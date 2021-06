Sieg! Schließt eine Arenaplex-Herausforderung ab.



Lösung: Die Arena-Herausforderungen finden in der Bar auf dem Planeten Blizar Prime statt. Bronze

Nicht aufzuhalten Schließt eine Goldpokal-Arenaplex-Herausforderung ab.



Lösung: Silber- und Gold-Herausforderungen schaltet ihr erst im Verlauf der Geschichte frei. Vergesst also nicht, zu einem späteren Zeitpunkt in die Arena zurückzukehren. Silber

Modischer Stahl Erlangt ein Rüstungsteil.



Lösung: Jeweils ein Rüstungsteil könnt ihr garantiert in Dimensionsfalten finden. Manche Rüstungsteile gibt es auch als Belohnung für spezielle Aufgaben oder Arena-Herausforderungen. Bronze

Wie sehe ich aus? Erlangt Rüstung für Kopf, Torso und Beine und legt sie an.



Lösung: Öffnet das Menü und wechselt den Tab zu „Rüstungen“. Hier könnt ihr beliebige Rüstungsteile ansehen und ausrüsten. Silber

Wie das glänzt! Sammelt einen Gold-Bolt. Bronze

In allen Winkeln Sammelt fünf Gold-Bolts.



Tipp: Unser separater Guide zeigt euch die Fundorte aller Gold-Bolts im Video. Silber

Quantenmechanik Repariert eine Dimensionsanomalie.



Tipp: Dimensionsanomalien schließt ihr mit Clank oder Kid automatisch im Spielverlauf ab. Bronze

Sie werden so schnell groß Bringt eine Waffe auf Stufe fünf.



Tipp: Je länger ihr eine Waffe erfolgreich im Kampf einsetzt, desto schneller wird ihre Stufe steigen. Silber

Becherhalter inklusive Rüste eine Waffe vollständig auf.



Lösung: Bei Mrs. Zurkon könnt ihr Waffen verbessern, indem ihr Raritanium (hellblaue Kristalle) eintauscht. Schaltet alle Verbesserungsknoten einer beliebigen Waffe frei. Silber

Volles Arsenal Füllt ein Waffenrad.



Lösung: Sobald ihr acht Waffen gesammelt habt, ist ein Waffenrad gefüllt. Silber

Voll ausgerüstet Kauft alle Waffen.



Lösung: Ihr solltet auf jedem neuen Planeten mit Mrs. Zurkon sprechen, weil sie ihr Angebot an Waffen immer wieder aktualisiert. Zu allen Waffen zählen übrigens auch der „Rausschmeisser“ und „Verpixler“, die ihr erst kaufen könnt, wenn ihr einen zweiten Spieldurchlauf startet. Vergesst zudem nicht die R.I.D.A., die ihr erst dann kaufen könnt, wenn ihr alle Spionbots gesammelt habt. Gold

Wechselhaftes Wesen Trefft jeden Blizon-Kristall auf Blizar und Cordelion.



Lösung: Gemeint sind die lilafarbenen Kristalle, die euch zwischen Dimensionen wechseln lassen. Sucht ihr alle Orte auf der Karte ab, solltet ihr automatisch alle Kristalle aktivieren. Auf Cordelion solltet ihr den Kristall auf der weit entfernten Plattform nicht vergessen, wo ihr auch einen Gold-Bolt finden könnt. Interagiert mit dem Kristall im Gebäude oben und springt mit Schwung in Richtung des Kristalls. Per Dimensionsriss zieht ihr euch daran heran. Bronze

BOING! Hüpft auf die Paradeballons von Big Al, Clank und Qwark.



Lösung: Zu Beginn des Spiels nutzt ihr die Paradeballons, um Nefarious zu verfolgen. Den letzten Ballon findet ihr in der allerersten Dimensionsfalte, also haltet Ausschau nach einem großen lilafarbenen Dimensionsriss und interagiert mit L1. Bronze

Entspannung pur Findet die Bürger von Nefarious City bei den Thermalquellen.



Lösung: Auf dem Planeten Savali könnt ihr einige Roboter finden, die ein heißes Bad nehmen. Schräg gegenüber von Mrs. Zurkon haben es sich die Roboter am Wasser gemütlich gemacht. Nähert euch ihnen einfach, um die Trophäe freizuschalten.



Bronze

Sponsoren-Alarm Führt fünf Tricksprünge auf einer Grind-Schiene aus.



Lösung: Auf einer Grind-Schiene drückt ihr wiederholt die X-Taste, um zu springen und einen Trick auszuführen. Tut das fünf Mal und die Trophäe gehört euch. Bronze

Eisbrecher Greift fünf eingefrorene Gegner im Nahkampf an.



Lösung: Mit der Waffe namens „Kälteeinbruch“ könnt ihr Gegner einfrieren. Jetzt müsst ihr sie nur noch mit dem Hammer oder Schraubenschlüssel zerschlagen. Hier bieten sich kleine und schwache Feinde eher an, weil ihr diese mit einem Treffer besiegt. Bronze

Eine Kugel reicht Erledigt zwei Gegner mit einem einzigen Querschläger-Schuss.



