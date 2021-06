von Marco Tito Aronica (Freitag, 11.06.2021 - 09:00 Uhr)

Kuschelige Bären haben es sich auf jedem Planeten in Ratchet & Clank: Rift Apart gemütlich gemacht. Die Fundorte der CraiggerBears sind ziemlich leicht zu übersehen, deshalb zeigen wir euch hier genau, wo ihr alle neun Kuscheltiere findet.

Leicht zu übersehen: Die CraiggerBears machen durch ein leichtes Scheinen auf sich aufmerksam.

Fundorte aller CraiggerBears in Ratchet & Clank: Rift Apart

Zum Ende des Spiels findet ihr einen sogenannten Kart-O-Mat, der alle unentdeckten Sammelobjekte auf der Karte markiert. Welche allerdings nicht angezeigt werden, sind die CraiggerBears, was sie vermutlich zu den wertvollsten aller Fundsachen macht. Die kleinen, kuscheligen Bären findet ihr an unterschiedlichen Orten in der gesamten Galaxie – genau genommen jeweils einen auf jedem Planeten. Alle Fundorte der neun CraiggerBears zeigen wir euch in diesem Video:

Im Video zeigen wir euch die Fundorte aller neun CraiggerBears:

Findet ihr euren ersten Bären, wird die Bronze-Trophäe „Ist der kuschlig!“ freigeschaltet. Nachdem ihr die Fundorte aller neun CraiggerBears abgesucht und diese eingesammelt habt, erhaltet ihr als Belohnung die Gold-Trophäe „UnfassBÄR niedlich“.

So findet ihr alle Bären auf der Karte

Wer es von euch lieber klassisch mag und auf ein Video mit Bewegtmaterial verzichtet, der kann sich nachfolgend die Beschreibungen der Fundorte aller CraiggerBears durchlesen. Solltet ihr trotzdem einen Blick ins Video werfen wollen, helfen euch die angegebenen Timecodes weiter.

CraiggerBear #1 auf Corson V (Nefarious City)

Video-Timecode: 00:00

Den Stand mit dem ersten CraiggerBear erkennt ihr an der roten Markise.

Auf dem Weg zum Club in Nefarious City biegt ihr vor der Tür links ab, die ein Weiterkommen verhindert, weil nur Roboter passieren dürfen. Auf dem Tresen des kleinen Standes direkt vor euch, steht ein CraiggerBear links.

CraiggerBear #2 auf Sargasso (Aussenposten L51)

Video-Timecode: 00:35

Die Couch steht gegenüber des Fernsehers, den ihr für eine Trophäe einschalten solltet.

Westlich im Zentrum der Karte findet ihr Rivets Versteck. Ein CraiggerBear liegt hier auf der lilafarbenen Couch gegenüber des Fernsehers.

CraiggerBear #3 auf Scarstu-Trümmerfeld (Zurkie's)

Video-Timecode: 01:01

In diesem Bereich des Planeten ist keine Karte verfügbar. Ihr könnt den Bären aber kaum verfehlen.

Kurz bevor ihr die Bar auf dem Scarstu-Trümmerfeld betretet, heißt euch ein netter Roboter willkommen. Links neben dem Tresen sitzt einer der neun Bären auf einer Kiste.

CraiggerBear #4 auf Savali (Urfdah-Tafelberg)

Video-Timecode: 01:19

Durchquert ihr das erste Tor, bleibt der Timer stehen. Ihr könnt den Bären also in aller Ruhe suchen.

Ganz im Süden von Savali sollt ihr mithilfe eurer Düsen im Stiefel einen Berg erklimmen. Nachdem ihr den ersten Schalter aktiviert, fährt vor euch eine Brücke aus dem Nichts hinauf. Fahrt hinüber und durch das erste Tor. Anstatt den Weg rechts fortzufahren, lauft ihr links am Zaun vorbei. Unten zwischen den drei Vasen steht ein CraiggerBear.

CraiggerBear #5 auf Blizar Prime (Blizon-Minen)

Video-Timecode: 01:58

Der fünfte CraiggerBear ist nur in einer der beiden Dimensionen zu finden.

Im Süden von Blizar Prime und westlich von Mrs. Zurkon, aktiviert ihr einen lilafarbenen Dimensionskristall. In der alternativen Dimension liegt der CraiggerBear im Schrotthaufen hinter den zwei Aliens und rechts von dem großen Behältnis.

CraiggerBear #6 auf Torren IV (Molonoth-Schlucht)

Video-Timecode: 02:30

An diesem Stand kommt ihr automatisch vorbei. Dieser CraiggerBear ist weniger gut versteckt.

Nachdem ihr auf Torren IV ankommt, schwingt ihr euch per Enterhaken zu einem Wandlauf und von dort aus nach Klein-Schrottstadt. Hier seht ihr mehrere Stände, an denen ihr euch rechts orientiert. Schräg gegenüber von Mrs. Zurkons Laden steht der CraiggerBear links vor dem Fernseher auf dem Tresen.

CraiggerBear #7 auf Cordelion (Kedaro-Station)

Video-Timecode: 03:03

Auch dieser Kuschelbär taucht nur in einer alternativen Dimension auf.

Wenn ihr auf Cordelion mit dem Aufzug in den Turm hinauf fahrt, aktiviert ihr den lilafarbenen Kristall oben. Verlasst den Turm über die zwei rutschigen Plattformen und schaut links im Schrotthaufen nach dem CraiggerBear, der im Schneehügel feststeckt.

CraiggerBear #8 auf Ardolis (Piraten-Stützpunkt)

Video-Timecode: 03:33

Links von dem Stand, in dem ein Roboter steht, findet ihr den achten CraiggerBear.

Am Ende der Piratenprüfungen und kurz vor der letzten Zielmarkierung, kommt ihr an einem Stand vorbei, wo euch ein Roboter mehr oder weniger zuspricht. Links daneben steht eine verrostete Schatztruhe und dort findet ihr den achten CraiggerBear, der es sich links von der Truhe gemütlich gemacht hat.

CraiggerBear #9 auf Viceron (Zordoom-Gefängnis)

Video-Timecode: 03:55

Nachdem ihr die Zellen im ersten Gefängnisbereich mit dem Hammer geöffnet habt, dreht ihr euch nach rechts um. Auf dem Boden liegt ein Gegenstand und direkt dahinter auf der Bank sitzt ein putziger CraiggerBear. Ihr habt damit alle Bären gefunden und erhaltet die Gold-Trophäe „UnfassBÄR niedlich“.

Die Bären könnt ihr übrigens auch nach dem Abschluss der Geschichte finden. Habt also keine Sorge, dass ihr welche der CraiggerBears verpassen könntet. Da die Kuscheltiere so gut versteckt sind, dürfte das eine der letzten Herausforderungen sein, die euch zur Platin-Trophäe und den 100 Prozent fehlen.