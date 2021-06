von Marco Tito Aronica (Dienstag, 15.06.2021 - 11:59 Uhr)

Welche sind die besten Waffen in Ratchet & Clank: Rift Apart? Angesichts der großen Auswahl an Kriegswerkzeugen ist diese Frage zumindest abgesehen von der R.I.D.A. gar nicht so einfach zu beantworten. Wir zeigen euch die stärksten Waffen und wann ihr sie freischaltet.

Wir zeigen euch die besten Waffen im Spiel, zu denen auch der Friedensstifter zählt.

Die beste Waffe kann nur die R.I.D.A. sein

Hier gibt es keine zwei Meinungen: Die allerbeste und mächtigste Waffe ist auch in diesem Ableger von Ratchet & Clank mit Abstand die R.I.D.A. Habt ihr einen der Vorgänger gespielt, werdet ihr diese grenzenlos starke Waffe kennen. In „Rift Apart“ könnt ihr die R.I.D.A. 8 freischalten, indem ihr die Fundorte aller Spionbots besucht und die orangefarbenen Roboter einsammelt. Bei Mrs. Zurkon könnt ihr euch die R.I.D.A. dann kostenlos abholen.

Was macht die R.I.D.A. zur besten Waffe? Nun ja, mit einem Schuss lasst ihr riesige Monster, Meteoriten und andere schwere Gegenstände auf eure Gegner fallen. Große Gegnergruppen löscht ihr so in Sekunden aus. Auch Endbosse erleiden großen Schaden, wenn ihr die R.I.D.A. gegen sie einsetzt. Da die Spionbots allerdings über den gesamten Spielverlauf zu finden sind, schaltet ihr die beste aller Waffen vermutlich erst sehr spät frei.

Unfair starke Waffe: Die R.I.D.A. lässt sogar ganze Schiffe auf Gegner fallen.

Die besten Waffen abgesehen von der R.I.D.A.

Nicht alle Waffen stehen euch sofort zur Verfügung. Im Spielverlauf solltet ihr Mrs. Zurkon immer mal wieder einen Besuch abstatten, weil sie automatisch neue Waffen auf Lager hat. Ihr wollt wissen, welche die beste Waffe abgesehen von der R.I.D.A. ist? Dann schaut euch hier unsere Empfehlungen an (Reihenfolge entsprechend ihrer Freischaltung):

„Großer Negatronbeschleuniger“: Eine der besten Waffen erhaltet ihr relativ früh im Spiel, nämlich auf Corson V für 5.000 Bolts. Der Große Negatronbeschleuniger schießt einen breiten Laser auf große Entfernung ab, der alles und jeden in der Schussbahn schmilzt. Effektiv ist diese Waffe vor allem gegen große Gegnergruppen oder Bosse, die ihr sehr leicht mit dem Laserstrahl ins Visier nehmt. Ihr könnt den Laser auch von links nach rechts ziehen, um so viele Feinde wie nur möglich zu treffen.

„Säuresprinkler“: Den Säuresprinkler schaltet ihr auf Sargasso frei. Er kostet 4.000 Bolts und verwandelt Gegner in Formschnitthecken. Startet ihr ein Feuergefecht, könnt ihr ein bis zwei Säuresprinkler aufstellen, die Feinde kontinuierlich bewegungsunfähig machen – später mit einigen Upgrades erhalten sie dabei sogar mehr Schaden. Ihr verschafft euch so etwas Luft und könnt einige Gefahren problemlos ausschalten. Das funktioniert übrigens auch bei einigen Bossen wie dem Grunthor.

Eine der besten Waffen ist der Große Negatronbeschleuniger. Er kostet nur 5.000 Bolts.

„Handschuh der Apokalypse“: Den Handschuh der Apokalypse werden Serienveteranen unter euch sicherlich noch kennen. Ihr schaltet ihn auf dem Planeten Torren IV frei und könnt sie für 22.500 Bolts kaufen. Ihr lasst eine Herde gefräßiger Roboter-Hunde frei, die Gegner attackieren. Passiv schaltet ihr kleine und schwache Feinde aus, während ihr euer Feuer auf die großen Kaliber fokussiert. Auch Bosse erleiden kontinuierlich Schaden, wenn die Robo-Hunde an ihnen knabbern.

„Friedensstifter“: Auf Ardolis kauft ihr euch für 30.000 Bolts einen klassischen Raketenwerfer, der es allerdings mächtig in sich hat. Der Friedensstifter verschießt eine Rakete mit großem Schadensradius. Bosse erleiden hohen Schaden und die Detonation der Rakete reißt oft viele Gegner mit in den Tod. Es lohnt sich zudem, auf den Boden zu zielen, um Flächenschaden zu provozieren.

Waffenliste aus Ratchet & Clank: Rift Apart

Seid ihr auf der Suche nach einer Liste aller Waffen, werdet ihr dank der folgenden Auflistung mit allen wichtigen Informationen versorgt. Für die Trophäe „Voll ausgerüstet“ müsst ihr alle Waffen kaufen. Eingeschlossen sind der „Verpixler“ und der „Rausschmeißer“ – beide könnt ihr erst dann bei Mrs. Zurkon kaufen, wenn ihr das Spiel ein Mal durchgespielt habt und den Herausforderungsmodus mit sämtlichen Fortschritt startet.

Nr. Waffen Freischaltungen 1. Trio-Blaster-Pistole Startwaffe 2. Schmetterdetonation Corson V für 1.250 Bolts 3. Der Exekutor Corson V für 1.250 Bolts 4. Miss Partypilz Corson V für 3.000 Bolts 5. Großer Negatronbeschleuniger Corson V für 5.000 Bolts 6. Säuresprinkler Sargasso für 4.000 Bolts 7. Quersprenger Sargasso für 6.500 Bolts 8. Blitzschlag Scarstu-Trümmerfeld für 10.000 Bolts 9. Bohrrudel Savali für 10.000 Bolts 10. Leerereaktor Savali für 17.500 Bolts 11. Handschuh der Apokalypse Torren IV für 22.500 Bolts 12. Kälteeinbruch Cordelion für 20.000 Bolts 13. Bombardierer Scarstu-Trümmerfeld für 25.000 Bolts 14. Schicksalsklingen Scarstu-Trümmerfeld für 27.500 Bolts 15. Friedensstifter Ardolis für 30.000 Bolts 16. Supernova-Sturm Viceron für 35.000 Bolts 17. Kopfjäger Viceron für 40.000 Bolts 18. R.I.D.A. 8 Kostenlos bei beliebigem Waffen-Laden, wenn ihr alle Spionbots gefunden habt. 19. Verpixler Bei beliebigem Waffen-Laden für 1 Bolt, in „Neues Spiel +“ für 1 Bolt. 20. Rausschmeißer Bei beliebigem Waffen-Laden für 1 Bolt, in „Neues Spiel +“ für 1 Bolt.

Seid ihr noch auf der Suche nach allen Spionbots für die R.I.D.A., dann solltet ihr euch die Fundorte der Widerstandsbots in folgendem Video ansehen:

Fundorte aller Spionbots für die beste Waffe im Spiel:

