von Marco Tito Aronica (Freitag, 11.06.2021 - 10:28 Uhr)

Ratchet & Clank: Rift Apart | Die Rüstungsteile für alle Sets finden

Die Rüstungen in Ratchet & Clank: Rift Apart verschönern nicht nur das Auftreten von Ratchet oder Rivet, sondern liefern euch auch nützliche Boni im Kampf. Einzelne Rüstungsteile findet ihr in sogenannten Rüstungskapseln, die auf allen Planeten verteilt sind. Wir zeigen euch die Fundorte aller Sets im Video.

Rüstungen in Ratchet & Clank: Rift Apart sehen schick aus und liefern euch nützliche Boni.

Alle Rüstungen in Ratchet & Clank: Rift Apart

Insgesamt acht Rüstungs-Sets bestehend aus jeweils drei Teilen gibt es. Auf den meisten Planeten findet ihr zwei bis vier Rüstungsteile, allerdings gehören diese nicht immer zu einem Set. Gut möglich also, dass ihr beispielsweise für die Roboterverkleidung mehrere Planeten besuchen und dort nach den Rüstungen suchen müsst. Nachfolgend haben wir euch alle Sets aufgelistet:

Galaktischer Schutztrupp: Set-Bonus verringert Nahkampfschaden um 20 %.

Roboter-Pirat: Set-Bonus verringert Schaden durch Piraten um 20 %.

Karbonox Deluxe: Set-Bonus erhöht verdiente Bolts um 20 %.

Roboterverkleidung: Set-Bonus verringert Schaden durch Nefarious-Gegner um 20 %.

Lombax-Prätorianer: Set-Bonus erhöht verdientes Raritanium um 20 %.

QForce: Set-Bonus verringert Schaden durch Halsabschneider um 20 %.

Captain Starshield: Set-Bonus erhöht verdiente Erfahrungspunkte um 20 %.

Ödland-Ausrüstung: Set-Bonus verringert Schaden durch einheimische Geschöpfe um 20 %.

Öffnet das Menü und wechselt zum Tab „Rüstungen“, um eure gefundenen Rüstungsteile zu sehen. Hier könnt ihr sie ausrüsten und einfärben. Wichtig sei noch zu erwähnen, dass ihr immer von den Boni profitiert, auch wenn ihr die jeweilige Rüstung gerade nicht tragt.

Fundorte aller Rüstungsteile auf Corson V (Nefarious City)

In Nefarious City auf dem Planeten Corson V findet ihr nur ein Rüstungsteil und zwar den Helm des „Roboterverkleidung“-Sets. Findet die Dimensionsfalte und die Rüstungskapsel. Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort:

Hier findet ihr alle Rüstungsteile auf Corson V:

0:00 – Roboterverkleidung (Kopf): In der Dimensionsfalte links vom versperrten Eingang zum Club von Nefarious City. Lauft links am Stand vorbei, wo übrigens ein CraiggerBear steht und folgt dem Weg ums Eck zu den Bildschirmen. Hier öffnet ihr die Dimensionsfalte.

Fundorte aller Rüstungsteile auf Sargasso (Aussenposten L51)

Am Aussenposten L51 auf dem Planeten Sargasso gibt es gleich vier Rüstungsteile. Ihr findet zwei Teile des „Galaktischer Schutztrupp“-Sets und die fehlenden beiden für das „Roboterverkleidung“-Set. Im Video zeigen wir euch, wo ihr alle Rüstungen auf Sargasso findet:

Hier findet ihr alle Rüstungsteile auf Sargasso:

0:00 – Galaktischer Schutztrupp (Kopf): Automatisch im Spielverlauf werdet ihr eine Dimensionsfalte betreten, wenn ihr den Helferbot verfolgt. Schließt das Level ab und schnappt euch das Rüstungsteil.

1:28 – Galaktischer Schutztrupp (Beine): Sammelt insgesamt 30 Zurpsteine und sprecht mit dem Mort vor dem großen Gebäude.

1:37 – Roboterverkleidung (Torso): Durchsucht die Dimensionsfalte im Westen der Karte.

3:11 – Roboterverkleidung (Beine): Durchsucht die Dimensionsfalte vor Rivets Versteckt im Zentrum der Karte.

Fundorte aller Rüstungsteile auf Scarstu-Trümmerfeld (Zurkie's)

Bei Zurkie's auf dem Scarstu-Trümmerfeld gibt es gleich fünf Teile für Rüstungen zu finden, wobei sogar vier davon Belohnungen für abgeschlossene Herausforderungen in der Arena sind. Auf diese könnt ihr über das Terminal in der Bar zugreifen. Hier das Video zu den Rüstungsteilen auf dem Scarstu-Trümmerfeld:

Hier findet ihr alle Rüstungsteile auf Scarstu-Trümmerfeld:

0:00 – QForce (Kopf): Durchsucht die Dimensionsfalte nordöstlich des Schiff-Landeplatzes.

0:54 – Roboter-Pirat (Beine): Schließt die Bronze-Herausforderung „Begrüßungskomitee" in der Arena ab.

0:59 – Karbonox Deluxe (Kopf): Schließt die Gold-Herausforderung „Doppelt hält besser“ in der Arena ab.

1:05 – Karbonox Deluxe (Torso): Schließt die Silber-Herausforderung „Die Rache des Suchfüßlers“ in der Arena ab.

1:09 – Karbonox Deluxe (Beine): Schließt die Bronze-Herausforderung „Ein Grunthor namens Sue“ in der Arena ab.

Fundorte aller Rüstungsteile auf Savali (Urfdah-Tafelberg)

Savali ist ein ziemlich großer Planet, daher findet ihr hier auch sechs Teile für Rüstungen. Gleich drei Stück erhaltet ihr durch die Nebenmission beim Mönchsgelehrten. Das gesamte „Ödland-Ausrüstung“-Set erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr die zwölf Lombax-Schreine findet.

