von Ove Frank (Donnerstag, 10.06.2021 - 20:46 Uhr)

Mit "INTERmission, dem ersten DLC zu Final Fantasy 7 Remake, kommen einige neue Haupt- und auch Nebenmissionen mit ins Spiel. Dazu gehört auch eine Schnitzeljagd, in welcher ihr für den Alten Schnapper, dem Betreiber eines "Erwachsenen-Etablissments" auf dem Wallmarkt, alle seine Schildkrötenparadies-Flyer findet. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Schildkrötenparadies-Flyer.

Seid ihr mit Yuffie in Midgar angekommen und habt euer erstes Treffen mit Avalanche hinter euch gebracht, könnt ihr auf eigene Faust die Slums von Sektor 7 erkunden gehen. An einem der Plätze trefft ihr auf einen etwas merkwürdig aussehenden, bebrillten Mann, der einen Schildkrötenpanzer auf seinem Rücken trägt und kräftig die Werbetrommel rührt.

Dieser Mann nennt sich selbst "der Alte Schnapper" und ist der Betreiber des "Schildkrötenparadieses", eines Etablissments, welches ausschließlich von Erwachsenen besucht wird. Dieser trägt Yuffie auf, alle seine sechs Flyer, die in den Slums von Sektor 7 versteckt sind, zu finden und zu ihm zu bringen. Als Belohnung erwartet sie eine Amplifikations-Materia.

An den markierten Punkten findet ihr die jeweiligen Schildkrötenparadies-Flyer.

Flyer vom "Schildkrötenparadies" Nr. 1 - Fundort

Den ersten Schildkrötenparadies-Flyer findet ihr im südlichen Zentrum der Slums auf dem Spielplatz, wo sich mehrere Kinder treffen. Lauft durch die Kartons, aus welchen die Kinder eine art Burg gebastelt haben und untersucht die Wand dahinter. Hier klebt der Flyer.

Fundort des ersten Schildkrötenparadies-Flyers in FF7 Remake - INTERmission.

Flyer vom "Schildkrötenparadies" Nr. 2 - Fundort

Der zweite Schildkrötenparadies-Flyer will offenbar hoch hinaus: Anders als die übrigen Flyer klebt dieser nicht irgendwo an der Wand oder liegt auf dem Boden, sondern fliegt in der Luft. Begebt euch in den äußersten Süden des Slums, wo Wedge sich um seine Katzen kümmert.

Hier seht ihr links einen fliegenden Schildkröten-Ballon. Springt über die Kiste, sodass ihr freies Schussfeld habt und werft mit eurem Shuriken auf den Ballon, um diesen zum Platzen zu bringen, sodass der Flyer zu Boden segelt. Diesen hebt ihr anschließend auf und habt damit Flyer Nr. 2 in der Tasche.

Fundort des zweiten Schildkrötenparadies-Flyers in FF7 Remake - INTERmission.

Flyer vom "Schildkrötenparadies" Nr. 3 - Fundort

Für den dritten Flyer muss Yuffie ihrer Profession als "Ninja" gerecht werden und diesen beschaffen, ohne bemerkt zu werden. Vor dem Flyer hockt nämlich ein zwar schläfriger aber dennoch aufmerksamer Wachhund. Den Flyer findet ihr in Marles Unterkunft, wo auch Cloud und Tifa nächtigen im westlichen Zentrum der Slums.

Fundort des dritten Schildkrötenparadies-Flyers in FF7 Remake - INTERmission.

Hier müsst ihr dann die Schlafphasen des Hundes abwarten und euch immer zwischen den Kisten verstecken. Wenn der Hund wieder einschläft schleicht ihr zu den nächsten Kisten hinüber. Bei den letzten Kisten angekommen, müsst ihr dann um den Eimer und den Mop herumschleichen, um den Flyer von der Wand zu reißen. Wartet aber die erste Schlafphase des Hundes ab und nutzt erst die zweite, da die erste nur wenige Sekunden anhält.

Final Fantasy 7 Remake | Vom Hund unbemerkt den Schildkrötenparadies-Flyer Nr. 3 stehlen

Flyer vom "Schildkrötenparadies" Nr. 4 - Fundort

Für den vierten Schildkrötenparadies-Flyer begebt ihr euch in den Norden von Sektor 7 und sucht den überdachten Markt auf. Hier seht ihr, wie eine Katze mit dem Flyer im Maul hinter dem Loch in der Rückwand verschwindet. Folgt der Katze und lauft nach hinten bis zu den Fässern durch. Hinter diesen versteckt sich die gesuchte Katze und ihr findet den gesuchten Flyer.

Fundort des vierten Schildkrötenparadies-Flyers in FF7 Remake - INTERmission.

Flyer vom "Schildkrötenparadies" Nr. 5 - Fundort

Reist für den Schildkrötenparadies-Flyer Nr. 5 in den Osten der Slums zum Platz, bevor es zum Bahnhof weitergeht. Hinten links in der Ecke seht ihr ein grünes Anschlagbrett. Der gesuchte Flyer hat sich ein wenig versteckt und wird von einem anderen größeren Flyer fast komplett verdeckt. Stellt ihr euch aber neben diesen, könnt ihr mit ihm interagieren und ihn so einsammeln.

Fundort des fünften Schildkrötenparadies-Flyers in FF7 Remake - INTERmission.

Flyer vom "Schildkrötenparadies" Nr. 6 - Fundort

Der letzte Schildkrötenparadies-Flyer stellt auch von diesen die größte Herausforderung dar. Nicht, weil er besonders schwer zu finden wäre, sondern da euch hier ein durchaus fordernder Kampf erwartet. Hierfür müsst ihr nämlich die "Alte Tallager-Fabrik" aufsuchen und den kleinen Vorplatz in dessen Nordosten betreten.

Fundort des sechsten Schildkrötenparadies-Flyers in FF7 Remake - INTERmission.

Nachdem ihr euch auf dem Weg dahin durch einige Bioratten und Hippokamps gekämpft habt, werdet ihr am Zielort von zwei starken Nefiaweberinnen erwartet. In diesem Kampf solltet ihr generell den Nahkampf meiden und bedenken, dass diese giftig sind. Gegengifte sind also hilfreich. Bleibt auf Abstand und schaltet zunächst den einen und dann den anderen aus. Ist ein Gegner erledigt, ist der zweite nämlich nicht mehr wirklich schwer.

Nachdem ihr die beiden Nefiaweberinnen besiegt habt, werdet ihr hinten links hinter einigen Kisten nicht nur mit dem gesuchten sechsten Schildkrötenparadies-Flyer belohnt, rechts an der Wand findet ihr auch eine pinke Erstschlag-Materia.

