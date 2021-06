von Marco Tito Aronica (Dienstag, 29.06.2021 - 16:21 Uhr)

Ratchet & Clank: Rift Apart | Wird es eine PS4- oder PC-Version geben?

Ratchet & Clank: Rift Apart ist das neueste Abenteuer vom Lombax namens Ratchet und seinem Kumpanen Clank. Offiziell handelt es sich um ein PS5-Exklusivtitel, wird es trotzdem eine PS4-Version geben? Und wie sieht es mit einem möglichen PC-Port aus? Wir liefern euch alle Antworten.

Ratchet bald auch auf PS4 und PC? Wir haben schlechte Neuigkeiten für euch ...

Ist eine PS4-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart möglich?

Wie Entwickler Insomniac Games verkündete, wurde „Rift Apart“ von Beginn an ausschließlich für die PlayStation 5 entwickelt. In unserem Test zum Action-Adventure haben wir bereits verdeutlicht, dass das alleine anhand der Grafik sehr deutlich wird. Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint leider nicht für die PS4 – zumindest Stand jetzt (Veröffentlichung des Artikels). Eine PS4-Version ist allgemein sehr unwahrscheinlich.

Viele Spieler warten sehnsüchtig auf einen neuen Ableger der Serie, schließlich erschien für die PS4 lediglich das Remake des ersten Teils. „Into the Nexus“, das für die PS3 erschien, kam auch schon 2013 auf den Markt ...

Könnte es einen PC-Port geben?

Auf jeden Fall! Das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber reine Spekulation und noch nicht bestätigt. In den letzten Jahren sind immer mehr Spiele, die Sony-exklusiv waren, auch für den PC erschienen. Zwar sind oftmals einige Jahre vergangen, wer geduldig ist, kann allerdings folgende Spiele auch auf dem PC zocken:

Zwar wurde noch kein Ableger der „Ratchet & Clank“-Serie auf den PC gebracht, durchaus möglich ist das anhand prominenter Vorreiter allemal. Immerhin ähnelt auch die technische Architektur der Konsolen immer mehr der Technik von Gaming-PCs. Eine Portierung scheint dadurch immer leichter und vor allem wahrscheinlicher zu werden, wie die Beispiele oben zeigen.

So hübsch ist Ratchet & Clank: Rift Apart auf der PS5:

