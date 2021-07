von Marco Tito Aronica (Donnerstag, 01.07.2021 - 12:34 Uhr)

Im Juli 2021 freuen sich Abonnenten von PS Plus mit A Plague Tale: Innocence auf ein besonderes Action-Adventure, das kostenlos im PS Store zur Verfügung steht. Doch, wie hoch fällt eigentlich die Spielzeit aus? Und wie viele Kapitel gibt es? Wir liefern euch die Antworten dazu.

Wir zeigen euch alle Kapitel und wie viel Spielzeit A Plague Tale bietet.

Juli 2021: A Plague Tale kostenlos im PS-Plus-Abo

Wie bereits erwähnt, könnt ihr die PS5-Version des düsteren Action-Adventures im Juli 2021 kostenlos herunterladen, wenn ihr Abonnent von PS Plus seid. Wie gut uns A Plague Tale: Innocence gefallen hat, verrät euch unser Test.

Spielzeit des Action-Adventures

Kostenlos hin oder her, die Spielzeit ist für viele dennoch ein wichtiges Entscheidungskriterium für den Start eines neuen Spiels oder eben dagegen. Außerdem gibt es sicherlich viele unter euch, die eben keine PS5 besitzen und A Plague Tale nur im Tausch gegen Geld zur Bibliothek hinzufügen können. So fällt die Spieldauer in etwa aus:

Hauptstory: Ca. 10 bis 12 Stunden

Hauptstory + Extras: Ca. 13 bis 14 Stunden

Hauptstory und Komplettierung von 100 %: Ca. 16 bis 18 Stunden

Die Spielzeit für die 100 % beinhaltet alle Trophäen, Sammelobjekte und andere Extras sowie Geheimnisse, die das Spiel zu bieten hat.

Wie viele Kapitel gibt es?

Die Spielzeit von A Plague Tale kann sich durchaus sehen lassen. In insgesamt 17 Kapiteln erlebt ihr die Geschichte von Amicia und ihres jüngeren Bruders Hugo. Hier findet ihr eine Übersicht aller Kapitel, für deren Abschluss ihr übrigens auch immer mit einer Trophäe belohnt werdet:

Kapitel: Das Erbe der de Runes Kapitel: Die Fremden Kapitel: Vergeltung Kapitel: Der Lehrling Kapitel: Die Beute der Raben Kapitel: Beschädigte Güter Kapitel: Der Pfad vor uns Kapitel: Unser Zuhause Kapitel: Im Schatten des Walls Kapitel: Der Weg der Rosen Kapitel: Am Leben Kapitel: Alles, was bleibt Kapitel: Buße Kapitel: Blutlinien Kapitel: Andenken Kapitel: Krönung Kapitel: Füreinander

Nach dem 17. Kapitel folgt noch ein Epilog, der das Ende der Geschichte einläutet. Nach einer Länge von etwa 12 Stunden, solltet ihr das Abenteuer, je nach Spielstil, durchgespielt haben. Auf der Suche nach allen Sammelobjekten dürften euch unter anderem die Fundorte aller Blumen interessieren. Im verlinkten Guide von User BartJSimpson findet ihr alle Infos.

Noch nicht ganz überzeugt? Hier sind acht Minuten reines Gameplay von A Plague Tale:

