von Ove Frank (Montag, 07.06.2021 - 16:35 Uhr)

Auch wenn in Biomutant die wunderbare Spielwelt der eigentliche Star ist, welche den Großteil eurer Aufmerksamkeit einnehmen dürfte, so sollten auch die anderen Aspekte des Spiels nicht vernachlässigt werden. Dazu gehören auch die Bosskämpfe. In diesem Guide geben wir euch eine Übersicht zu allen Bossgegnern im Spiel und leiten euch zu den jeweiligen Detail-Guides weiter.

In Biomutant gibt es eine Reihe an Bossgegnern, die ihr im Verlaufe der Handlung besiegen müsst.

Wie viele Bossgegner gibt es in Biomutant?

Diese Frage gilt es ein wenig abgestuft zu betrachten: Im Spiel gibt es nämlich so einige starke Gegner, welche euch einen fordernden Kampf bieten dürften und deren Lebensbalken in mehrere Phasen unterteilt sind. Solche Mini-Bosse können euch überall begegnen.

Wenn es aber zu den großen "Hauptbossen" kommt, die ihr im Verlaufe der Handlung besiegen müsst, dann wäre die Antwort zunächst einmal 5. An sich gibt es 5 Hauptbosse, die ihr besiegen müsst, um das Spiel zu beenden - den Fleischfresser, sowie die 4 Weltenfresser.

Dem ersten Bossgegner begegnet ihr bereits während des Prologs. Der auch als "der Fleischfresser" bekannte Lupa-Lupin wird euch allerdings im Verlaufe der Handlung mehrere Male begegnen.

Biomutant | Kampf gegen Lupa-Lupin im Prolog

Dies sind die 5 Hauptbosse in Biomutant

Was muss ich über die Bosskämpfe in Biomutant wissen?

Die 5 Bossgegner von Biomutant könnt ihr nicht einfach so herausfordern und besiegen, wie es euch gerade passt. Ihr müsst zuvor gewisse Voraussetzungen erfüllen: Um jeden Bosskampf gegen die Weltenfresser zu bestehen, müsst ihr vorher jeweils eine eigene Questreihe bei einem bestimmten NPC abgeschlossen haben, an deren Ende ihr einen Gegenstand oder ein Reittier erhaltet, welches ihr für den Bosskampf benötigt.

Der Trübschnauber zum Beispiel lebt unter Wasser, was in sofern ein Problem ist, da ihr nicht wirklich gut schwimmen und schon gar nicht tauchen könnt. Ihr müsst also dem verrückten Wissenschaftler Whiz dabei helfen, die benötigten Einzelteile zu beschaffen, damit er seinen Oktopod (eine art U-Boot) fertigstellen kann, mit dessen Hilfe ihr den Trübschnauber dann bekämpft.

Um die 4 Weltenfresser bekämpfen zu können, benötigt ihr spezielle Gefährte wie diesen Oktopod.

Die Kämpfe selbst sind dann in 2 - 3 Phasen eingeteilt, in welchen euer Gegner mit neuen Attacken und einer neuen Intensität angreift. Zuweilen ändert sich auch das Terrain, sodass neue Taktiken eurerseits erforderlich sind, um den Angriffen des Bossgegners zu entgehen und diesen wiederum zu besiegen.

Solcher Voraussetzungen bedarf es für jeden der 4 Weltenfresser, weshalb ihr die entsprechenden Questreihen gezielt absolvieren solltet, könnt ihr es nicht erwarten, den großen Bossgegnern im Spiel in den Hintern zu treten.

Beim Fleischfresser Lupa-Lupin sieht es ein wenig anders aus: Diesem begegnet ihr im Verlaufe des Spiels in bis zu 6 verschiedenen Kämpfen mit jeweils unterschiedlichen Herausforderungsgrad. Dafür müsst ihr lediglich die Hauptstory verfolgen und die Questreihe rund um den NPC "Steinalt" abschließen.

Während die ersten 2 - 3 Kämpfe gegen Lupa-Lupin noch recht einfach sind, da ihr hier nicht verlieren sollt, sieht es mit den letzten 3 Aufeinandertreffen schon ganz anders aus. Hier wird der Fleischfresser sukzessive stärker und ihr solltet ihn bei Leibe nicht unterschätzen.

Ihr solltet also sichergehen, dass ihr bis dahin über die beste Ausrüstung und die besten Waffen verfügt. Bei den letzten beiden Bosskämpfen gegen Lupa-Lupin, welche direkt aneinander anschließen spielt es tatsächlich eine kleine Rolle, welchem Stamm ihr euch angeschlossen habt. Bei allen anderen Bosskämpfen ist dies unwichtig.

War der Guide zu allen Bossgegnern in Biomutant hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.