Lösung: Nehmt mit der Waffe „Quersprenger“ am besten kleine und schwache Feinde ins Visier. Mit R2 verschießt ihr das erste Projektil. Drückt ihr nun wiederholt R2, fliegt die Kugel hin und her. Mit etwas Glück schaltet ihr so zwei Feinde gleichzeitig aus. Bronze

Rückgaberecht Erledigt 10 Gegner durch zurückgeworfene Schüsse mit dem Leerereaktor.



Lösung: Haltet L2 gedrückt, um einen Schild zu aktivieren. Wartet nun, bis ihr Projektile von feindlichen Blastern abfangt und werft sie mit einem Impuls (R2 drücken) auf Gegner zurück. Ihr seht die abgefangenen Kugeln auf dem Schild. Je mehr ihr sammelt, desto höher fällt der Schaden aus. Bronze

Lochstanzer Erzielt 20 Kopftreffer mit dem Kopfjäger.



Tipp: Das Scharfschützengewehr „Kopfjäger“ schaltet ihr erst im späteren Spielverlauf frei. Erzielt ihr einen Kopftreffer mit der Waffe, erklingt ein spezieller Ton. Bronze

Stimmungskanone Setzt 50 Mr. Partypilze ein. Bronze

Extrem-Gartenarbeit Besiegt 30 Gegner, während sie in Formschnitten stecken.



Lösung: Mit der Waffe „Säuresprinkler“ könnt ihr Gegner in Formschnitthecken verwandeln. Besiegt sie einfach, während sie in dieser Form sind. Kleinere und schwache Gegner bieten sich auch hier eher an. Bronze

Ist der kuschlig! Findet einen CraiggerBear. Bronze

UnfassBÄR niedlich Findet alle CraiggerBears.



Lösung: CraiggerBears sind leicht zu übersehen, weil sie auch nicht vom Kart-O-Mat auf der Karte markiert werden. Es handelt sich hier um kleine Plüsch-Bären, von denen es insgesamt zehn Stück gibt. Im separaten Guide zeigen wir euch die Fundorte aller CraiggerBears im Video. Gold

Massenaussterben Erledigt fünf Grunthoren.



Lösung: Bei den Grunthoren handelt es sich um die großen, T-Rex-artigen Wesen, die als Zwischenboss auftauchen. Auf Sargasso könnt ihr wiederholt gegen einen Grunthoren antreten, der friedlich auf der Wiese schlummert. Vermutlich werdet ihr automatisch im Spielverlauf fünf solcher Grunthoren besiegen. Bronze

Unten bleiben Besiegt 30 abgeworfene Köpfe von Nefarious-Soldaten.



Lösung: Auch diese Trophäe werdet ihr früher oder später automatisch freischalten. Einige von Nefarious Schwergen sitzen in großen Kampfrobotern oder in Fahrzeugen. Wenn ihr diese zerstört, fallen die Köpfe heraus und greifen euch an. Besiegt sie daraufhin einfach. Bronze

Und noch schneller Führt bei Höchsttempo mit den Hoverstiefeln einen Tricksprung aus.



Lösung: Auf Savali schaltet ihr die Düsen-Funktion eurer Hoverstiefel frei. Drückt wiederholt R1, um die Düsen zu aktivieren. Erreicht ihr den letzten Schub, drückt ihr einfach zwei Mal die X-Taste um im Sprung einen Trick auszuführen. Bronze

Zerstörungspläne Sammelt einen Spionbot.



Lösung: Spionbots sind orangefarbene Roboter, von denen es insgesamt zehn Stück gibt. Den ersten findet ihr gleich am Anfang des Spiels, wenn ihr die erste Nebenmission abschließt. Im separaten Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Spionbots. Sammelt ihr alle, schaltet ihr die R.I.D.A. frei. Bronze

Unfug im Visier Erlangt die R.I.D.A.



Lösung: Sammelt alle zehn Spionbots und stattet danach Mrs. Zurkon einen Besuch ab. Kostenlos könnt ihr euch hier die R.I.D.A. 8 abholen. Silber

Freundschaftsdienst Sammelt 10 Zurpsteine für Trudi.



Lösung: Auf Sargasso sollt ihr Zurpsteine zerstören bzw. einsammeln, um Trudi zu füttern. Die lilafarbenen Pflanzen werden euch sogar auf der Karte markiert, also solltet ihr damit keine allzu großen Probleme haben. Bronze

Süßer, süßer Sieg Sammelt Honig für Köchin Tulio.



Lösung: Hierbei handelt es sich um die Nebenmission auf Blizar Prime, die ihr anhand der lilafarbenen Zielmarkierung auf der Karte findet. Sprecht mit der Köchin und helft ihr dabei, ihren Honig zu sammeln. Als Belohnung gibt es neben dieser Trophäe auch einen Spionbot. Bronze