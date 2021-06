von Marco Tito Aronica (Freitag, 11.06.2021 - 09:00 Uhr)

Ratchet & Clank: Rift Apart | Alle 10 Spionbots finden und R.I.D.A. freischalten

Findet ihr alle Spionbots in Ratchet & Clank: Rift Apart, könnt ihr die R.I.D.A. freischalten, die mit Abstand beste Waffe im Spiel, die ihr nicht missen wollt. Wir zeigen euch die Fundorte aller zehn Spionbots im Video und liefern euch obendrein eine kurze Beschreibung dazu.

High five: Auch die Spionbots freuen sich, wenn ihr sie in Ratchet & Clank: Rift Apart findet.

Fundorte aller Spionbots in Ratchet & Clank: Rift Apart

Die orangefarbenen Spionbots sind überall in der Galaxie und auf allen Planeten verteilt. Ähnlich wie bei den Gold-Bolts könnt ihr diese kleinen friedlichen Roboter abseits des Hauptweges finden. Einige wenige erhaltet ihr quasi automatisch im Spielverlauf. Erst, wenn ihr alle zehn Spionbots gefunden habt, könnt ihr die beste Waffe im Spiel bei Mrs. Zurkon kaufen – die R.I.D.A. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

Schaut euch hier die Fundorte aller Spionbots für die R.I.D.A. an:

Als Belohnung für die Suche nach allen Spionbots erhaltet ihr nicht nur Zugang zur R.I.D.A. Kauft ihr diese Waffe bei Mrs. Zurkon, erhaltet ihr außerdem die Silber-Trophäe „Unfug im Visier“. Mit der R.I.D.A. lasst ihr riesengroße Gegenstände oder Kreaturen auf Gegner regnen und richtet unheimlich viel Schaden an. Es lohnt sich also, alle zehn Spionbots einzusammeln.

Beschreibung der Spionbots-Fundorte

Nachfolgend beschreiben wir euch in Kürze die Fundorte aller Spionbots, solltet ihr euch zum Beispiel nicht durch Videomaterial spoilern lassen wollen. Wollt ihr dennoch das Video zur Hilfe nutzen, werden euch die angegebenen Timecodes weiterhelfen

Kleiner Tipp: Sammelobjekte werden auf der Karte markiert, wenn ihr sehr nah an ihrem Fundort seid oder den Kart-O-Mat gegen Ende des Spiels einsammelt. Öffnet anschließend die Karte und markiert sie mit der X-Taste. Ihr könnt sie dadurch einfacher verfolgen und seht ihren ungefähren Standort.

Spionbot #1 auf Corson V (Nefarious City)

Video-Timecode: 00:00

Folgt dem optionalen Ziel und ihr werdet den ersten Spionbot automatisch finden.

In eurer allerersten Nebenmission im Spiel sollt ihr einen Widerstands-Spionbot finden. Folgt der lilafarbenen Zielmarkierung auf der Karte und ihr werdet automatisch zum Fundort des ersten Spionbots gelangen. In einer großen Röhre versteckt sich der kleine Roboter.

Spionbot #2 auf Sargasso (Aussenposten L51)

Video-Timecode: 00:28

Zerstört 60 Zurpsteine für den Spionbot auf Sargasso.

Führt ihr die Geschichte auf Sargasso weiter, sollt ihr Zurpsteine für den Mort vor der großen Fabrik zerstören. Für verschiedene Meilensteine erhaltet ihr Rüstungsteile und schafft ihr es, 60 Zurpsteine zu zerstören, erhaltet ihr als Belohnung einen Spionbot dafür.

Spionbot #3 auf Savali (Urfdah-Tafelberg)

Video-Timecode: 00:46

Auf der Karte rechts seht ihr den Eingang der Höhle, die zum Spionbot auf dem Schiff führt.

Im Nordosten der Karte von Savali findet ihr eine Höhle, die ihr über die erhöhten Plattformen erreicht, die aus dem Boden ragen – Eingang siehe Bild. Folgt dem Weg per Enterhaken auf das verlassene Schiff und schnappt euch links den Spionbot. Vorsicht: Das ist eine Falle und ihr werdet daraufhin angegriffen.

Spionbot #4 auf Blizar Prime (Blizon-Minen)

Dieser Spionbot ist nicht im Video zu sehen!

Findet die Köchin und helft ihr, um einen Spionbot als Belohnung zu erhalten.

