04:56 Gold-Bolt #13 Blizar Prime (Blizon-Minen) Wenige Meter nach dem Spawn auf Blizar Prime folgt ihr nicht etwa dem Weg zum Hauptziel, sondern biegt links ab, wo ihr die Steine nutzt, um nicht in die Lava zu fallen. Springt auf die höhere Ebene und folgt dem Weg durch die dunkle Höhle. Zwischen hellgrünen Kristallen liegt der Gold-Bolt versteckt. 05:06 Gold-Bolt #14 Blizar Prime (Blizon-Minen) Im Zentrum der Karte, wo die Aliens fleißig Rohstoffe abbauen, findet ihr einen lilafarbenen Kristall auf einer Kiste. Haut mit dem Hammer darauf, um in eine alternative Dimension zu gelangen. Führt den Weg links fort, erledigt die Gegner und nutzt die Magnetstiefel, um auf die schwebenden Plattformen zu gelangen. Dieser Weg führt euch dann zum Gold-Bolt. 05:42 Gold-Bolt #15 Blizar Prime (Blizon-Minen) Auf der Suche nach der vermissten Köchin (optionales Ziel) sollt ihr die Wespenhöhlen verlassen. Hier findet ihr einen lilafarbenen Kristall hinter einigen grauen Kisten. Haut auf ihn ein, um direkt neben dem Gold-Bolt in einer anderen Dimension zu landen. 07:00 Gold-Bolt #16 Torren IV (Molonoth-Schlucht) Auf der Suche nach dem Flicker biegt ihr ganz im Süden der Map nicht Richtung Norden zum Hauptziel ab, sondern rechts vom Spawn aus gesehen. Mit den Düsen eurer Stiefel folgt ihr dem Weg, bis ihr euch per Enterhaken auf die Plattform schwingt, auf die der Gold-Bolt versteckt ist. 07:29 Gold-Bolt #17 Torren IV (Molonoth-Schlucht) Auf der Flucht vor dem Flicker erreicht ihr über die Grindschienen automatisch im Spielverlauf einen Zeitpunkt, an dem ihr einen Dimensionsspalt öffnen könnt. Rivet wird euch darauf hinweisen. Verpasst ihr den Moment, könnt ihr eine zweite Runde drehen oder einfach den Kontrollpunkt neu laden. Zieht euch hindurch und schnappt euch den Gold-Bolt auf den Schienen. 08:10 Gold-Bolt #18 Cordelion (Kedaro-Station) Auf der Suche nach der Rubion-Schmiede findet ihr auf der linken Seite eine Tür, die nur einen Spalt weit offen steht. Zieht euch durch den Dimensionsspalt, um hindurch zu gelangen. Der Gold-Bolt liegt neben einer Art Tanksäule. 08:18 Gold-Bolt #19 Cordelion (Kedaro-Station) Dort, wo ihr euch unter Wasser aufhaltet, biegt ihr rechts an dem Propeller ab und springt dank der Magnetstiefel an eine Wand, die euch nach oben zu einer erhöhten Plattform führt. Oben liegt der Gold-Bolt inmitten der Gesteinformationen 08:40 Gold-Bolt #20 Cordelion (Kedaro-Station) Ihr könnt in der Ferne einen weit entfernten, lilafarbenen Kristall erblicken, der unerreichbar erscheint – direkt daneben: ein Gold-Bolt. Zunächst müsst ihr per Fahrstuhl das Gebäude erklimmen und dort den ersten lilafarbenen Kristall aktivieren.



Mithilfe der Düsen springt ihr nun in Richtung der Plattform, die ihr in der ersten Dimension nicht erreichen konntet. In der Nähe wird sich nun ein Dimensionsspalt öffnen, durch den ihr euch mit L1 ziehen könnt. Aktiviert den Kristall auf der Plattform und schnappt euch den Gold-Bolt in der alternativen Dimension. Durch das Aktivieren aller Dimensionskristalle auf Ardolis erhaltet ihr übrigens auch die Trophäe „Wechselhaftes Wesen“. 09:11 Gold-Bolt #21 Ardolis (Piraten-Stützpunkt) Inmitten eines riesigen Behältnisses seht ihr den Gold-Bolt auf eurem Weg zum Ziel. Wieder müsst ihr eine Glitch-Herausforderung am Terminal schaffen, um euch Zugang zum Collectible zu verschaffen. 09:41 Gold-Bolt #22 Ardolis (Piraten-Stützpunkt) Mit dem Flitzkäfer sollt ihr den giftigen See überqueren, um zu den Piratenprüfungen zu gelangen. Kurz vor dem Ziel biegt ihr scharf rechts ab und folgt den Sprungschanzen, ehe ihr durch den Gold-Bolt rast. Alternativ könnt ihr auch auf der Plattform direkt landen, auf denen die explosiven Fässer stehen. Klettert ihr hinauf, könnt ihr den Gold-Bolt mit etwas Glück ebenfalls einsammeln. 09:46 Gold-Bolt #23 Viceron (Zordoom-Gefängnis) Ihr sollt eure Freunde aus dem Gefängnis retten, doch anstatt dem Hauptweg zu folgen, biegt ihr nach Mrs. Zurkon rechts ab. Im Osten der Karte durchquert ihr das Schild in der Tür mit eurem Dash (Kreis-Taste). Auf dem Schiff findet ihr den Gold-Bolt. 10:15 Gold-Bolt #24 Viceron (Zordoom-Gefängnis) Ihr seid im etwas nördlicheren Teil des Startgebietes angekommen und sollt Ratchet und Kit befreien. Springt auf der rechten Seite auf den Käfig, der von einem Kran festgehalten wird. Dahinter findet ihr den Gold-Bolt auf einer Plattform. 10:42 Gold-Bolt #25 Viceron (Zordoom-Gefängnis) Nachdem ihr die Zellen im Gefängnis geöffnet habt, kehrt ihr dorthin zurück. Links auf der oberen Ebene findet ihr einen Gold-Bolt in der ehemaligen Zelle der Morts. 11:12

Wichtiger Hinweis: Ihr könnt die Gold-Bolts auch nach dem Abschluss der Geschichte einsammeln – sie sind also keinesfalls verpassbar. Spät in der Story schaltet ihr sogar den Kart-O-Mat frei, der euch alle Fundorte der Sammelobjekte auf der Karte markiert. Damit und mithilfe unseres Videos, dürfte die Suche nach den Gold-Bolts noch einfacher werden.

Im Menü unter „Sammelobjekte“ könnt ihr alle freigeschalteten Cheats aktivieren.

Konntet ihr alle Gold-Bolts finden? Dann bewertet diesen Guide doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.