Hier findet ihr alle Rüstungsteile auf Savali:

0:00 – Captain Starshield (Kopf): Durchsucht die Dimensionsfalte im Südosten der Karte.

1:24 – Roboter-Pirat (Torso): Verfolgt die schwebende Plattform im Osten der Karte. Erst, wenn ihr nah genug am UFO seid, könnt ihr euch per Enterhaken hinauf ziehen und den Schalter betätigen.

2:10 – Lombax Prätorianer (Beine): Durchsucht die Dimensionsfalte im Südosten der Karte.

3:35 – Ödland-Ausrüstung (Beine): Findet drei Lombax-Schreine (Lorbs).

Ödland-Ausrüstung (Torso): Findet sieben Lombax-Schreine (Lorbs).

Ödland-Ausrüstung (Kopf): Findet alle zwölf Lombax-Schreine (Lorbs).

Im Video seht ihr, wo genau der Mönchsgelehrte auf Savali steht. Findet alle zwölf Lombax-Schreine und kehrt zu ihm zurück, um die drei genannten Rüstungsteile zu bekommen.

Fundorte aller Rüstungsteile auf Blizar Prime (Blizon-Minen)

Auf dem Planeten Blizar Prime könnt ihr zwei Rüstungskapseln finden. Aktiviert Dimensionskristalle und durchsucht Dimensionsfalten, um eure Sets zu vervollständigen. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte bei den Blizon-Minen:

Hier findet ihr alle Rüstungsteile auf Blizar Prime:

0:00 – Galaktischer Schutztrupp (Torso): Durchsucht die Dimensionsfalte im Nordosten der Karte bei der lilafarbenen Zielmarkierung für die optionale Nebenmission.

1:32 – QForce (Beine): Aktiviert den Dimensionskristall im Nordwesten der Karte, schafft es durch das Level und schlagt erneut auf den lilafarbenen Kristall. Ihr landet so auf der erhöhten Plattform, die vorher unerreichbar war.

Fundorte aller Rüstungsteile auf Torren IV (Molonoth-Schlucht)

Torren IV ist ein vergleichsweise kleiner Planet, daher könnt ihr hier nur eine Rüstungskapsel finden, die euch einen Teil des „Lombax-Prätorianer“-Sets liefert. Wo genau ihr die Dimensionsfalte findet, seht ihr in diesem Video:

Hier findet ihr alle Rüstungsteile auf Torren IV:

0:00 – Lombax-Prätorianer (Kopf): Durchsucht die Dimensionsfalte im Osten des unteren Teils der Karte. Ihr findet sie auf dem kleinen Bereich nordöstlich von Mrs. Zurkon.

Fundorte aller Rüstungsteile auf Cordelion (Kedaro-Station)

Wollt ihr das „Captain Starshield“-Set komplettieren, müsst ihr die einzige Rüstungskapsel auf Cordelion einsammeln. Seid ihr auf der unteren Ebene angelangt, findet ihr die Dimensionsfalte ganz im Südwesten der Karte neben einem Dimensionskristall. Das Video zeigt euch, wo genau:

Hier findet ihr alle Rüstungsteile auf Cordelion:

0:00 – Captain Starshield (Torso): Fahrt mit dem Fahrstuhl in die untere Ebene des Gebietes und sucht nach der Dimensionsfalte im Südwesten, die direkt neben einem Dimensionsriss zu finden ist. Durchsucht sie für einen Teil der Rüstung.

Fundorte aller Rüstungsteile auf Ardolis (Piraten-Stützpunkt)

Auf Ardolis müsst ihr eine Piraten-Prüfung absolvieren. Auf dem Weg dorthin und am Ende der Prüfung findet ihr jeweils eine Rüstungskapsel. Wo genau ihr nach den Teilen für die Rüstungen suchen müsst, seht ihr nachfolgend im Video:

Hier findet ihr alle Rüstungsteile auf Ardolis:

0:00 – Captain Starshield (Beine): Durchsucht den Dimensionsriss etwas nordöstlich eures Schiff-Landeplatzes. Bevor ihr Pierre Le Fer rettet (Zielort wird auf der Karte gelb markiert), lasst ihr euch auf die untere Ebene fallen.

1:18 – Roboter-Pirat (Kopf): Relativ am Ende der Piratenprüfungen befindet ihr euch auf einer Insel, um die einige Boote herum fahren. Überlebt ihr diesen Abschnitt, öffnet sich der Weg zum Ausgang. Schwingt euch mit dem Enterhaken hinüber und ihr sammelt die Kapsel für die Rüstung automatisch ein.

Fundorte aller Rüstungsteile auf Viceron (Zordoom-Gefängnis)

Eure Reise führt euch letztlich auf Viceron, wo es die zwei letzten Teile zu finden gilt, die eure Sammlung an Rüstungen komplettieren werden. Findet ihr beide Rüstungskapseln, habt ihr also alle Teile gesammelt. Im folgenden Video seht ihr die Fundorte:

Hier findet ihr alle Rüstungsteile auf Viceron:

0:00 – QForce (Torso): Steht ihr direkt vor Ratchets und Kids Gefängniszelle, dreht ihr euch nach links um und springt die Kisten hoch zur oberen Ebene. Die Zelle ganz links ist offen – hier findet ihr die erste Rüstungskapsel.

0:34 – Lombax-Prätorianer (Torso): Im Zentrum der Karte, außerhalb des Zellen-Gebäudes und nördlich von Mrs. Zurkon, durchsucht ihr die Dimensionsfalte um die Ecke.

Konntet ihr die Teile aller Rüstungen finden?