Auf Blizar Prime gibt es ein optionales Ziel: Findet die Köchin! Folgt der lilafarbenen Markierung auf der Karte und ihr werdet automatisch zu ihr gelangen. Helft ihr dabei, den Extraktor vor Feinden zu schützen und als Belohnung überreicht sie euch einen Spionbot.

Spionbot #5 auf Torren IV (Molonoth-Schlucht)

Video-Timecode: 01:44

Am Ende der Magnetwände wartet ein Spionbot darauf, von euch gerettet zu werden.

Etwas nördlich des Spawns auf Torren IV lauft ihr zu den Ständen. Kurz davor biegt ihr allerdings rechts in eine Gasse ab. Folgt der Magnetwand, springt über den giftigen See und sammelt den Spionbot auf. Etwas Raritanium könnt ihr hier ebenfalls abbauen.

Spionbot #6 auf Cordelion (Kedaro-Station)

Video-Timecode: 02:16

Der Spionbot versteckt sich auf einer erhöhten Plattform, direkt über dem Eingang des Gebäudes.

Ihr sollt den Dimensionator schmieden und interagiert mit einem Dimensionskristall. Ihr landet in einer Fabrik und könnt hier dank einer Sprungplattform auf die höhere Ebene gelangen. Dreht euch zum Eingang hin um und zieht euch mit L1 an den Dimensionsspalt weit oben heran, der sich Gelb färbt, wenn ihr hinauf seht. Dort hält sich ein Spionbot versteckt.

Spionbot #7 auf Ardolis (Piraten-Stützpunkt)

Video-Timecode: 02:43

Die Insel im Nordosten ist nur über Umwege zu erreichen.

Im Nordosten von Ardolis gibt es eine kleine Insel, auf der ihr den Spionbot genau neben einem Teleporter schweben seht. Entweder schließt ihr das Level ab und lasst euch hierher teleportieren oder ihr nutzt einen Flitzkäfer und gelangt auf die Insel.

Spionbot #8 auf Viceron (Zordoom-Gefängnis)

Video-Timecode: 03:02

Nehmt im Belüftungssystem einen Umweg und zerstört zwei Ventilatoren, um zum Spionbot zu gelangen.

Die Suche nach euren Freunden führt euch in ein Lüftungsschachtsystem. Biegt oben rechts ab und lauft bei dem großen Rohr gleich wieder nach links. Unter euch könnt ihr ein paar Gegner sehen und sie mit Dreieck belauschen. Lauft weiter, zerstört den Ventilator mit eurem Hammer und biegt zwei weitere Male direkt rechts ab. Zerstört einen letzten Ventilator und der Spionbot gehört euch.

Spionbot #9 auf Scarstu-Trümmerfeld (Zurkie's)

Video-Timecode: 03:32

Für den Abschluss von „Brumm herum“ erhaltet ihr einen Spionbot als Belohnung.

Schließt die Gold-Herausforderung „Brumm herum“ in der Arena ab, indem ihr Halsab-Biker bei niedriger Schwerkraft besiegt. Als Belohnung erhaltet ihr einen Spionbot.

Spionbot #10 auf Scarstu-Trümmerfeld (Zurkie's)

Video-Timecode: 03:39

Überquert die Schlucht und schnappt euch den Spionbot auf der entfernten Plattform.

Rechts von dem Eingang zur Bar im Norden der Karte könnt ihr mit dem Schleuderhaken-Gadget die weit entfernte Plattform erreichen, wo ihr einen weiteren Spionbot findet. Dieser ist also erst dann erreichbar, wenn ihr die gelben Enterhaken nutzen könnt.

R.I.D.A. freischalten und im Laden abholen

Mit allen zehn Spionbots im Gepäck solltet ihr so früh wie möglich zu einem beliebigen Waffen-Laden von Mrs. Zurkon gehen. Hier könnt ihr die R.I.D.A. 8 nämlich kostenlos abholen – ihr zahlt keinen einzigen Bolt für die beste Waffe im Spiel.

R.I.D.A. 8: Die beste Waffe in Ratchet & Clank: Rift Apart kostet nicht einen einzigen Bolt.

Die R.I.D.A. war schon in vorigen Ablegern der Serie die stärkste Waffe überhaupt. Während ihr sie im allerersten Ratchet & Clank noch für eine horrende Summe kaufen musstet, wird sie euch dieses Mal einfach geschenkt. Die Suche nach den Spionbots ist zudem nicht unbedingt schwierig.

